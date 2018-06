Sôi nổi World Cup - Một tuần qua ảnh

Siêu sao trẻ đang lên Golovin (áo đỏ, số 17) có pha sút phạt trực tiếp từ cự ly hơn 20m thành bàn, ấn định một chiến thắng năm sao cho ngày khai mạc mỹ mãn của tuyển Nga. Tiền vệ 22 tuổi, đang thi đấu trong màu áu CSKA Moscow đã thi đấu tuyệt vời trong trận đấu này, với 2 pha kiến tạo dọn cỗ cho các đồng đội trước khi tự mình ấn định chiến thắng 5-0 cho đoàn quân của Huấn luyện viên Cherchesov. Anh cũng là người được bình chọn cho danh hiệu Man of the match (cầu thủ xuất sắc nhất trận) sau tiếng còi kết thúc vang lên. Không biết do đối thủ đến từ châu Á không đủ mạnh, hay Nga thực sự sẽ là một đối trọng trên con đường dẫn đến cúp vàng năm nay?