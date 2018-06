World Cup 2018: Messi, thiên tài sinh nhầm thời

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Messi thất vọng khi nhiều khả năng sẽ không qua được vòng bảng World Cup năm nay

Sau trận so giày tối thứ Năm 21/06, Argentina thua 0-3 trước Croatia và tạm thời đứng thứ ba tại bảng D.

Nếu Iceland hay Nigeria giành chiến thắng trong trận đấu tới đây thì cánh cửa lọt vào vòng trong của Messi và Albiceleste là rất hẹp.

Kể từ năm 2005, khi Lionel Messi có trận đầu tiên ra mắt đội một Barcelona cũng như đội tuyển Argentina khi mới chỉ 18 tuổi, bóng đá thế giới như được bước sang một trang sử mới mà ở đó chàng trai với vóc dáng nhỏ bé cùng chiều cao khiêm tốn 1,69m là nhân vật chính.

13 năm trôi qua, Messi đã giành được rất nhiều thành công, từ cá nhân cho đến câu lạc bộ. Anh đã giành mọi danh hiệu quý giá nhất có thể và sở hữu một bộ sưu tập các cúp vàng và huân chương mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải ganh tị.

Nỗi ám ảnh của các trận chung kết

Nỗi buồn của Messi khi nhìn tuyển Đức đăng quang tại World Cup 2014. Năm nay nhiều khả năng anh còn không được lọt vào vòng knock-out để báo thù nữa

Ấy vậy mà trên phương diện đội tuyển quốc gia, dường như các danh hiệu vẫn đang lẩn tránh chàng cầu thủ tài năng này. Ba lần gần nhất anh cùng Argentina lọt vào những trận chung kết danh giá nhất (World Cup 2014, Copa America 2015, 2016) họ đều thua một cách cay đắng.

Chắc các bạn vẫn không quên cách mà Gonzalo Higuain đã bỏ lỡ các cơ hội mười mươi trong những trận đấu này chứ?

Có nhiều lý do để biện minh cho sự thất bại của tuyển Argentina, nhưng không một lý do nào là do năng lực của Messi cả.

Messi luôn là một trong những cầu thủ thi đấu hết mình nhất ở trong sân nhưng khi thất bại, trên vai trò của người đầu tàu, anh lại là người phải chịu trách nhiệm.

Trọng trách quá lớn hay cái giá của việc ở trên đỉnh cao?

Hai chức vô địch thế giới trong quá khứ của Argentina gắn liền với tên tuổi của Mario Kempes (1978) và Diego Maradona (1986). Đó là lý do vì sao người dân xứ sở Tango đặt nhiều kỳ vọng vào Messi như vậy.

Đối với người dân Argentina, Messi được tôn thờ như một vị thần.

Thậm chí họ còn cho rằng Messi còn vĩ đại hơn Maradona, dù cho những gì anh đem lại được cho quốc gia chỉ là tấm Huy chương vàng Olympic và rất nhiều "huy chương bạc".

Trong những năm gần đây, ắt hẳn người hâm mộ đã chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Ronaldo và Messi, hai cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua.

Nếu như số danh hiệu cá nhân đã được Ronaldo cân bằng với Quả Bóng vàng thứ 5 trong năm vừa rồi, thì Messi nhỉnh hơn với thành tích cấp câu lạc bộ.

Nhưng trên tất cả, điều mà Messi còn thiếu, ít nhất đến thời điểm này so với Ronaldo chính là thành tích cấp đội tuyển.

Trước khi lên ngôi ở Euro 2016, thành tích của Ronaldo không có gì nổi bật hơn Messi cả, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau đó.

Ronaldo được ví như một người hùng dân tộc, được cả thế giới ca ngợi về chiến tích vô địch Châu Âu mà ở đó anh là nguồn cảm hứng chính của toàn đội - áp lực lại càng đè nặng lên đôi vai của Messi hơn.

Lứa cầu thủ tài năng nhưng không đồng đều

Luôn phải chịu sự "chăm sóc" kỹ lưỡng từ đối phương và họ cũng không ngần ngại phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ số 10 này

Nếu xét về tài năng, Argentina có thể coi là cái nôi của bóng đá thế giới.

Trong những năm gần đây, hàng công của Argentina luôn trong tình trạng dư thừa tài năng. Thậm chí cho đến World Cup 2018, Dybala hay Icardi còn không có trong danh sách gọi lên tuyển, tuy Dybala sau đó được gọi lên thay thế vì Lazinni chấn thương.

Nhưng bù lại, những cái tên ở tuyến dưới dù đều có tên tuổi nhưng đẳng cấp thì chưa thể sánh bằng tuyến trên được, đặc biệt là hàng thủ. Và đây là một trong những yếu huyệt của Argentina.

Chúng ta đã thấy Argentina đã chật vật như thế nào mới có thể qua được vòng loại, nhất là nếu Messi không lập cú hat-trick trong trận quyết định gặp Ecuador để lách qua khe cửa hẹp để tới Nga mùa hè năm nay.

Và rồi họ khởi đầu World Cup một cách chật vật (hòa 1-1) trước đội bóng lần đầu dự giải gặp Iceland với hàng phòng ngự bốn người với hậu vệ cánh phải Salvio, thực ra là một tiền vệ cánh.

Đến trận đấu thứ hai, ông Jorge Sampaoli đã có bốn sự điều chỉnh cộng với một sơ đồ hoàn toàn khác để nhập cuộc với Croatia.

Điều gì diễn ra thì hẳn mọi người cũng đã biết, Argentina thất bại ê chề ba bàn không gỡ với mỗi bàn thua ngớ ngẩn của hàng thủ.

Messi đã rất cố gắng nhưng không thể làm gì được vì xung quanh anh lúc nào cũng có hai đến ba cầu thủ đối phương sẵn sàng áp sát hay cắt các đường chuyền đến.

Anh thậm chí đã hy sinh vị trí trung phong lùi sở trường của mình để lúc thì chạy ra cánh lúc thì phải kéo về sâu tận phần sân nhà, chơi như một tiền vệ trung tâm vậy - anh đã cố làm hết mọi điều có thể nhưng kết cục vẫn thật tàn nhẫn.

Có người nói rằng "Thế giới nợ Messi một World Cup".

Giá như ở một thời điểm khác, anh có những người đồng đội biết chắt chiu cơ hội hơn, một hàng phòng thủ chắc chắn hơn và một huấn luyện viên biết tận dụng tài năng của anh hơn thì biết đâu "giấc mơ không đuổi có khi lại về".