Một cụm từ nhiều cách hiểu trong tiếng Nhật

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Thật khó để đưa ra một định nghĩa đơn giản, dễ hiểu cho 'yoroshiku onegaishimasu'.

Có một số ngôn ngữ mà việc dùng một cụm từ nhỏ có thể khởi tạo quan hệ.

Đó là một cụm từ "làm cho Nhật Bản đi tắt", theo Shihoko Goto, từ Trung tâm Woodrow Wilson, một viện nghiên cứu của Mỹ, khi ông nói tới một cụm từ phổ biến (tuy có những điểm còn khá mơ hồ) trong tiếng Nhật: đó là 'yoroshiku onegaishimasu'.

Đó là một thuật ngữ rất quan trọng ở Nhật Bản được sử dụng mỗi ngày trong hàng ngàn bối cảnh khác nhau. Nhưng thật khó để đưa ra một định nghĩa đơn giản, dễ hiểu. Và một số người nước ngoài có thể thấy bối rối với thuật ngữ.

"Đó là một cụm từ để truyền đạt sự tôn trọng và đánh giá cao. Nó thường đi kèm với cúi nghiêng đầu về phía trước hoặc cúi thấp hẳn xuống.

"Yoroshiku onegaishimas được dùng để tôi nói với người tạo kiểu tóc hoặc bác sĩ mà tôi sẽ đi khám vào ngày mai chẳng hạn vì họ là những người có vai trò trong một xã hội."

Mặc dù thường được dịch trong sách giáo khoa hoặc hướng dẫn du lịch Nhật Bản là "rất vui được gặp bạn" hoặc "hãy chăm sóc cho tôi", nhưng ý nghĩa thực đa dạng hơn nhiều và thuật ngữ này thể hiện văn hóa và con người Nhật Bản.

Có thể hiểu đó là một hình thức chào độc đáo của tiếng Nhật. 'Yoroshiku' có nghĩa là 'thích hợp' (hoặc 'khi bạn thấy phù hợp') và 'onegaishimasu' (một dạng động từ) xuất phát từ 'onegai' có nghĩa là một yêu cầu. Nếu dịch theo nghĩa đen thì có thể sẽ là 'xin hãy trả lời yêu cầu của tôi một cách thích hợp'. Trong các môi trường bình thường như khi nói chuyện với bạn bè hoặc gia đình, nói dạng ngắn 'yoroshiku' là đủ rồi.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Keigo là một hình thức trịnh trọng trong tiếng Nhật dùng nói với người lạ, người có tuổi hoặc trong tình huống chính thức.

Nếu bạn hiểu cách sử dụng cụm từ này, thời gian của bạn ở Nhật Bản sẽ được thuận lợi hơn. Đó là vì cụm từ này có ý nghĩa với các giá trị của Nhật Bản.

"Nói yoroshiku onegaishimasu trước là một nỗ lực của người yêu cầu thừa nhận sự mất cân bằng trong tình huống đó và sửa nó để duy trì một mối quan hệ tích cực", Kei Ishiguro, một nhà xã hội học và là giáo sư tại Trung tâm Giáo dục Toàn cầu tại Đại học Hitotsubashi, nói.

Trong cuốn To Talk or Not to Talk: Các bài luận về giao tiếp bằng bằng tiếng Nhật và tiếng Trung, của Masaru Inoue, ông ví phong cách giao tiếp Nhật Bản với một tenbin (cái cân), nơi mọi người tìm cách cân bằng bất kỳ sự mất cân bằng nào trong các mối quan hệ hoặc tình huống. Có thể nói về yoroshiku onegaishimasu được không? Các chuyên gia nghĩ như vậy; đó là trong một hành động yêu cầu một ân huệ, bạn đang đặt một gánh nặng nhất định lên đối phương để hoàn thành nhiệm vụ cho bạn.

Nhưng việc sử dụng nó giống như một con dao của Quân đội Thụy Sĩ. Ngoài ân huệ, bạn cũng có thể sử dụng nó sau khi một tương tác đã được hoàn thành, tức là bạn sẽ có khả năng tương tác với người đó một lần nữa sau này.

Là một nhà xã hội học, Ishiguro nghiên cứu ý nghĩa phát triển của các từ và các lựa chọn từ mà chúng ta thực hiện ngày này qua ngày khác.

Theo quan điểm của mình, định nghĩa cuối cùng của yoroshiku onegaishimasu là: giao phó mình cho người khác.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chủ tịch McDonald tại Nhật là Sarah Casanova cúi đầu xin lỗi khi bà công bố về kế hoạch tái cơ cấu tại Thị trường Chứng khoán Tokyo.

Ông tin rằng cụm này thể hiện hai loại yêu cầu: khi giao phó mình cho người khác hoặc giao một nhiệm vụ cho người khác. "Trong cả hai trường hợp, mục đích cơ bản của cụm từ này là thiết lập hoặc xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy."

