Vì sao cặp vợ chồng có thể sống xa nhau mà vẫn ổn

Bản quyền hình ảnh David Cichon Image caption Brynne Gilmore và David Cichon là một cặp vợ chồng Canada-Đức hơn 30 tuổi, họ hiếm khi làm việc ở cùng một quốc gia.

Một số cặp vợ chồng, vì nghề nghiệp, đã chọn sống xa nhau hàng ngàn dặm. Làm thế nào để những mối quan hệ này tồn tại được, và điều gì giúp họ thành công?

Ở một khía cạnh nào đó, với Brynne Gilmore và David Cichon, ở gần nhau là điều lạ hơn là ở xa nhau. Ngay cả khi sống ở Dublin, Ireland, nơi họ gặp nhau 6 năm trước khi còn là sinh viên mới tốt nghiệp, các chuyến đi nghiên cứu của họ thường xuyên đưa họ ra khỏi nước này.

Cặp vợ chồng người Canada-Đức này vẫn xem Dublin là nơi ở của họ, mặc dù kể từ khi rời đi, họ đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Cichon, một nhà nghiên cứu lao động làm việc về tiền lương cho công nhân may mặc, hiện đang ở Phnom Penh, Campuchia, mặc dù anh chuẩn bị quay trở lại Berlin. Gilmore, một nhà nghiên cứu về y tế toàn cầu, phân chia thời gian giữa thành phố Nairobi và Marsabit ở Kenya. Cả hai đều hơn 30 tuổi.

Họ tự coi mình là người xây dựng nền tảng cho tương lai, điều này làm cho sự hy sinh trở nên đáng giá tại thời gian này. "Vì sao chúng tôi lại xa nhau nhiều, và vì sao chúng tôi lại đồng ý sống xa nhau, là vì chúng tôi thực sự cố gắng xây dựng sự nghiệp và thiết lập những gì chúng tôi có thể, trong khi chúng tôi có thể," Gilmore nói. Điều động viên họ là cả hai yêu thích công việc của mình và thấy công việc người kia có ý nghĩa. Và ở cùng một vị trí công việc đòi hỏi nhiều thời gian ở nước ngoài cũng có nghĩa là có rất ít cơ hội để giận dỗi nhau.

Đồng thời, họ đặt ưu tiên cho mối quan hệ này và sẵn sàng thực hiện những thay đổi trong tương lai nếu sự xa cách đe dọa điều đó. Điều này rất quan trọng ngay cả khi họ là sinh viên, họ đã dành tiền máy bay để gặp nhau ít nhất 3 tháng một lần. Mặc dù là lớn, nhưng "đó luôn là khoản tiền phải dành dụm", Cichon nhớ lại.

Điều này tất nhiên không có nghĩa là mọi việc đều đẹp và thơ mộng. Đôi khi việc lệch múi giờ là thách thức lớn, và bay xa là rất mệt mỏi. Gilmore cũng phải giả định rằng chồng mình phải hy sinh nhiều hơn và bị ảnh hưởng không đáng có của chế độ một vợ một chồng và phải xa cách.

Nhưng một số lợi ích là rõ ràng. Họ không những tập trung được vào sự nghiệp mà còn nói rằng sự xa cách làm tăng chất lượng thời gian khi gần nhau. "Khi ở cùng nhau, chúng tôi là con người mỹ mãn," Gil Gilmore nói.

Trình độ cao, sông xa nhau

Thật khó để biết các mối quan hệ như trên có đang gia tăng hay không. Nhưng 7% các cặp vợ chồng Canada từ 20 tuổi trở lên, gồm cả 31% từ 20- 24 tuổi , đang ở trong mối quan hệ sống xa nhau. Dữ liệu điều tra dân số cũng cho thấy gần 4 triệu người Mỹ và 785.000 người ở Anh và xứ Wales đang sống tách biệt với người bạn đời. Nhưng không rõ là bao nhiêu người trong số này phải xa nhau vì lý do liên quan đến công việc, thay vì các yếu tố như rắc rối trong quan hệ vợ chồng hoặc sức khỏe.

