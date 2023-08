World Cup nữ 2023 - 'ngày hội' đầy kịch tính và biến động

Người dân New York theo dõi trận Mỹ gặp Việt Nam trước màn hình lớn

Trận Australia - Irland ở Sydney đạt con số 75,784 người xem. So với con số 78,011 khán giả đến xem trận trung kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển bóng đá nam Pháp và Croatia trên sân Luzhniki Moscow, đủ thấy môn bóng đá nữ đã có chỗ đứng vững chắc.

Một gia đình chụp ảnh tại lễ hôi dành cho fan FIFA Fan Festival ở Auckland, New Zealand

Trận Canada gặp đội chủ nhà Australia có tới 4,71 triệu người theo dõi qua kênh Seven. Ở New Zealand, con số này là 1,88 triệu người, tức là 1/3 dân số bám cứng màn hình. Trung Quốc giữ kỷ lục người xem qua màn ảnh nhỏ là 53,9 triệu. 15 ngày đầu của giải thu hút mỗi trận trung bình 2,9 triệu theo dõi truyền hình, vượt con số trung bình của World Cup Qatar 2022.

Những câu chuyện thần kỳ

32 đội bóng nữ trải qua chặng đường vượt biển mặn mòi đến chốn hẹn hò Australia, New Zealand, đã hiến tặng những câu chuyện thần thoại như những câu chuyện ly kỳ của nàng Scheherazade trong "1001 đêm."

Những tượng đài của bóng đá nữ như Alexandra Popp (Đức), Christine Sinclair (Canada), Megan Rapinoe (Mỹ)… đã không có lời chia tay World Cup trọn vẹn, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều sự điên rồ đã xảy ra trên đất Australia và New Zealand.

Thất bại của Meagan hút hết không khí để thở và niềm tin chiến thắng của Kelly O'Hara. Tôi chưa bao giờ thấy một cú sút penalty có quỹ đạo hình một nửa vầng trăng. Cú sút của Kelley đưa bóng chạm cột dọc đi ra ngoài độc đáo như thế. Kelley làm tôi liên tưởng đến nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết sử thi "Cuốn theo chiều gió" (Gone with the wind) của Margaret Mitchell.