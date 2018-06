Những khoảnh khắc khó quên trong các kỳ World Cup

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Chỉ còn một tuần nữa là kỳ World Cup lần thứ 21 sẽ chính thức được khởi tranh tại Nga với sự tham gia của 32 đội mạnh nhất tới từ các châu lục.

Các đội bóng đều đã hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng, trước khi đáp máy bay tới Nga để bắt đầu hành trình chinh phục cúp Vàng.

Trong lúc chờ đợi những trận đấu sôi động của vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm nay chính thức được diễn ra, BBC mời bạn đọc cùng nhớ lại những hình ảnh ấn tượng của các kỳ World Cup trong quá khứ.

Cơ hội nào cho các đội châu Á tại World Cup 2018?

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

World Cup: 'VTV cò kè, khán giả sẽ xem lậu?'

1998 - Ronaldo cùng trận chung kết bí ẩn

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bebeto (số 20) an ủi Ronaldo (số 9) sau trận chung kết

Bối cảnh: Coupe du Monde - France 98 là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 32 đội và cũng là lần thứ 2 Pháp đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Brazil đã vượt qua hàng loạt các đối thủ sừng sỏ, trong đó có tuyển Hà Lan hùng mạnh mà họ đã phải chật vật giành chiến thắng trên chấm penalty với phong độ chói sáng của tiền đạo Ronaldo , người đã ghi 4 bàn thắng từ đầu giải.

Đối thủ trong trận chung kết là đội chủ nhà, Pháp, với siêu sao Zinedine Zidane.

Tuyển Brazil nóng lòng muốn giành cúp vàng thứ năm trong lịch sử của mình, còn tuyển Pháp với những hảo thủ đang đạt độ chín của sự nghiệp cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đăng quang tuyệt vời ngay trên sân nhà.

Khoảnh khắc: Siêu sao 21 tuổi đắt giá nhất thế giới tại thời điểm bấy giờ, tiền vệ của Inter Milan, mang trên vai niềm kỳ vọng của nhiều con tim yêu bóng đá của nước nhà. Sau này anh kể lại về những gì xảy ra ngày hôm đó.

"Tôi đã lên cơn co giật vào buổi chiều, sau bữa ăn trưa. Tôi đã bất tỉnh trong ba đến bốn phút. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa. Có thể là do tôi lo lắng quá, hay đấy là vấn đề thần kinh chăng?"

Leonardo, một trong những đồng đội của "Ro béo" tại World Cup năm đó kể lại rằng dù cho các bác sỹ đã kết luận rằng Ronaldo không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng cơn động kinh của Ronaldo đã ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh.

Thậm chí nó còn gây nên tình trạng lo lắng cho toàn bộ đội tuyển Brazil vì khi đó Ronaldo là cầu thủ chủ lực không thể thay thế. Leonardo đã dùng từ "hỗn loạn" để miêu tả cho quá trình chuẩn bị của tuyển Brazil trước buổi tối chung kết hôm đó.

Và như các bạn đã biết điều gì đã xảy ra, một Ronaldo được kỳ vọng đã "mất tích" cùng lúc với sự tỏa sáng của Zidane với một cú đúp và kết quả là một chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục dành cho tuyển Pháp.

Đến bây giờ, vẫn còn nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về việc giá như Ronaldo có thể đảm bảo được 100% "công lực" vào ngày hôm đó thì biết đâu mọi chuyện đã khác.

Sau trận đấu, có một vài giả thuyết được đưa ra: tuyển Brazil, đặc biệt là Ro béo đã bị chủ nhà Pháp đầu độc trong bữa ăn trước trận chung kết. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có bằng chứng gì chứng minh cho thuyết này.

2002 - Tuyển Ý, Tuyển Hàn Quốc và vị trọng tài người Ecuador

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ahn Jung-Hwan(số 19, áo trắng) cùng cú đánh đầu quyết định

Bối cảnh: World Cup 2002 đánh dấu một thời điểm lịch sử khi giải bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia đồng tổ chức.

Nhật Bản đã phải dừng bước trước Thổ Nhỹ Kỳ tại vòng tứ kết, còn Hàn Quốc thì tạo kỳ tích khi vượt qua được một đội tuyển Ý, mà vào thời điểm đó, với sự hiện diện của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng như Christian Vieri, Francessco Totti, Alessandro Del Piero…, sẽ không ai nghĩ rằng họ có thể thất bại.

