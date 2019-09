Premier League vòng 14: Ai cản nổi Chelsea?

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Huấn luyện viên Chelsea Antonio Conte ăn mừng bàn thứ ba, trong lúc Pep Guardiola của Manchester City thất vọng

Pep Guardiola và Man City đã làm mọi cách để có thể đánh bại Chelsea nhưng bất thành. Pháo đài Etihad bị đánh sập. Giờ thì cả nước Anh phải đau đầu với câu hỏi: Ai sẽ cản nổi Chelsea của Antonio Conte.

Conte thích nghi tốt hơn Guardiola

Đã rất lâu rồi nước Anh mới phát sốt lên về một trận chiến thuần túy về chuyên môn (chứ không phải vì sự thổi phồng của truyền thông) như trận Man City tiếp Chelsea trên sân Etihad cuối tuần qua.

Đơn giản vì sự xuất hiện của Conte và Guardiola đưa đến một cuộc cách mạng thực sự cho Premier League, giải đấu từ lâu đã bị cho là lạc hậu về chiến thuật.

Để rõ hơn, hãy ví sự xuất hiện của Conte và Guardiola cũng giống như sự ra mắt của Wenger ở Arsenal 20 năm trước hay của Mourinho ở Chelsea 8 năm sau đó.

Tất nhiên một trận đấu khiến cả nước Anh phát sốt nhờ lý do thuần túy về chuyên môn hẳn nhiên không bao giờ khiến người ta thất vọng kiểu như những trận đấu được thổi phồng bởi truyền thông.

Ba bàn của Chelsea Diego Costa (60)

Willian (70)

Hazard (90)

Trận derby màu xanh, như ví von của truyền thông, đã khiến người xem không thể ngồi yên suốt 90 phút thi đấu.

Bóng được luân chuyển liên tục với tốc độ chóng mặt, các cầu thủ di chuyển với cường độ rất cao.

Man City của Guardiola với lợi thế sân nhà hẳn nhiên vượt trội ở gần như mọi chỉ số trên mặt trận tấn công.

Họ giữ bóng nhiều hơn (60.6% so với 39.4%), vượt trội về số lượng đường chuyền (541 so với 366) và tất nhiên dứt điểm cũng nhiều hơn (14 so với 10).

Nhưng trong một ngày mà đối thủ là Chelsea của Conte chứ không phải một đội nhược tiểu nào đó, mọi con số thống kê trở nên vô nghĩa.

Man City và Guardiola thua tâm phục, khẩu phục mặc cho là những người có bàn mở tỉ số trước bởi một Chelsea quá lọc lõi, bản lĩnh và hiệu quả hơn hẳn.

Trên băng ghế huấn luyện, Conte cho thấy mình thích nghi tốt hơn hẳn Guardiola khi cả hai đều có mùa đầu tiên làm việc ở môi trường Premier League.

Cả Man City lẫn Chelsea đều trải qua những thời điểm để đối thủ vượt lên dẫn trước trong trận này, đó đều là những thử thách cực kì khó nhằn khi cả hai đội đều không có thói quen để mất lợi thế khi đã có bàn dẫn trước.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Diego Costa ghi bàn đầu cho Chelsea trên sân Etihad hôm 3/12

Cuối cùng, Chelsea của Conte đã lội ngược dòng thành công còn Man City của Guardiola sụp đổ sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước 2-1.

Conte rõ ràng đã làm tốt hơn Guardiola ở khoản truyền lửa cho các học trò trong một trận cầu mà mọi chỉ số chuyên môn đều trở nên vô nghĩa.

Một cách ví von vui, nếu Man City của Guardiola chơi bóng như những chàng trai mới lớn - ồn ào, háo hức và bay bổng nhưng dễ vỡ vụn khi không kiểm soát được tâm lí, thì Chelsea của Conte lầm lũi như những người đàn ông thực thụ, không quá hoa mĩ, vội vàng nhưng luôn có những quyết định chính xác ở thời điểm quyết định.

Sau trận chiến ở Etihad, Chelsea giờ đang chễm chệ ở ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn các đối thủ trong khi Man City đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 4 điểm kém hơn The Blues.

Liverpool thua sốc, Arsenal lại vươn lên

Hãy cùng điểm qua một số diễn biến cũng đáng chú ý không kém trận Man City và Chelsea.

Đội nhì bảng trước vòng này Liverpool đã trải qua cơn ác mộng trên sân Bournemouth khi để đối thủ thắng ngược 4-3 chỉ trong vòng 15 phút cuối trận.

Một trận thua sốc nhưng hợp lí khi Liverpool của Klopp không thể cứ mãi lấy công bù thủ được. Những sự thay đổi lớn ở hàng phòng ngự sẽ là điều Klopp cần làm ngay trước khi quá muộn.

Trận thua khiến Liverpool mất vị trí thứ 2 vào tay Arsenal, đội có thắng lợi đậm đà 5-1 trên sân West Ham với màn tỏa sáng quen thuộc của Sanchez.

Sau tháng 11 giông bão, The Gunner đã khởi đầu tháng 12 đầy hứa hẹn, tất nhiên sự cẩn trọng không bao giờ thừa cho đoàn quân Wenger.

Trận đấu đáng chú thứ 2 tại vòng này chỉ sau trận Man City - Chelsea là cuộc đụng độ giữa hai đội còn lại trong top 7 - Everton và Man United.

Sai lầm của Fellaini và của cả Mourinho khi tung cầu thủ này vào sân đã khiến Quỷ đỏ mất 2 điểm tiếc nuối sau khi có bàn dẫn trước Ibrahimovic.

Một số kết quả đáng chú ý:

Man City 1-3 Chelsea

Tottenham 5-0 Swansea

West Ham 1-5 Arsenal

AFC Bournemouth 4-3 Liverpool

Everton 1-1 Man United