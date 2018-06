Sự chênh lệch lương bắt đầu từ lúc 'tuổi teen'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đổ lỗi khoảng cách tiền lương cho các nạn nhân của phân biệt đối xử là một chiến lược sai lầm, một số chuyên gia lập luận.

Tôi đã dành một phần lớn thời gian trong thập kỷ qua tham dự các hội thảo để giúp phụ nữ chống lại một vấn đề rất phổ biến: bất bình đẳng về lương. Cũng như các khóa học tự vệ đã trở nên phổ biến trong những năm đầu thập niên 80, giải pháp để chiến đấu bất bình đẳng lương được hy vọng giải quyết thông qua các hội thảo này- dạy phụ nữ đàm phán và hiểu được giá trị của mình.

Nhưng khi làm như vậy chúng tôi đã tạo ra một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuyển gánh nặng bất bình đẳng lương cho các nạn nhân của sự phân biệt đối xử và đổ lỗi sự chênh lệch lương là do họ lựa chọn.

Nghiên cứu gần đây của tôi đã chỉ ra rằng khoảng cách lương bắt đầu từ rất lâu trước khi có những sự lựa chọn nghề nghiệp và đàm phán lương nói trên: các cô gái tuổi 'teen' 14 và 15 luôn bị trả lương thấp hơn so với các bạn nam. Tôi đã sử dụng một bộ dữ liệu quốc gia đại diện và quy mô lớn 'Nghiên Cứu Quốc Gia về Thanh Niên', để nắm bắt các xu thế lớn và cũng phỏng vấn 35 phụ nữ trẻ làm công việc giữ trẻ và 25 phụ nữ làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ở Mỹ.

Tôi đã thử nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra khi phụ nữ trẻ và các cô gái thương lượng tiền lương của mình. Trong nghiên cứu của tôi về những người trông trẻ, tôi thấy các cuộc đàm phán không phải là một sự giải quyết dễ dàng cho bất bình đẳng lương: họ bị coi là kém dễ thương hơn và khôn ranh hơn do đó ít có khả năng được người thuê tăng lương. Hơn nữa, nói về tiền bạc được xem là đối lập trực tiếp với việc chăm sóc và đặc biệt trong những nghề đòi hỏi sự chăm sóc, do vậy, yêu cầu nhiều tiền hơn khiến các phụ nữ trẻ có vẻ không quan tâm và do đó không phải là người cùng hợp tác.

Có nhiều cách để khắc phục điều này mà tôi liệt kê dưới đây, nhưng theo tôi quan trọng nhất là cần thiết phải chuyển gánh nặng ra khỏi cá nhân người phụ nữ, là các nạn nhân của sự kỳ thị. Chúng ta cần phải xử lý bất bình đẳng lương như một sự thất bại của thể chế, chứ không phải các thất bại cá lẻ của việc thương lượng.

Stephen Hawking: 'Hãy theo đuổi công việc có ý nghĩa'

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhà ở Hong Kong

Hố đen thông tin

Một trong những thách thức chính trong đàm phán lương là việc thiếu thông tin. Nhiều phụ nữ trẻ tôi đã gặp nói rằng họ không biết mức lương cho các công việc cụ thể. Trong thời đại thông tin, sự thiếu minh bạch về thông tin tiền lương là điều khó coi. Chúng ta cần phải công bố thông tin tiền lương và thông tin đó dễ dàng đến được với phụ nữ. Việc thiếu thông tin là đặc biệt phổ biến trong các công việc tự do như giữ trẻ (khi bố mẹ chúng vắng nhà). Trong khi một số trang web như Glassdoor đăng tiền lương tự khai báo, thì trang web loại này không nhiều và nó không luôn bao gồm những người làm nghề tự do. Các trang web này cũng dựa vào dữ liệu tự khai báo mà không thể cung cấp một bức tranh toàn diện của một nghề cụ thể. Khi đi dự phỏng vấn việc làm, thì thông tin về lương hoặc thông tin đơn giá thông dụng của công việc đó là quan trọng nhất. Không quan trọng bạn thương lượng bao nhiêu nhưng nếu bạn tới để thảo luận với mức lương khởi điểm thấp hơn đáng kể so với đơn giá hiện hành thì bạn đã ở vào thế bất lợi.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Những người giữ trẻ nam khi phỏng vấn biết giá lương hiện hành của công việc và chia sẻ thông về lương với nhau, nhưng không phải với những người bạn nữ giữ trẻ.