Khoảnh khắc: Sau 90 phút thi đấu, hai đội bóng cầm hòa nhau với tỉ số 1-1 và phải tiến vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Và như chúng ta đã biết, cầu thủ số 19 Ahn Jung-Hwan đã có cú đánh đầu quý hơn vàng, ghi bàn thắng định đoạt trận đấu tại phút 117 (thời điểm đó vẫn áp dụng luật bàn thắng vàng).

Đối với cá nhân cầu thủ số 19 này nói riêng cũng như những người dân xứ sở Kim Chi nói chung thì đó là một khoảnh khắc định mệnh mà họ sẽ mãi không bao giờ quên vì đó mãi là niềm tự hào về một chiến tích thần kỳ của đội tuyển.

Với cá nhân Ahn, đấy cũng là một giây phút "thay đổi" cuộc đời của anh mà chúng tôi sẽ nói tới ở phần dưới.

Đối với những ai chỉ quan tâm đến kết quả của trận đấu thì sẽ không hiểu được vì sao các Tiffosi (fan hâm mộ bóng đá Ý) lại giận dữ mà theo một vài cá nhân thì trận đấy này là một sự "phỉ báng", "dối trá tồi tệ trong lịch sử".

Mổ xẻ lại diễn biến của trận đấu, sẽ không khó có thể lý giải vì sao người Ý lại tức giận đến vậy.

Trọng tài người Ecuador, ông Byron Moreno đã từ chối hai bàn thắng hợp lệ của tuyển Ý, trong đó có cả một bàn thắng vàng mà Tomassi ghi được trong hiệp phụ nhưng không được công nhận do việt vị.

Trước đó, ở phút 103, Francessco Totti đã bị rút thẻ đỏ rời khỏi sân do hành vi ăn vạ trong vòng cấm. Đáng nói ở đây là trong tình huống này vị trọng tài người Ecuador đứng cách điểm xảy ra tình huống tận 40m… Phải chăng đây là động lực để World Cup năm nay sẽ được áp dụng VAR (Trợ lý trọng tài điện tử)?

Trở lại với câu chuyện của tiền đạo Ahn Jung-Hwan, người tại thời điểm đó đang thi đấu cho Perugia tại giải quốc gia Italia, Serie A, sau khi ghi bàn thắng vàng đó, chủ tịch câu lạc bộ này, ông Luciano Gaucci, đã thẳng thừng tuyên bố anh sẽ không bao giờ được đá cho Perugia nữa vì ông cho rằng tuyển Hàn Quốc đã "xúc phạm" ông cũng như là toàn thể người dân Ý.

Tuy rằng sau đó ông này đã xin lỗi và mời anh quay lại Perugia, nhưng tiền đạo người Hàn Quốc đã một mực ra đi và sang thi đấu cho một đội ở Nhật để tránh những áp lực diễn ra liên tục với anh từ sau giải đấu.

Huấn luyện viên Nam Hàn, Guus Hiddink nói: "Thật là phản ứng kiểu rất trẻ con. Thể thao có nghĩa là các cầu thủ đều chơi cho các quốc gia khá nhau. Thật là lố bịch khi nói vậy."

2006 - Zidane và cú húc đầu lịch sử

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Pha thiết đầu công của Zidane (áo trắng) với Materazzi (áo xanh)

Bối cảnh: Huyền thoại tuyển Pháp Zinedine Zidane, khi đó đang chơi cho Real Madrid, bước vào trận chung kết thế giới thứ hai trong sự nghiệp, gặp tuyển Italia, với tuyên bố đây đồng thời cũng là trận thi đấu bóng đá chuyên nghiệp cuối cùng của anh.

Tại trận chung kết lần trước năm 1998 với tuyển Brazil, chính Zidane là nguồn cảm hứng đưa tuyển Pháp đến vinh quang và trong trận đấu cuối cùng này, rất nhiều người đã kỳ vọng về một kết thúc có hậu của chàng tiền vệ tài hoa này.

Không ai ngờ tới kịch bản đã diễn ra vào trận chung kết của kỳ World Cup năm đó.

Khoảnh khắc: Chính Zidane là người đã thực hiện một pha penalty kiểu panenka ở ngay phút thứ 7, đánh lừa thủ môn kỳ cựu Buffon để đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn trước.

Pha penalty điển hình này cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu, nhưng những gì mà Zidane làm sau đó đã làm lu mờ đi chiến tích này của anh.

