Asian Cup: Việt Nam đã làm nên lịch sử

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mọi chỉ số thống kê đều thể hiện ưu thế của đội bóng áo đỏ

Thêm một cột mốc lịch sử nữa được thầy trò HLV Park Hang-seo viết nên sau chiến thắng nghẹt thở trước Jordan.

Park Hang-seo: 'Jordan có lối chơi áp đảo'

Hành trình tạo nên kỳ tích của U.23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo đưa ra ba sự thay đổi so với chiến thắng trước Yemen: ở hàng phòng ngự, Duy Mạnh trở lại sau án treo giò, đẩy Văn Hậu trở lại cánh trái thay Hồng Duy còn ở giữa sân, Huy Hùng là cái tên được lựa chọn sát cánh cùng Hùng Dũng chứ không phải Đức Huy hay Xuân Trường.

Cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng, đặc biệt là Jordan dù đến vòng 1/8 với tư cách nhất bảng B và được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Trận đấu chỉ trở nên hấp dẫn khi Jordan mở tỷ số từ một tình huống cố định ở phút 39 do công của Bahaa Abdulrahman.

Để đối thủ dẫn trước, các học trò HLV Park Hang-seo lập tức đẩy cao đội hình trong khoảng 5 phút cuối hiệp 1 với ít nhất hai cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối thủ đến từ Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Tuy vậy, Việt Nam cũng không phải đợi quá lâu để có bàn thắng gỡ hòa khi đến phút 51, Trọng Hoàng có đường chuyền như đặt cho Công Phượng đệm bóng chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục làm chủ trận đấu trong suốt thời gian hiệp 2 với thêm rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Trận đấu bước vào thời gian hiệp phụ và hai đội chủ động duy trì thế trận an toàn khiến thắng thua phải giải quyết trên loạt luân lưu.

Tại đây, Việt Nam tiếp tục cho thấy cái duyên của mình khi vượt qua đối thủ 4-2, trong đó Văn Lâm xuất sắc cản phá cú đá của Ahmed Samir ở lượt sút thứ ba.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thủ môn Văn Lâm góp công lớn cho Việt Nam

Dù trận đấu chỉ được định đoạt trên loạt sút luân lưu may rủi song chiến thắng của Việt Nam trước Jordan là rất xứng đáng và thuyết phục.

Mọi chỉ số thống kê đều thể hiện ưu thế của đội bóng áo đỏ: Việt Nam cầm bóng nhiều hơn (58% so với 42%), có số lần dứt điểm trúng đích nhiều hơn (7 so với 3) và đặc biệt vượt trội ở cả chỉ số mà ít ai ngờ tới là số lần được hưởng phạt góc (8 so với 0).

Thực tế, Jordan cho thấy họ không quá mạnh như đánh giá trước trận khi tấn công khá đơn điệu gồm chủ yếu là những đường bóng dài nhằm tận dụng ưu thế về thể hình và sức mạnh.

Những con số thống kê cho thấy trong ba bàn thắng mà Jordan ghi được tại vòng bảng, có tới hai bàn đến từ các tình huống dàn xếp đá phạt góc và dễ hiểu khi trong trận đấu không được hưởng một quả phạt góc nào trước Việt Nam, người Jordan gần như bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường đến khung thành Văn Lâm.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong hiệp 2, nơi pha dàn xếp giữa Trọng Hoàng và Công Phượng mang lại bàn gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ.

Màn trình diễn xuất sắc của Việt Nam khiến HLV Vital Borkelmans của Jordan phải thừa nhận các học trò của ông đã có chút sợ hãi trước Quang Hải và các đồng đội, từ đó khiến họ không thể tìm lại chính mình sau bàn thua.

Trong khi đó, BLV kênh truyền hình Fox Sport Asia khi chứng kiến sức ép mà Việt Nam tạo ra trước Jordan đã phải thốt lên: "Việt Nam đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của châu lục".

Trọng Hoàng xứng đáng là cái tên được chấm điểm cao nhất của Việt Nam trước Jordan với những pha lên công về thủ không biết mệt mỏi mà điểm nhấn đáng chú nhất là đường kiến tạo cho Công Phượng lập công.

Lịch sử

Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup bởi năm 2007, Việt Nam cũng đã làm được điều này.

Dẫu vậy, chiến tích vừa được thầy trò HLV Park Hang-seo lập nên xứng đáng được đánh giá cao hơn bởi Việt Nam năm nay đã phải trải qua 4 trận đấu để đến được tứ kết so với chỉ 3 của thế hệ năm 2007.

Ngoài ra, cùng phải nhấn mạnh rằng Asian Cup 2007 chúng ta được thi đấu trên sân nhà và không phải đá vòng loại.

Đối thủ của Việt Nam tại tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia, hai đội đều vừa dự World Cup 2018.