Cách đầu tiên để sử dụng yoroshiku onegaishimasu là một kiểu chào hỏi ở đầu hoặc cuối của một mối quan hệ hoặc một tình huống. Bạn sẽ sử dụng nó nếu gặp ai đó lần đầu tiên, ví dụ, hoặc khi bắt đầu hoặc kết thúc một cuộc họp kinh doanh, hoặc khi chia tay với ai đó. Người tập võ thuật hoặc chơi shogi (một loại cờ Nhật), bắt đầu trận đấu của họ bằng cách nói 'yoroshiku onegaishimasu' với đối thủ để thiết lập mối quan hệ - ít nhất là trong khoảng thời gian của trận đấu.

Kiểu thứ hai của yoroshiku onegaishimasu được sử dụng khi bạn yêu cầu ai đó thực hiện một nhiệm vụ cho bạn, có lẽ là một ân huệ. Điều này thường sẽ được thực hiện khi gặp nhau hoặc trong email.

Một cách khác để yêu cầu điều gì đó bằng tiếng Nhật là sử dụng kudasai (dạng liên kết của 'kudasaru' có nghĩa là 'cho').

"Vấn đề với kudasai là nó có thể quá trực tiếp và có thể trở nên thô lỗ. Yoroshiku onegaishimasu là một lựa chọn lịch lãm và thuận tiện hơn,"Ishiguro giải thích. "Bạn đang thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn của bạn với người khác để hoàn thành nhiệm vụ, tức là gây dựng mối quan hệ có mục đích tốt."

Nói vậy chứ cụm từ không phải là một sự hoán đổi đơn giản cho phiên bản sách giáo khoa tiếng Nhật của từ 'Làm ơn'. Nó nhiều sắc thái hơn thế - nhưng bạn càng sử dụng nó, bạn càng hiểu rõ nó.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Văn hóa Nhật Bản được miêu tả rất nhiều trong emoji- ở đây, một người phụ nữ mừng kỷ niệm Tanabata, lễ hội sao hàng năm, bằng việc trang trí (có emoji riêng)

"Đối với tôi, tôi nghĩ về nó như một cách để nói "Làm ơn" khi yêu cầu một cái gì đó," David Corbino, CEO của Tech in Asia Nhật Bản, một tổ chức mạng các công ty khởi nghiệp Nhật cho biết. Ông đã sống ở đất nước này trong hơn chín năm. Sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản hoặc với người Nhật, Corbin biết rằng "trong email, bạn phải có từ yoroshiku onegaishimasu ở cuối tin nhắn, ngay cả khi không đưa ra yêu cầu cụ thể nào cả." Iima đồng ý: "Đó là thường được sử dụng không phải vì ý nghĩa nghĩa đen của nó khi yêu cầu điều gì đó, nhưng với mục đích thể hiện sự tôn trọng, giống như regards hay best regards trong tiếng Anh. "

Joji Fujinaga, một giáo viên tiếng Anh, nhớ lại một sinh viên người Nhật đã dịch yoroshiku onegaishimasu là "Tôi sẽ cầu xin lòng tốt của bạn." Nhưng "đây là cách quá lịch sự trong ngôn ngữ nói, nhưng tôi có thể thấy những gì sinh viên này đang cố truyền đạt."

Đại ý là của cụm từ này xét về ngữ nghĩa văn hóa Nhật Bản đó là người mà bạn đang nói chuyện quan trọng hơn bản thân bạn.

Ishiguro tin rằng sử dụng cụm từ này "nhấn mạnh vào yêu cầu của bạn được nói ra thế nào chứ không phải là yêu cầu của bạn là cái gì. Tức là quan trọng là thái độ lịch sự của bạn thế nào thì quan trọng hơn là bạn nói cái gì.

Điều này có vẻ không quá điên rồ, vì ngôn ngữ Nhật Bản có ba loại cách chia cho một dạng ngôn ngữ gọi là keigo (một hình thức tôn trọng tiếng Nhật được sử dụng cho người lạ, người lớn tuổi hoặc trong những tình huống chính thức được sử dụng hàng ngày).

Tôi thấy cụm từ này có thể hiểu là 'mong muốn'," Nils Valentin, một người Đức hiện sống ở Tokyo nói. "Khi bạn sử dụng nó, bạn đã gián tiếp dự đoán có thể có một số khó khăn trong tương lai, hoặc đó là một cách lịch sự để nói 'Xin lỗi vì đã làm phiền bạn với nhiệm vụ này, Tôi biết nhờ vả thế là quá nhiều, nhưng hãy giúp tôi, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn ngay bây giờ.'"

Nói ngắn gọn là cụm từ này được sử dụng rất chung chung chỉ để giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh bạn," ông nói. " Và như vậy nó có thể có rất nhiều ý nghĩa."

Mặc dù sự phức tạp của nó, có lẽ cách mà cụm từ này được sử dụng là điều mà tất cả chúng ta nên lưu ý để nhắc nhở chúng ta về vai trò không thể thiếu của sự tôn trọng và sự tin tưởng trong bất kỳ mối quan hệ tốt nào. Và đó là điều mà mọi người đánh giá cao - bất kể bạn nói thế nào.

Bài tiếng Anh trên BBC Capitall