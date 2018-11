Image caption HLV Erikson và ông Dan Palami người phụ trách bóng đá Philippines

Không khó nhận ra ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Philippnes chính là huấn luyện viện lão luyện ông Eriksson.

Sự nghiệp của ông được nhiều người biết đến nhất là giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Anh từ 2001 đến 2006.

Cũng trong thời gian này chuyện đời tư bên ngoài của ông gây chú ý không kém gì vai trò của ông bên sân cỏ.

Có ba phụ nữ

Ông Eriksson khi đang có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Ý bà Nancy Dell'Olio, nhưng vẫn qua lại với thư ký của Hiệp hội bóng đá Anh bà Faria Alam và ngôi sao truyền hình Thụy Điển bà Ulrika Jonsson.

Hồi 2005, báo chí Anh đưa tin có một vở kịch được dựng tại Anh dựa trên câu chuyện tình cảm của ông với ba người đẹp đã gây chú ý trong công luận.

Đây là hài kịch về quan hệ nam nữ được biến thiến tới mức trở thành vô nghĩa lý Cecilia Johansson

Vở kịch, có tựa đề chơi chữ là 'A Play in Swedish, English and Italian', hàm ý ba bạn gái của ông nói ba ngôn ngữ khác nhau, do Nick Grosso soạn và được trình diễn tại London.

Vào lúc đó, bà Cecilia Johansson, phát ngôn viên cho vở kịch nói:

"Đây là hài kịch về quan hệ nam nữ được biến thiến tới mức trở thành vô nghĩa lý."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption HLV Erikson cùng bà Nancy Dell'Olio

HLV đã 70 tuổi người Thụy Điển làm việc tại rất nhiều câu lạc bộ cũng như đội tuyển.

Tuy nhiên, thành tích huấn luyện của ông bị cho là đi xuống theo thời gian.

Từ năm 2000 đến nay, ông chưa đem đến danh hiệu vô địch nào cho những đội bóng mà mình dẫn dắt.

Trong ba năm gần đây ông chuyển sang làm huấn luyện viên tại ba câu lạc bộ khác nhau tại giải nhà nghề Trung Quốc với những hợp đồng triệu đô.

Trước khi về dẫn dắt đội tuyển Philippnes, năm 2017 ông dẫn dắt câu lạc bộ Thâm Quyến, đội bóng thi đấu tại giải hạng hai ở Trung Quốc.

Mặc dù vậy, ông bị sa thải chỉ sau 6 tháng ký hợp đồng.

Do thành tích không ấn tượng của câu lạc bộ này, thắng 5 trong tổng số 13 trận.

Tháng 10 vừa qua, HLV này ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng với đội tuyển Philippins, chi tiết các điều khoản của hợp đồng không được tiết lộ.

Ông Dan Palami người phụ trách bóng đá Philippines cho hay:

"Với danh tiếng, kinh nghiệm và kiến thức của mình, sẽ không khó gì ông ấy đưa đội tuyển lên một tầm cao mới".

Thành tích đầu tiên mà HLV Eriksson mang lại cho đội tuyển Philippines đó là vào bán kết AFF 2018 và sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 2/12 tới.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption HLV ĐT Việt Nam ông Park Hang-Seo

Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất thú vị vì lần đầu 'vùng trũng bóng đá' Đông Nam Á, có sự góp mặt hai huấn luyện viên từng dự World Cup đó là ông Eriksson và ông Park Hang-Seo.

Năm 2002, ông Eriksson dẫn dắt đội tuyển Anh trong khi đó ông Park Hang-Seo là trợ lý HLV cho đội tuyển Hàn Quốc.

