U23 Việt Nam: Tiềm năng nhưng còn nhiều thử thách

một giờ trước

Thế hệ tài năng mới

Người góp công lớn nhất trong thành công vừa qua phải kể đến HLV Đinh Thế Nam, giữa liên tiếp những sự xui rủi do Covid cộng thêm lịch thi đấu vô cùng dày đặc (8 ngày/4 trận), đâu đó còn một chút may mắn cho Việt Nam khi HLV Đinh Thế Nam vẫn khỏe mạnh và trở thành điểm tựa tinh thần cùng niềm tin vững chắc cho học trò xuyên suốt khoảng thời gian khó khăn trên đất Campuchia, để rồi từ một chút may mắn ấy, thành quả to lớn đã đến.