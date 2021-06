Đối đầu Việt Nam, HLV van Marwijk ‘tự tin vào chiến thắng’

53 phút trước

Đội xếp đầu bảng sẽ nghiễm nhiên giành vé vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội thứ nhì sẽ phải so điểm số với các đội nhì bảng khác để chọn ra năm đội thứ nhì có có điểm số cao nhất (theo thông lệ là bốn đội, nhưng do đội tuyển Qatar đoạt ngôi đầu bảng và sẽ không đấu vòng loại thứ ba do là chủ nhà World Cup 2022 nên số đội thứ nhì được chọn tăng lên thành năm).