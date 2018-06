Nhân World Cup xem lại 8 đội từng lập kỳ tích

Bản quyền hình ảnh Getty Allsport Image caption Gerd Muller (trái) và Gerd Breitner (phải) của đội tuyển Tây Đức ăn mừng chiến thắng .

Nhân sự kiện World Cup 2018 tại Nga năm nay các bạn cùng BBC tìm hiểu đội bóng mạnh nhất trong lịch sử giải đấu là đội nào nhé.

Và dưới đây là danh sách tám đội bóng mà chúng ta sẽ bàn luận.

Đội tuyển Tây Đức 1974

Thực lực của họ đã được kiểm chứng qua các chiến tích: Trước khi lên ngôi vua tại World Cup 1974, Những chàng trai Tây Đức đã từng lọt vào trận chung kết 1966 và chỉ thua đội chủ nhà Anh trong hiệp phụ và cũng đã nhiều lần tiến đến vòng bán kết.

Chiến thắng của họ trước một đội tuyển Hà Lan hùng mạnh vào trận chung kết năm 1974 đã đập tan mọi sự nghi ngờ về sức mạnh.

Giải đấu ghi nhận sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao trong đó có Gerd Muller, một trong những tiền đạo có hiệu số bàn thắng tốt nhất trong lịch sử World Cup, Paul Breitner và "Hoàng đế" Franz Beckenbauer chinh là những "người không phổi" của tuyển Tây Đức, trong cả hành trình lên ngôi vô địch giải European Championships năm 1972 ( thường được gọi là Euro).

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người hùng trong trận chung kêt Zinedine Zidane nâng cao chiếc cúp vàng năm 1998

Theo những số liệu được các nhà nghiên cứu thực hiện trên siêu máy tính SAM tại đại học Salford gửi cho BBC thì Beckenbauer đã chơi 30 trận đấu trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1975, với tỉ lệ chiến thắng là 63% và tỉ lệ thua là 17%.

Tỉ lệ ghi bàn của họ là 1.8 bàn 1 trận còn bàn thua là 0.7.

Đội tuyển Pháp 1998

Chức vô địch đầu tiên của Tuyển Pháp cho đến thời điểm này là thanh quả của một chiến dịch World Cup không quá ấn tượng.

Họ chật vật trước một đối thủ không được đánh giá cao như đội tuyển Paraguay tại vòng 1:16 nhờ luật bàn thắng vàng và sau đó là nhờ đến loạt penalty cân não để vượt qua người Ý tại tứ kết.

Họ vất vả trong trận bán kết với đội lần đầu tiên tham gia giải đấu Croatia sau khi bị dẫn trước một bàn.

Tuy nhiên, trong trận đấu quyết định, họ hạ gục Brazil với tỉ số thuyết phục 3-0 với một màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Zinedine Zidance.

Hai năm sau đó, Pháp tiếp tục lên ngôi tại Euro 2000.

Đội tuyển Uruguay 1950

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Juan Alberto Schiaffino của Uruguay ghi bàn vào lưới thủ môn của Brazil. Moacyr Barbosa trong khuông khổ World Cup 1950

Có lẽ đây là đội bóng mà không được đánh giá đúng thực lực nhất trong lịch sử World Cup.

Tuy nhiên Uruguay xứng đáng được xướng tên trong danh sách này vì có một sự thật rằng họ là một trong những quốc gia nhỏ nhất từng vô địch giải đấu - với dân số chỉ it hơn 4 triệu dân nên tỉ lệ xuất hiện nhân tài của họ cũng it hơn nước khác.

Nếu như có nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của họ từ năm 1930 là từ thời "cổ đại" rồi, Uruguay (cũng là chủ nhân của hai huy chương vàng Olympics) đã nâng cao chiếc cúp vàng danh giá thứ 2 sau chiến thắng lẫy lừng trước đôi chủ nhà Brazil dưới sự chứng kiến của hơn 200.000 fan tại Rio de Janeiro - họ bất ngờ giành chiến thắng 2-1.

Trận đấu được đặt tên là Marzacanazo vẫn là một trong những cú shock lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

Đội tuyển Hungary 1954

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ferenc Puskas (hàng trên, ở giữa) là nhân tố quan trọng trong dẫn đến thành công của Hungary trong những năm 50.

Biệt hiệu "đội bóng xuất sắc nhất chưa từng vô địch World Cup" là xứng đáng nhất cho những cầu thủ của Hungary.

Trong giai đoạn từ 1950 đến 1954, Những người Magyar Vĩ đại đã thực sự tạo nên giông bão đối với bóng đá thế giới: giành chiến thắng 43 trên tổng số 50 trận, vùi dập các đội như Anh với tỉ số 6-3 tại sân nhà và dành chiến thắng 7-1 ngay tại Budapest.

Chủ nhân của huy chương vàng Olympics 1952 , Hungary chỉ phải chịu duy nhất một thất bại, thật đáng tiếc đó lại là trong trận trung kết World Cup năm 1954 khi mà họ thất bại trước đội tuyển Tây Đức với tỉ số 3-2 - oái ăm thay, đây chính là đối thủ mà họ từng hủy diệt 8-3 ngay tại vòng bảng.

