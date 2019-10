Đoàn tùy tùng du lịch của tầng lớp giàu có

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Một đầu bếp riêng phải làm việc rất vất vả.

Người rất giàu có thể mang theo người huấn luyện cá nhân, vệ sĩ hoặc đầu bếp riêng khi họ du lịch. Nhưng đối với các nhóm hỗ trợ này, công việc thực sự là gì?

Đối với Catherine Richey, là một đầu bếp riêng không có nghĩa là luôn ở trong bếp của ai đó, vùi đầu vào làm các món ăn ngon hễ được sai bảo.

Đôi khi nó có nghĩa là đi du lịch miễn phí cho bà và toàn bộ gia đình bà như một phần của đoàn tùy tùng riêng biệt của ông chủ.

"Khách hàng của tôi muốn tôi nấu ăn cho họ tại trang trại của họ vào một lễ Giáng sinh. Và tôi nói với họ rằng tôi không thể đi mà không có gia đình. Vì vậy, họ đã cho chồng tôi và ba con trẻ của chúng tôi cùng tất cả các hàng thực phẩm đi trên một máy bay riêng. Các con tôi đã có một kỳ nghỉ 5 ngày tuyệt vời."

Richey là một đầu bếp riêng và là người sáng lập công ty Lavish Cuisine, bà đã làm đầu bếp riêng cho một gia đình giàu có về dầu khí ở Texas trong ba năm.

Là đầu bếp riêng, bà có dịp tiếp cận với các cuộc sống cá nhân và riêng tư của những khách hàng siêu giàu. Đối với những người giàu mà rất nhiều thời gian là du hành thì không phải là hiếm khi họ mang theo một đội ngũ rất cần thiết và đáng tin cậy trong những chuyến đi quan trọng, cho dù là vì an ninh, duy trì sức khỏe tốt, hay là chỉ để có sự thoải mái như ở nhà trong khi du hành.

Nhưng thực tế như thế nào khi ta làm việc gần gũi với những người giàu và nổi tiếng?

Nhóm người tin tưởng

Bản quyền hình ảnh Catherine Richey Image caption Đầu bếp riêng Catherine Richey nói khi đi du hàng với một ông chủ giàu có thì việc giữ bí mật là phần quan trọng nhất của nghề này.

Nghề này có yêu cầu cao và những thời kỳ làm việc căng thẳng, Richey nói, bà thường đi cùng những chủ thuê đến các nhà riêng của họ trên khắp nước Mỹ, hoặc đi nghỉ cùng họ ở những nơi xa hơn. Kết hợp với công việc bà làm cho những khách hàng khác, bà được trả khoảng 65.000 đô la một năm, và số giờ làm việc thay đổi tùy thuộc bà đang di chuyển hay không.

"Khách hàng có thể gọi điện và nói 'Tôi cần có bữa tối cho 16 người', khi mà trước đó họ dự kiến đi ăn ở nhà hàng," bà nói. "Hoặc chúng tôi có thể bay đến một địa điểm xa mà ở đó không có cửa hàng tạp hóa tốt, vì vậy tôi sẽ phải chuẩn bị tất cả các thực phẩm và thiết bị và gặp họ tại sân bay trong vòng vài giờ."

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả việc có thêm đôi bàn tay trợ giúp cho bữa tiệc tối là sự cần thiết phải giữ bí mật.

"Một yếu tố rất lớn trong việc sẵn sàng chi thêm tiền để người nào đó bay cùng họ là họ tin tưởng bạn," Richey nói. "Biết rằng tôi sẽ đứng đằng sau hậu trường khi mà khách hàng ngồi cùng với gia đình họ hoặc đồng nghiệp hoặc bạn bè họ, họ phải tin chắc rằng bất kỳ điều gì xảy ra tại khu nhà bên hồ vào ngày cuối tuần đó sẽ không lan truyền đi đâu hết,"

"Bí mật rõ ràng là điều then chốt," Evan Barbier, người sáng lập tập đoạn an ninh 'Barbier Security Group', người đã đảm bảo an ninh cá nhân cho những người nổi tiếng, thành viên chính phủ và các ứng cử viên chính trị, và đã cùng bay với khách hàng trên toàn thế giới, nói. "Bạn có thể ở trong xe và nghe các cuộc đối thoại chiến lược và chiến lược chính trị và rồi vào ngày hôm sau hoặc vài giờ sau bạn đang nghe phe đối lập nói. Những cuộc trò chuyện này có ảnh hưởng thực sự đến xã hội và bạn không thể chia sẻ chúng. Mọi người cần sự tin tưởng ở bạn."

Tính linh hoạt và bảo mật có giá cao, Barbier nói rằng an ninh cá nhân có thể tốn từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ một ngày cho mỗi vệ sĩ. Tương tự, đưa huấn luyện viên riêng của bạn bay cùng thì một phiên tập có thể tốn gấp 20 lần một phiên tập thường lệ ở thành phố.

Bà Debrae Baren là một huấn luyện viên riêng ở bang Ohio của Hoa Kỳ với khách hàng gồm chủ doanh nghiệp, bác sĩ, và thậm chí là chủ một hãng hàng không. Lương ngày của Baren, không bao gồm chi phí đi lại, là 900 đô la. "Nhưng biết rõ thói quen của họ, tôi đã tạo ra những buổi tập khác nhau và có thêm thử thách cho họ và biết họ đang làm việc gì," Baren nói. "Một khi bạn có được sự tin tưởng và quan hệ tốt, họ không muốn thay đổi huấn luyện viên hoặc lịch tập, ngay cả khi họ đang du hành."

