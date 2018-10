Nghề xa xỉ làm túi xách bằng tiền giấy

Siêu lạm phát đã tàn phá nền kinh tế Venezuela, và tiền giấy bolivar cũ gần như mất giá hoàn toàn. Nhưng với một số nghệ sĩ đầy sáng tạo, những tờ tiền vô giá trị này thực sự là cơ hội kinh tế.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Sự sụp đổ của đồng tiền Venezuela đã phá hủy nền kinh tế nước này, đẩy hàng triệu người dân vào tình trạng đói nghèo cùng cực.

Những nghệ sĩ như Edison Infante, 23 tuổi, biến những tờ tiền vô giá trị của quốc gia mình thành một loại tài sản, bằng cách đan những tờ tiền giấy thành ví và túi xách.

Giống hàng triệu người khác, họ phải rời bỏ làng quê. Giờ đây họ làm việc ở thành phố biên giới của Colombia có tên Cúcuta để nuôi gia đình ở nhà.

Nghệ thuật của họ đã thu hút hàng triệu người mua từ khắp Colombia và trên thế giới - vì tính biểu tượng siêu thực về một nền kinh tế sụp đổ.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Những chiếc túi xách có thể làm từ hơn một ngàn tờ tiền, tương đương chỉ một vài xu đô la Mỹ.

Những tác phẩm này được bán với giá từ 7 - 15 đô la Mỹ, vừa đủ tiền để nuôi ăn cả nhà trong ít nhất hai tuần ở Venezuela, Infante cho biết.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Siêu lạm phát đã làm bốc hơi tài khoản tiết kiện và hủy hoại tiền lương của người Venezuela.

Mỗi ngày hàng chục ngàn người Venezuela qua biên giới đến Cúcuta, một thành phố nằm ở biên giới phía tây Venezuela, cách Caracas 680km về hướng Tây Nam.

Họ băng qua biên giới làm việc để có tiền mua thực phẩm khan hiếm tại nhà, hoặc di cư qua phần Nam Mỹ.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự đoán mức lạm phát hàng năm của Venezuela sẽ lên tới 1.000.000% cuối năm nay.

Trong nỗ lực kiềm chế tình trạng lạm phát phi mã, chính phủ vừa tạo ra một loại tiền tệ mới - đồng bolivar chủ quyền - trị giá bằng 100.000 đồng bolivar cũ. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cơn khủng hoảng chậm lại, và các nhà phê bình nói loại tiền này có thể khiến tình huống tồi tệ hơn.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Tại biên giới Venezuela, người đổi tiền chợ đen ngồi canh chừng những túi nhựa chất đầy những tờ bolivar mệnh giá 20.000, 50.000 và 100.000 - loại tiền bolivar chủ quyền mới chưa có mặt tại Cúcuta vào thời gian thực hiện bài viết.

Mỗi ngày, hàng ngàn người Venezuela trở về nhà sau ngày làm việc ở Colombia, đổi một nắm tiền xu lẻ thành hàng cọc tiền trên đường về nhà.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Các tờ tiền cũ với mệnh giá thấp hơn bị coi như là rác thải, như đồng 10 bolivar được in năm 2011, đồng 100 bolivar được in năm 2015 và đồng 1.000 bolivar in 2016.

Các nghệ sĩ mua lại số tiền này với số lượng lớn, giá khoảng một đô la Mỹ hoặc hơn cho một thúng tiền, nhiều hơn trị giá thật hiện nay của các tờ tiền này. Ở đây, Jorge Corderos đang chia lại nguyên liệu làm nghệ thuật của anh, chú ý là anh chia làm các túi mệnh giá từ 2 đến 5 bolivar.

"Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ sử dụng một đồng 5.000," anh cho biết.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Cordero học kỹ thuật gấp giấy thành chuỗi và sau đó dán lại từ hồi anh ở tù ở Venezuela.

Kỹ thuật này có thể áp dụng với bất cứ loại chất liệu bỏ đi nào như tạp chí, giấy gói kẹo hay vỏ gói thức ăn.

Tiền giấy là loại chất liệu quá xa xỉ, anh cho biết: chịu nước, trơn và rất chắc.

Bản quyền hình ảnh Dylan Baddour

Với Infante, các túi tiền bolivar như một ân huệ mà họ có được trong thời điểm khó khăn. Sự mới mẻ của các loại trang sức làm từ tiền và mối liên hệ thời sự của chúng đồng nghĩa với việc anh có thể sống khá ổn trong khi rất nhiều người Venezuela khác khổ sở đi bán kẹo hoặc làm thuê.

Chỉ cần bán một món mỗi ngày, Infate đã có thể sống được. Mọi người từ Bogota đã đến mua số lượng lớn để bán lại ở thủ đô của Colombia. Người Mỹ và người Ý cũng mua nhiều túi xách gấp từ tiền bolivar của Infante để mang về nhà.

Infante hy vọng nghề thủ công có thể giúp anh thoát khỏi vùng biên giới khó khăn và đến thành phố lớn kiếm nhiều tiền hơn, như Bogota ở Colombia hay Lima ở Peru. Nhưng hy vọng thật sự của anh, như anh bày tỏ, là một ngày nào đó được trở về sống ở một Venezuela yên bình.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.