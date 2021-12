AFF Cup: Thua là cách tuyển Việt Nam 'trả học phí sòng phẳng'

Hàng hậu vệ và tiền vệ đội tuyển Việt Nam đứng về nhiệm vụ phòng thủ không quá tệ, dù phải nhận bàn thua do lỗi trượt chân của Hồng Duy. Không cầu thủ nào không mắc những tai nạn như vậy. Cầu thủ Anh Steven Gerrard '100 Players Who Shook The Kop' người được Zidane đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới cũng đã trượt chân làm mất chức vô địch khát khao của Liverpool. Vận may đã mỉm cười với Thái Lan, cộng thêm nhưng oan uổng phải nhận từ quyết định của trọng tài.