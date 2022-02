Khi phái nữ dành tình yêu cho trái bóng tròn qua cái nhìn từ Anh về Việt Nam

57 phút trước

Đằng sau nụ cười và hạnh phúc

Còn nhiều thứ phải thay đổi

Nhưng có lẽ những cầu thủ nữ ở Anh sẽ thấy mình may mắn hơn nhiều so với các cầu thủ nữ ở Việt Nam hay ở những nước đang phát triển bóng đá khác, bởi họ còn không có những Hiệp hội cầu thủ bóng đá để bảo vệ quyền lợi cho mình, cũng như thu nhập không chỉ bó hẹp trong những đồng lương từ đội bóng chủ quản mà còn có các khoản thu nhập khác như chụp hình cho các tạp chí, hay là làm người đại diện cho những nhãn hàng nổi tiếng.

Những phụ nữ cùng đồng hành

Theo một báo cáo nghiên cứu - Khởi đầu sự nghiệp - Biến đam mê bóng đá thành công việc (Kick off Your Career - Turn your Passion for Football into a Job), được phát hành năm 2013, và có thể điểm qua những gương mặt tiêu biểu, cựu huấn luyện viên tuyển bóng đá nữ Anh - Hope Powell CBE, nhà báo của BBC - Jacqui Oatley, Luật sư và Đại lý bóng đá được cấp phép, Mishcon de Reya - Liz Ellen, Tracey Crouch MP - Nữ Nghị sĩ Quốc hội Anh cho Chatham một người dành trọn tình yêu cho trái bóng tròn đã chia sẻ: "Kỷ niệm bóng đá đầu tiên của tôi là khi Tottenham để thua Coventry ở FA Cup. Mẹ của tôi đang hút bụi, và hoàn toàn không để ý rằng đôi mắt tôi đang ngấn lệ."