Họ cũng giành được nhiều cảm thông sau khi một số cầu thủ quyết định di cư ra nước ngoài sau cuộc khởi nghĩa bất thành của người dân Hungary chống lại chính phủ do Liên Xô khi đó hậu thuẫn.

Puskas, Sandor Kocsis và Zoltan Czibor đã chuyển đến Tây Ban Nha vầ đầu quân cho các đội bóng như Real Madrid và Barcelona.

Đội tuyển Brazil trong giai đoạn 1958-62

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Pele năm 17 tuổi, vượt qua hai hậu vệ xứ Wales trong tứ kết World Cup năm 1958.

Gần như là giữ nguyên được bộ khung, Brazil đã trở thành đội thứ hai cũng như là đội cuối cùng ( cho đến thời điểm này) có thể bảo vệ được cúp vàng World Cup.

Nhờ vào sự tài năng của Pele và Garrincha, họ dường như thách thức cả thế giới sau chiến dịch WolrdC Cup hoành tráng tại Thụy Điện năm 1958, giành chiến thắng 5 trên 6 trận đấu ( duy nhất tuyển Anh cầm hòa được họ với tỉ số 0-0), ghi được 16 bàn và chỉ lọt lưới 4 bàn.

4 năm sau đó, họ lại có thể tái hiện lại được lịch sử, mặc dù không có sự phục vụ của siêu sao Pele trong đội hình do chấn thương.

Lần này, họ thậm chí còn giữ được mạch toàn thắng xuyên suốt trận đấu, trong đó có cả chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Anh.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Johan Cruyff dẫn dắt đội tuyển Hà Lan tiến đến trận chung kết cúp World Cup năm 1974.

Đội tuyển Hà Lan 1974

Cùng với sự phát triển của thể thao, có rất ít đội bóng có thể so sánh được với những gì đội tuyển Hà Lan đã làm được tại World Cup 1974.

Trong giải đấu tổ chức tại quê nhà, "Cơn lốc màu da cam" đã làm cả thế giới choáng ngợp với thứ bóng đá hiện đại của mình - bóng đá tổng lực, là khái niệm của nét đẹp về một thứ bóng đá, các cầu thủ đổi chỗ, bù đắp cho nhau làm cho đối thủ phải "chóng mặt".

Dẫn đầu bởi Johan Cruyff, tuyển Hà Lan dễ dàng vượt qua vòng bảng - ngoại trừ một trận hòa không bàn thắng trước Thụy Điển - họ tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi gặp Argentina và Brazil trước khi để thua 2-1 trong trận Chung kết với tuyển Tây Đức cho dù là người mở tỉ số ngay phút thứ hai của trận đấu.

Hà Lan một lần nữa lọt được vào tới trận chung kết năm 2010, lần này là chịu thua trước Tây Ban Nha, nhưng thứ bóng đá thực dụng và tính toàn này chắc chắn sẽ không đáng nhớ bằng.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption 6 cấu thủ xuất phát trong đội hình trận chung kết năm 2010 của Tây Ban Nha là cầu thủ của Barcelona, ngoài ra còn có Pedro cũng gia nhập đội bóng này vào mùa hè năm đó.

Đội tuyển Tây Ban Nha 2010

Tây Ban Nha cuối cùng cũng được "ngồi chung mâm" với các nhà vô địch World Cup khác vào năm 2010, nhưng điều trớ trêu ở đây là con đường đến cúp vàng của họ không hề hào nhoáng.

Ngay trận mở màn, họ đã thua sốc trước các cầu thủ Thụy sỹ, suýt soát vượt qua được Paraguay tại tứ kết trước khi giành chiến thắng tối thiểu trong trận bán kết gặp tuyển Đức.

Tây Ban Nha đã vượt qua Hà Lan trong một trận đấu không đẹp đẽ một chút nào (48 lỗi), trong đó 12 thẻ vàng đã được rút ra bởi ông trọng tài người Anh Howard Webb.

Dù sao thì đây cũng là một khúc ca khải hoàn đối với đội trước đó vừa vô địch Euro 2008 và sau đó tiếp tục bảo vệ được chức vô địch châu lục 4 năm sau đó.

Và hạt nhân chiến thắng của họ là lối đá Tiki-taka được Pep Guardiola phát minh ra tại Barcelona.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Pele được trao giải Quả cầu vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1970.

Đội tuyển Brazil 1970

Đối với nhiều chuyên gia về bóng đá, đây là tập thể mạnh nhất từng vô địch World Cup nhờ vào lứa cầu thủ tài năng.

Dẫn đầu bởi huyền thoại Pele, người mà trước đó đã dọa nghỉ hưu sau chiến dịch thất vọng của tuyển Brazil tại Anh năm 1966 ( loại từ vòng bảng), họ đã trở thành đội đầu tiên đạt được thành tích toàn thắng tại giải đấu.

Ngoại trừ chút thử thách trong trận đấu với tuyển Anh tại vòng bảng, và một hiệp đầu tiên sóng gió trước Uruguay tại vòng bán kết thì dường như Brazil không gặp khó khăn gì trong giải đấu được tổ chức tại Mexcio.

Sự hủy diệt của họ trong trận chung kết với Italy vẫn luôn được coi là một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất tại World Cup.