Phút 110 của hiệp phụ thứ hai, Zidane đã có hành vi "thiết đầu công", lao vào ngực hậu vệ Materazzi của tuyển Ý.

Theo những phân tích về khẩu hình được các chuyên gia phân tích sau trận đấu, và cả những chia sẻ của chính Zidane về hành động của mình thì Materazzi đã đưa ra những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm đến mẹ và chị gái của chàng tiền vệ gốc Algeri này.

Hình ảnh Zidane bước ngang qua chiếc cúp vàng danh giá mà không ngoái đầu nhìn lại sau khi nhận thẻ đỏ rời sân mãi sẽ ám ảnh triệu con tim hâm mộ chàng tiền đạo "đầu hói" tài hoa này.

Dù sau đó Zidane đã lên trên truyền hình, đưa ra lời xin lỗi từ "tận đáy trái tim mình" đến toàn bộ người dân nước Pháp cùng người hâm mộ, nhưng sẽ không ai quên được hình ảnh cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của anh.

Cho đến sau này anh vẫn là huyền thoại trong lòng người Pháp, nhưng hành động "tội đồ" đấy vẫn luôn đeo bám tuyển Pháp trong các kỳ World Cup sau đấy, khiến đội luôn thi đấu dưới mức kỳ vọng.

2014 - Tuyệt chiêu "cẩu xực" của Suarez

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chiellini (áo xanh) cùng vết cắn trên vai và Suarez (áo trắng) bị "chấn thương răng"

Bối cảnh: World Cup 2014, đội tuyển Uruguay của Suarez và đội tuyển Ý của Chiellini nằm ở Bảng D, được coi là bảng tử thần của giải đấu năm đó cùng với hai đối thủ "máu mặt" khác là tuyển Costa Rica và tuyển Anh.

Trước khi khởi tranh, Ý vẫn là đội được đánh giá cao nhất bảng.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng được đánh giá thấp nhất là Costa Rica đã giành được hai chiến thắng thuyết phục trước hai ông lớn Uruguay và Ý.

Kết cục dẫn đến ở lượt thi đấu cuối cùng của vòng bảng, Uruguay và Italia gặp nhau trong tình thế một mất một còn để cạnh tranh chiếc vé cuối cùng vào vòng knock-out.

Khoảnh khắc: Trận đấu diễn ra quyết liệt, không bên nào muốn là đội phải xách vali về nước sớm.

Chính vì thế, kể từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, hai đội luôn tấn công ăn miếng trả miếng.

Tuyển Ý vẫn luôn tự hào về "đặc sản" phòng thủ của họ, tổ chức lối chơi phòng thủ chặt ngay từ đầu, vì họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ để tiến vào vòng trong nhờ hơn Uruguay về hiệu số bàn thắng.

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi còn 10 phút nữa là tiếng còi kết thúc sẽ vang lên.

Trong một tình huống lộn xộn tại vòng cấm của Uruguay, trận đấu bỗng dưng bị gián đoạn vì có cầu thủ nằm trên sân.

Ở một phía người ta thấy Suarez đang lăn lộn một góc ôm răng (chứ không phải ôm miệng), còn phía kia Chiellini cũng đang nằm ôm vai của mình.

Cầu thủ này sau khi đứng dậy đã cố vạch áo để trọng tài có thể nhìn thấy vết răng vẫn còn lưu lại trên vai mình.

Tiếc rằng tại thời điểm đó, hành động đó diễn ra quá kín đáo, chỉ có thể thấy bằng camera ghi lại nên trọng tại đã bỏ qua và cho trận đấu tiếp tục. Không hiểu vết "cẩu xực" đó có gây ảnh hưởng tâm lý gì đến mắt xích quan trọng Chiellini trong hệ thống phòng ngự của tuyển Ý không?

Vì chỉ một phút ngay sau đó, từ đường tạt bóng của Suarez, Diego Godin đã bật cao đánh đầu tung lưới, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu và tiễn tuyển Ý ra về ngay từ vòng bảng trong nỗi thất vọng.

Sau trận đấu, rất nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ vì hành vi của Suarez được trọng tài bỏ qua và FIFA đã phải bắt tay vào tìm hiểu.

Đáng nói ở đây là, đây không phải lần đầu tiên Suarez thực hiện hành vi cắn người, thậm chí đây còn là lần thứ ba trong cuộc đời của cầu thủ tiền đạo lắm tài nhiều tật này.

Suarez thì nói rằng, "Chỉ có hai chúng tôi ở chỗ đó, vai anh ấy va vào tôi."