Học cách nói về tiền

Không chỉ sự khan hiếm thông tin là một rào cản, các cô gái cũng được khuyên không nên nói về tiền bạc. Nhiều phụ nữ trẻ mà tôi gặp nói rằng họ không so sánh tiền nong với bạn bè về mức lương giữ trẻ khác nhau của họ. Chúng ta có thể tạo ra một nền văn hóa cởi mở, minh bạch và dạy con cái chúng ta nói chuyện tiền bạc. Mặc dù có rất ít người nam giữ trẻ, điều đáng ngạc nhiên về nhóm mà tôi đã gặp là tất cả họ đều biết giá lương hiện hành của công việc này và chia sẻ thông tin với nhau, nhưng không chia sẻ với các bạn nữ đang giữ trẻ. Điều này có nghĩa là các mạng lưới là hữu ích cho nam giới, nhưng không hữu ích cho phụ nữ? Các mạng lưới của những phụ nữ trẻ này ít có khả năng cung cấp loại thông tin tiền lương này. Trên thực tế, các mạng lưới của các cô gái trẻ thường ngăn cản họ không đòi hỏi thêm tiền. Một người giữ trẻ trẻ tuổi nói với tôi rằng cô ấy đang giữ trẻ cho con gái của "mẹ đỡ đầu" mình, vì vậy cô không thể đòi thêm tiền.

Khối lượng công việc bình đẳng giới

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người chủ thuê dễ hay hỏi những người giữ trẻ nam họ dự kiến lương là bao nhiêu nhưng nói luôn số tiền lương với những người giữ trẻ nữ trẻ tuổi.

Theo quan điểm của tôi, sự chênh lệch lương không chỉ đơn giản là tiền: nó còn là khối lượng chênh lệch của công việc. Một giải pháp khác là chúng ta phải đảm bảo chắc chắn rằng thành phần của công việc là như nhau đối với nam và nữ. Khi bạn yêu cầu bố mẹ trẻ em mô tả các công việc mà họ thuê để giữ trẻ, nhưng tùy theo giới tính của người giữ trẻ, mà sự mô tả công việc là khác nhau rõ rệt. Người giữ trẻ nữ được yêu cầu làm công việc nội trợ nhẹ, chạy việc lặt vặt, làm việc vặt, nấu ăn cho gia đình và giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Mặt khác, người giữ trẻ nam rất hiếm khi phải chạy việc lặt vặt thêm. Cũng giống như thông tin về lương, điều quan trọng là làm cho sự mô tả công việc phải rõ ràng và công khai. Không chỉ là sự mô tả công việc mà cả thời gian của ca giữ trẻ nữa, nó có thể là khác nhau tùy theo giới tính của người giữ trẻ. Người giữ trẻ nam phải có mặt trong ca, nó bắt đầu và kết thúc đúng giờ. Nhưng với người giữ trẻ nữ phải làm việc thêm thời gian mà không được trả tiền: bố mẹ trẻ em còn nói hàng nửa tiếng sau khi hết ca về bất cứ điều gì, từ dịch chấy tại lớp đến bài tập mới ở lớp. Sự khác biệt về thời gian không được trả tiền là quan trọng bởi vì việc này ám chỉ rằng thời gian của phụ nữ là không quan trọng bằng thời gian của đàn ông. Đây là việc tôn trọng ranh giới và thời gian của đàn ông, chứ không phải của phụ nữ.

Có nên bám trụ công việc mình ghét?

Cho nhân viên uống bia để 'thu hút nhân tài'

Quá trinh phỏng vấn

Ngoài ra còn có sự khác biệt hơn nữa trong cách mà các chủ thuê tiếp cận các ứng cử viên khi phỏng vấn việc làm. Chủ thuê thường dễ hay hỏi người giữ trẻ nam là họ mong muốn nhận lương là bao nhiêu, nhưng nói với người giữ trẻ nữ trẻ tuổi số tiền cụ thể luôn. Đây có vẻ là một sự khác biệt nhỏ, nhưng người chủ thuê là cởi mở hơn với việc đề nghị thêm tiền của nam giới, và không thế với ứng viên nữ. Tương tự như vậy, khi đàm phán với người giữ trẻ nam và nữ, chủ thuê (cụ thể là bố mẹ trẻ em) có nhiều khả năng chia sẻ với các ứng cử viên nam tất cả các lợi ích hoặc đặc quyền khác, như chi phí đi lại, nhưng ít có khả năng chia sẻ điều này với những người giữ trẻ nữ.

Tất cả những điều này không phải để nói là phụ nữ không nên thương lượng về số tiền họ kiếm được, nhưng chúng ta cần phân tích kỹ hơn điều gì sẽ xảy ra khi phụ nữ đàm phán. Thay vì tổ chức các hội thảo cho những người lao động cá nhân, có lẽ đã đến lúc để có nhiều hơn những người chủ thuê và những người ở chức vụ đi thuê hiểu ra thái độ của chính họ.

Bài tiếng Anh trên BBC Capital