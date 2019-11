'Tôi ủng hộ khởi tố vụ án đánh luật sư'

Luật sư Trần Quốc Thuận, từng 14 năm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói với BBC ông ủng hộ quyết định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra vụ hai luật sư trọng vụ Đỗ Đăng Dư bị hành hung hôm thứ Ba ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 04/11/2015, ông nói:

"Việc hai luật sư bị người ta đánh, tôi thấy là tôi ủng hộ ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ trưởng Bộ Công an, rồi cho Giám đốc Công an TP. Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án để điều tra.

Câu đó công an không thể nói được, vì tình hình có phức tạp thì mới có công an, công an sinh ra để giải quyết cái phức tạp, còn nói đi đâu cũng có thể bị người ta đánh, đi đâu cũng có thể bị người ta tấn công, thì trật tự công an, trật tự thế sao gọi là trật tự an toàn xã hội được? Luật sư Trần Quốc Thuận

"Tôi cho rằng ý kiến đó rất là đúng và công an nên khởi tố vụ án chứ không nên đặt điều kiện với nhân dân, bởi vì công an sinh ra để bảo vệ người dân, chứ đâu phải công an đặt điều kiện này, điều kiện khác."

'Không thể nói thế được'

Hôm thứ Tư, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP. Hà Nội trong phản ứng về vụ hai luật sư bị tấn công, được truyền thông Việt Nam trích thuật, nói:

"Tình hình ở Chương Mỹ rất phức tạp, khi mọi người đến, nên thông báo để cho cơ quan công an có phương án bảo vệ. Đây là trách nhiệm của công an phải bảo đảm an ninh trật tự."

Bình luận về phát ngôn này, Luật sư Trần Quốc Thuận nói:

"Câu đó công an không thể nói được, vì tình hình có phức tạp thì mới có công an, công an sinh ra để giải quyết cái phức tạp, còn nói đi đâu cũng có thể bị người ta đánh, đi đâu cũng có thể bị người ta tấn công, thì trật tự công an, trật tự thế sao gọi là trật tự an toàn xã hội được?"

"Còn công an thì ăn lương để làm gì? Phải giữ trật tự, nơi nào mà có bất an thì công an phải đến đó mà giải quyết, chứ còn ai đi vào chỗ nào, chỗ kia mà biết chỗ nào là bất an, chỗ nào là không bất an," Luật sư Thuận nói với BBC.