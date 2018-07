Những bất ngờ liên tiếp giúp Anh rộng cửa vào chung kết

Bản quyền hình ảnh Jean Catuffe/ Getty Images Image caption Niềm hy vọng tuyển Anh tại Wolrd Cup 2018

"It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home" là trích đoạn trong điệp khúc của bài hát "Three Lions" - bài hát chủ đề của năm 1966 khi Anh là nước chủ nhà và đồng thời cũng là nhà vô địch World Cup năm đó.

Sau những thành tích thất vọng của Tuyển Anh trong những năm gần đây, hơn bao giờ hết, World Cup năm nay là thời điểm mà đoạn điệp khúc của "Three Lions" được người Anh cất lên rõ ràng nhất và cuồng nhiệt nhất.

Không phải vô cớ mà người Anh lại tự tin đến như vậy.

Mbappe: fan ruột của Ronaldo thành sao sáng ở WC

Messi và Ronaldo gặp nhau ở... sân bay

Hai nhà vô địch World Cup gần nhất, Đức và Tây Ban Nha, được dự đoán sẽ là đối thủ của tuyển Anh tại Nga nếu dựa theo nhánh đấu của họ nhưng cả hai đều đã sớm phải xách vali về nước.

Điều này giúp Anh trở thành đội có thứ hạng tốt nhất trong nhánh đấu vòng knock-out nếu tính trên bảng xếp hạng của FIFA, xếp sau Thụy Sỹ hiện đang đứng thứ 6 thế giới.

Bản quyền hình ảnh Twitter Image caption Hình ảnh vui chế về các cầu thủ đã phải sớm xách vali về nước

Với kết quả hiệp tại, tấm vé thi đấu trận chung kết ở Moscow ngày 15/07 sẽ thuộc về một trong những đội sau: Anh, Colombia, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Croatia và Nga.

Rất nhiều người đã mong tuyển Anh sẽ là người giành được tấm vé đó cho dù kể từ năm 1990 đến nay họ mới chỉ có được hai chiến thắng ở giai đoạn knock-out của các kỳ World Cup.

Liệu tuyển Anh thực sự có một chặng đường "dễ" dẫn tới trận chung kết hay không?

Image caption Vòng 16 đội

Image caption Vòng tứ kết

Image caption Vòng bán kết

Tính cho đến nay, mới có năm quốc gia loại được tuyển Anh ở giai đoạn Knock-out, tất cả họ đều là những cường quốc lớn trên bản đồ bóng đá thế giới - Đức (2010, 1990 và 1970), Bồ Đào Nha (2006), Brazil (2002 và 1962), Argentina (1998 và 1986) và Uruguay (1954).

Họ chưa bao giờ giành chiến thắng trước các đội "top team" tại vòng knock-out ngoại trừ hành trình vinh quang năm 1966 - chiến thắng duy nhất ở vòng đối đầu trực tiếp của Anh từ năm 1990 đến giờ chỉ là trước Ecuador năm 2006 và Đan Mạch năm 2002.

World Cup 2018: Những bất ngờ lớn của vòng bảng

VAR: Hữu dụng hay vô dụng

Nhưng năm nay có thể sẽ là một câu chuyện khác.

Anh là đội duy nhất trong nhánh đấu của họ từng vô địch World Cup và cũng chỉ có duy nhất Thụy Điển từng vào đến trận Chung kết năm 1958.

Đối thủ của họ ở vòng 1/16 Colombia mới chỉ một lần lọt vào vòng tứ kết, đó là vào năm 2014.

Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Thụy Điển, với lần cuối cùng từng lọt vào bán kết đã từ năm 1994 hoặc là Thụy Sỹ, đội chưa bao giờ đi quá được vòng 8 đội.

Đối thủ ở vòng bán kết sẽ được quyết định sau trận đấu của đội từng lọt vào vòng bán kết năm 1998 Croatia hay là nước chủ nhà Nga - đội chưa từng lọt qua được vòng bảng kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Thụy Sỹ là đội có thứ hạng cao nhất trong danh sách - xếp sau lần lượt là Anh hạng 12, Colombia hạng 16, Croatia hạng 20, Thụy Điển hạng 24 và Nga hạng 70.

Mặt khác, Colombia có James Rodiguez và Radamel Falcao; Croatia có Luka Modric và Ivan Rakitic; còn những chú gấu Nga thì có sự ủng hộ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà, Thụy Điển thì xếp nhất bảng ở bảng đấu có Đức còn Thụy Sỹ đã từng cầm hòa Brazil.

Đức bị loại: 'Cái chết' được báo trước?

World Cup: "Xe tăng Đức thành xe bò"

Đã từng có tiền lệ mà con đường tới trận chung kết được "trải hoa hồng" chưa?

Nếu quay về năm 2002, thì đó là lần cuối cùng một đội bóng từng lọt vào chung kết mà không phải đụng độ một "cường quốc" bóng đá nào cả ở giai đoạn knock-out.

Trên con đường tới tận chung kết năm đó, Đức chỉ phải đánh bại Paraguay, Mỹ và đồng chủ nhà Hàn Quốc.

Người chiến thắng trong trận đấu năm đó, Brail thì có một chặng đường gian nan hơn rất nhiều - đánh bại lần lượt Bỉ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chỉ có một trên tổng số 6 đội từng lọt vào trận chung kết từ thời điểm đó đến nay mà không cần phải đánh bại Brazil hoặc Đức. Thậm chí Argentina trong năm 2014 còn phải gặp đội về nhì của năm 2010 là đội Hà Lan ở bán kết.

Bản quyền hình ảnh Alex Morton/ Getty Images Image caption Các cầu thủ Anh đang có tâm trạng rất thoải mái trong các buổi tập

Chúng tôi không nói là Tuyển Anh sẽ vô địch…

Tạm thời là sẽ chưa nói đến.

Tuy nhiên, ba nhà vô địch gần nhất đã "hết cửa" - Ý không qua được vòng loại, Đức dừng bước tại vòng bảng còn Tây Ban Nha đã thất bại trước Nga ở vòng 16 đội. Hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng đã bị loại và trong lịch sử mới có duy nhất một đội bóng ở Nam Mỹ từng vô địch World Cup tổ chức tại Châu Âu.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp tuyển Anh vào được đến trận chung kết, có khả năng rất cao là họ sẽ phải đụng độ một đội hàng đầu.

Ba ứng cử viên sáng giá nhất đều đang nằm trong nhánh đấu bên kia. Đội hình của Pháp có ba cầu thủ thuộc top 5 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Brazil với 5 cúp vàng thế giới còn Bỉ thì có rất nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại Premier league.

Sau đó là đội từng vô địch hai lần là Uruguay, không để lọt lướt một bàn nào ở vòng bảng và rất khó để đánh bại cùng với một Mexico đã từng đánh bại nhà đương kim vô địch năm 2014 Đức.

Hơn nữa, cần phải lưu ý thêm rằng, đoàn quân của Southgate mới chỉ dành hai chiến thắng tại Nga cho đến thời điểm này và chỉ là trước Panama và Tunisia.