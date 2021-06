Tennis: Vì sao giải nhất đơn nam ở Wimbledon luôn 'nâng quả dứa'?

một giờ trước

Theo phóng viên BBC Andy Giddings thì cả chiếc cúp cho quán quân đơn nam và chiếc đĩa bạc cho quán quân đơn nữ đều do công ty thợ bạc Elkington and Co. ở Birmingham làm hồi thế kỷ 19, theo đơn đặt hàng trị giá 100 đồng guinea thời đó của All England Club.