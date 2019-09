'Dù cha đã ra tù, tôi vẫn đấu tranh'

Con trai của blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải nói với BBC mặc dù cha anh đã ra tù, anh sẽ vẫn tiếp tục 'tranh đấu' theo con đường mà anh tin là mình đã chọn.

Trao đổi với cuộc tọa đàm của BBC Việt ngữ với chủ đề 'Nhân quyền và quan hệ Việt - Mỹ nhân sự kiện Điếu Cày ra tù' hôm 23/10/2014, kỹ sư tin học Nguyễn Trí Dũng từ Sài Gòn nói:

"Tất nhiên khi bố tôi ở trong tù, mục đích chính của tôi là mong muốn ông được tự do, ngay khi này, khi ông đã được tự do rồi, có thể nói ông đã được an toàn ở xứ sở tự do rồi, thì tôi nghĩ không có lý do gì để tôi ngừng lại cả.

Qua những gì của bố tôi, chính là bàn đạp để tôi thức tỉnh, qua những việc làm của chính quyền Việt Nam đối với bố tôi, thì đó chính là một cái để tôi tiếp tục đấu tranh, chứ không phải là một cái để tôi chấm dứt đấu tranh Kỹ sư Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cầy

"Vì cái quan trọng nhất đối với tôi là... không phải tôi đấu tranh vì bố tôi, đã là người đấu tranh, mà tôi đấu tranh vì bản thân tôi thức tỉnh được cái nhận thức của mình về chuyện dân tộc mình như thế nào.

'Bàn đạp thức tỉnh'

Cuộc tọa đàm trực tuyến do BBC thực hiện hôm thứ Năm còn có sự tham gia của các khách mời khác từ Việt Nam và hải ngoại với kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân chính trị, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam độc lập tham gia từ Sài Gòn.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sáng lập viên nhóm 'Cà-phê Nhân quyền' và thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam tham gia từ Nha Trang, blogger Nguyễn Lân Thắng, nhà hoạt động xã hội tham gia từ Hà Nội.

Từ hải ngoại, các khách mời là Phó Giáo sư Jonathan London, từ Đại học Thành thị Hong Kong và nhà báo, đạo diễn điện ảnh Trần Nhật Phong tham dự từ California, Hoa Kỳ.

Mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc tọa đàm tại đây.