Bản quyền hình ảnh F. Vallieres Image caption Dữ liệu điều tra dân số Mỹ cho thấy con số các cuộc hôn nhân phải sống xa cách đang gia tăng

"Đối với các chuyên gia có trình độ cao, đặc biệt phải sống tách biệt vì nghề nghiệp, thì thực tế không thể đo lường được với bất kỳ công cụ nhân khẩu học nào hiện có," Danielle Lindemann, nhà xã hội học tại Đại học Lehigh ở Mỹ, giải thích. Không ai có thể thực sự nói chắc chắn rằng lối sống này là phổ biến hơn so với trước đây, nhưng mọi người nghiên cứu về chủ đề này đều đồng ý rằng có lẽ là như vậy." Có một số bằng chứng cho thấy vợ chồng phải sống xa nhau đang gia tăng, ít nhất là ở Mỹ.

Những người khác cho rằng việc hẹn hò do ở rất xa nhau đang gia tăng một phần là do sự phổ biến của các ứng dụng hẹn hò và truyền thông xã hội. Nhưng có rất ít dữ liệu về các cặp đồng giới, là những người có nhóm hẹn hò nhỏ hơn và do đó có thể có nhiều khó khăn hơn về địa điểm để gặp gỡ.

Nghiên cứu về nghiên cứu sinh ở Mỹ cho thấy những cặp vợ chồng, theo đuổi các sự nghiệp khác nhau, thường dễ có khả năng chọn cách sống xa nhau hơn là chia tay hoặc nhận một công việc không phải công việc mình thích nhất. Trong thực tế, có trình độ cao có thể thực sự hạn chế các lựa chọn việc làm.

Nghịch lý chính của cuốn sách gần đây của Lindemann, "Vợ chồng sống xa nhau: Gia đình mới trong thế giới thay đổi" , là việc đầu tư nhiều thời gian và công sức cho học tập và kỹ năng có nghĩa là công việc tương xứng với trình độ đó là hết sức hạn chế. Một ví dụ mà Lindemann thích nêu ra là: "Nếu bạn là giáo sư nghiên cứu về tách trà Nga thế kỷ 18, bạn sẽ đến sống ở nơi có công việc về tách trà Nga." Việc chuyên môn hóa ngày càng tăng của thị trường việc làm có nghĩa là những người có trình độ học vấn cao phải đi xa hơn nữa để có công việc thích hợp. Đồng thời, Lindemann chỉ ra một thứ "chủ nghĩa cá nhân biểu cảm cực đoan" mà ở một số nền văn hóa có nghĩa là sự cảm nhận về bản thân là rất gắn kết với công việc của mình.

Tất nhiên, việc lựa chọn sống xa nhau vì công việc phù hợp có liên quan đến đặc quyền. Những người đưa ra quyết định tương tự dựa trên nhu cầu tài chính sẽ phải trải nghiệm căng thẳng lớn hơn những người ra đi vì mục tiêu nghề nghiệp, Chei Billso, một nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Erasmus Rotterdam và Vrije Universiteit Amsterdam, nói. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến việc duy trì mối quan hệ vợ chồng, chẳng hạn như không thể đủ khả năng để thăm nhà thường xuyên hoặc để lên kế hoạch cho việc sống chung sau này.

Một số trường hợp là cực đoan hơn. Người giúp việc nhà từ Philippines, nơi mà Billso đến, ở một số nơi không được phép có điện thoại riêng cũng như không có thời gian để gọi điện thoại. Nhưng Billso nói rằng đối với các cặp vợ chồng không bị ảnh hưởng bởi sự bóc lột sức lao động hoặc căng thẳng gay gắt về tài chính, thì tỷ lệ tan vỡ quan hệ vợ chồng cũng xấp xỉ như với các quan hệ phải ở xa nhau và với quan hệ được ở gần nhau.