Richey nói rằng có những điểm tương tự trong nghề mình. Một đầu bếp phải biết nhu cầu thị hiếu và chế độ ăn kiêng của khách hàng, và các chi tiết như bộ đồ nhà bếp và bộ đồ ăn uống như thế nào. "Một đầu bếp riêng phải làm việc rất vất vả. Ăn uống lành mạnh hoặc theo nhu cầu ăn kiêng là rất quan trọng đối với sức khoẻ. Có được ai lo hộ cho việc này là vấn đề rất lớn."

Không đi quá giới hạn

Bản quyền hình ảnh Stuart Lirette Image caption Evan Barbier đã bảo vệ những nhân vật nổi tiếng, những nhà ngoại giao và chính trị gia như cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore.

Các thành viên của đoàn tùy tùng, cũng như nhóm chịu trách nhiệm an ninh cá nhân, cũng có thể được coi là một người bạn đồng hành, Barbier nói. "Để làm tốt công việc này, bạn vừa là an ninh, vừa là thường trực gác cửa vừa là trợ lý cá nhân. Tôi có thể chọn khách sạn vì tôi có quan điểm an ninh cho việc này. Chúng tôi cũng bàn với khách hàng trước về hình ảnh công khai mà họ muốn có. Một số khách hàng không muốn người ta thấy mình được bảo vệ. Những người khác lại muốn chúng tôi có mặt trong hình ảnh của họ.

Barbier nói rằng điều quan trọng là các thành viên trong nhóm tùy tùng cần nhớ vai trò của mình. "Một sai lầm phổ biến là những nhân viên an ninh nghĩ rằng họ được đại diện cho vị thế hoặc sự giàu có này. Luôn là một hình ảnh xấu đối với khách hàng khi người của bạn cố gắng để có được những đồ miễn phí hoặc bắt đầu ra lệnh."

Mặc dù rõ ràng là nền kinh tế dịch vụ đã vượt qua việc sản xuất ở các quốc gia công nghiệp hóa, nhưng thật khó để xác định nhu cầu chính xác đối với những nhà cung cấp dịch vụ cho giới cao cấp. Nhưng các bằng chứng giai thoại cũng cho thấy sự gia tăng về nhu cầu này: Barbier nói ông đã thấy nhu cầu về an ninh cá nhân tăng, kể cả vào ngày nghỉ, mà ông cho là do bạo lực trong giới truyền thông và nỗi lo khủng bố.

Các tỷ phú, những người nổi tiếng và những gia đình lớn và có ảnh hưởng lớn thường thuê các trợ lý cho cá nhân, Winston Chesterfield, giám đốc nghiên cứu phong tục của Wealth-X, một công ty tình báo tài chính tại Singapore, nói. Những người có giá trị tài sản ít hơn 100 triệu đô la Mỹ ít khi có đoàn tùy tùng.

Tại công ty Wealth-X, Chesterfield đã chứng kiến sự gia tăng về an ninh cá nhân khi di chuyển, về huấn luyện viên riêng và chuyên gia về ăn kiêng, chuyên gia riêng về sắc đẹp như các nhà làm tóc. Ông nói rằng điều đó liên quan đến việc sử dụng các máy bay tư nhân lớn hơn để chở các đoàn tùy tùng lớn hơn. Ông cũng nói rằng những người giàu đang sống xa nhà với thời gian dài hơn, điều này đã tạo ra nhiều nhu cầu hơn về 'tiện nghi như ở nhà' và nhìn thấy những gương mặt quen thuộc khi đang du hành.

Mặc dù bay cùng một đầu bếp riêng trong kỳ nghỉ vẫn là một ước mơ không tưởng với hầu hết mọi người, Richey nói rằng đầu bếp riêng ngày nay không chỉ dành cho những người siêu giàu.

"Chúng tôi ngày càng thấy các gia đình lao động, với bố mẹ và con cái, khi về tới nhà là mệt rũ và muốn có một đầu bếp riêng đến, thí dụ, để làm cho 4 bữa ăn khác nhau trong tuần. Thức ăn có thể đặc biệt lành mạnh, ít tinh bột, hoặc phải tránh một số thứ ăn nào đó, và khách hàng lại không muốn hoặc không có khả năng tự học nấu ăn. Cũng ngày càng có nhiều bếp trưởng trở thành đầu bếp riêng, vì vậy đầu bếp riêng cũng dễ tìm hơn."

Nền kinh tế với nhiều nghề tạm thời cũng mang lại một loạt các mô hình kinh doanh mới, làm cho các dịch vụ cá nhân hóa dễ tiếp cận hơn. Ví dụ, các ứng dụng như Soothe và TroupeFit làm cho việc nhân viên trị liệu xoa bóp và huấn luyện viên riêng đến tận nhà bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và ứng dụng MiumMium liên kết được người cần với các đầu bếp cá nhân.

Vì vậy, trong khi hầu hết chúng ta có thể không thể nào du hành với đội một quân hùng hậu, nhưng có lẽ, ở nhà, chúng ta có thể giả vờ làm như vậy