"Những chuyện như vậy diễn ra trên sân cỏ và quý vị không nên làm lớn chuyện ra làm gì."

FIFA không nghĩ vậy.

Kết quả sau khi phân tich băng ghi hình là FIFA đã ban hành lệnh cấm với Suarez tận 4 tháng, không được liên quan đến bất cứ hoạt động nào của bóng đá (bao gồm các trận đấu chính thức cũng như tập luyện trên sân tập).

Án phạt nặng nhất mà FIFA từng đưa ra, không biết là đã đủ răn đe Suarez chưa nhưng cho đến thời điểm bây giờ, anh chàng này vẫn chưa dám "ngứa răng" một lần nào nữa.

The moment: With 10 minutes remaining, Uruguay were on the attack when striker Suarez and Italy defender Giorgio Chiellini clashed and tumbled over in the box. Chiellini pulled down his shirt to reveal bite marks on his left shoulder, although Suarez held his mouth claiming he had been elbowed.

The referee took no action and to make matters worse for the Italians, it was Suarez's cross a minute later which led to Diego Godin's headed goal. Italy went home, Uruguay went through.

Suarez said: "It was just the two of us inside the area and he bumped into me with his shoulder.

2014 - Đêm ác mộng của đội chủ nhà Brazil

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nỗi buồn khó phai đối với người Brazil, đặc biệt với các fan kỳ cựu của Selecao như ông Clovis Acosta Fernandes

Bối cảnh: World Cup 2014 được tổ chức ngay tại xứ sở Samba. Đội hình của Brazil khi ấy cũng rất mạnh với những ngôi sao hàng đầu thế giới và nổi bật nhất là siêu sao Neymar. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa; đã không ít cổ động viên đội bóng vàng xanh đã mơ về việc chiếc cúp vàng danh giá sẽ được các cầu thủ nước nhà nâng cao ngay tại quê nhà.

Nhưng sóng gió đã đến với Brazil ngay từ khi trước khi bóng bắt đầu lăn.

Siêu sao cũng là niềm hy vọng số 1 của họ, Neymar đã phải rời sân trên cáng trong trận đấu tứ kết với Colombia sau một pha vào bóng ác ý. Thủ quân của họ, Thiago Silva cũng không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng với tuyển Đức do chấn thương.

Yếu tố nhân hòa đã bị gián đoạn, nhưng vẫn không ít người vẫn luôn tự tin trước chiến thắng của đội nhà trước tuyển Đức vì tính đến trước trận đấu này, Brazil đang sở hữu kỷ lục 39 năm bất bại tại các trận đấu chính thức trên sân nhà. Yếu tố lịch sử đang ủng hộ họ.

Khoảnh khắc: Trái với những suy nghĩ đó, trận đấu diễn ra không như mong đợi của cổ động viên đội nhà.

Hai đội nhập cuộc với những pha ăn miếng trả miếng rất mãn nhãn, trận đấu diễn ra rất cân bằng cho đến khi Muller ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Đức ở ngay phút 11.

Việc thua một bàn thắng không thể làm nao núng một ông lớn như Brazil. Họ đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ không do dự. Việc đẩy cao đội hình dẫn đến hàng thủ lỏng lẻo, mà bằng cách nào đó từ phút 23 đến phút 29 của ngay hiệp đấu đầu tiên họ đã phải vào lưới nhặt bóng thêm tới bốn lần nữa.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số không tưởng. Đội bóng năm lần vô địch thế giới bị dẫn trước năm bàn không gỡ, ngay tại sân nhà.

Đến cả những cổ động viên lạc quan nhất của Đức cũng có thể nghĩ đến một kết quả "động trời" như vậy.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, không biết do tuyển "Đức" nương tay hay tuyển Brazil thủ chắc hơn, mà họ chỉ bị lọt lưới thêm 2 bàn thắng nữa của Schurrle.

Đến cuối trận Oscar gỡ lại được một bàn thắng danh dự cho Brazil mà theo nhiều chuyên gia phân tích thì các hậu vệ Đức đã cố tình "nhả" để an ủi cho đội chủ nhà.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, như để kết thúc một cơn ác mộng trong 90 phút chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Brazil.

Buổi tối hôm đó mãi là một ký ức buồn và ám ảnh đến các Selecao, và họ chắc hẳn rất nóng lòng chờ đến World Cup 2018 năm nay trên đất Nga để có thể tiến hành một cuộc báo thù.