Những cặp vợ chồng sống xa nhau thực tế "nhận thấy mối quan hệ của họ ổn định hơn", Billso giải thích. Và một số khía cạnh nhất định có thể gây tan vỡ trong các mối quan hệ ở gần nhau có thể lại đặc biệt góp phần duy trì các mối quan hệ ở xa nhau. Thí dụ về ghen tuông, điều mà Billso đã thấy có thể mang tính suy diễn trong các mối quan hệ ở xa nhau- nếu như thuộc loại ghen bùng phát, mà nó thể hiện khi xuất hiện khả năng thực tế, thay vì ghen bóng gió, mà nó không có cơ sở bằng chứng.

Tương tự, trong khi giám sát xâm nhập rõ ràng là một vấn đề đối với bất kỳ mối quan hệ nào, một số loại theo dõi dình mò nhẹ nhàng trên truyền thông xã hội là đặc biệt hữu ích khi ở xa nhau. Nghiên cứu của Billso trên Facebook, cùng với Peter Kerkhof và Catrin Finkenauer, cho thấy "phản hồi từ mạng xã hội của chúng ta là quan trọng đối với sự hài lòng của mối quan hệ." Vì vậy, việc tạo ra một cộng đồng truyền thông xã hội khi sống xa nhau có thể giúp những người khác thấy mối quan hệ là hợp lệ khi không có một nhóm bạn mặt đối mặt để thực hiện cùng chức năng này. Xác nhận xã hội này có ảnh hưởng đến nhận thức riêng của cặp vợ chồng.

Một số đặc điểm tính cách cũng giúp ích. Cichon và Gilmore mô tả nhau là có tính thích nghi, có thể kết bạn ở những nơi mới và vẫn bình thường khi phải sống một mình. Đây chính là những đặc điểm mà tác phẩm của Lindemman cho thấy là phổ biến ở các cặp vợ chồng sống xa nhau, cũng như sự tự lực, an toàn tài chính và, điểm quan trọng, không có con.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption "Ghen tuông bùng phát" có thể chỉ là sự suy diễn trong quan hệ vợ chồng sống xa cách

Trên thực tế, việc làm cha mẹ là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến cách nhìn của các cặp vợ chồng về mối quan hệ của mình. Mặc dù phụ nữ trong các mối quan hệ sống xa nhau này thường khoáng đạt hơn với những mong đợi tham gia của người nam/nữ vào việc nội trợ, việc làm cha mẹ đã khiến các mối quan hệ trở nên kém bình đẳng hơn về việc ai sẽ gánh vác phần lớn trách nhiệm chung. Lindemann, người trước đây sống xa chồng, sẽ không lập lại điều đó một lần nữa, khi lúc này đã có một con.

Những kinh nghiệm này cho thấy một vài điểm tương đồng của các mối quan hệ sống xa nhau thành công. Thông tin liên lạc là điểm thường nói đến. Các phương pháp bù đắp do bị xa cách, cho dù đó là dùng Facebook hay thường xuyên vào WhatsApp, đều là quan trọng. Giảm sự chênh lệch giới tính - là việc nhỏ ở mối quan hệ đồng tính - rõ ràng là hữu ích.

Cũng nên phân loại những kỳ vọng, thay vì so sánh mối quan hệ này với một số quan hệ lý tưởng được ở gần nhau và cảm thấy thất vọng vì bị thiếu hụt. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho thấy rằng trong khi khoảng cách hoặc sự vắng mặt không tự động gây hại cho các mối quan hệ vợ chồng, nhưng bản chất của quan hệ vợ chồng và tính cách cá nhân trong quan hệ sẽ quyết định chất lượng của nó.

Lindemann cũng gợi ý rằng khả năng thích nghi là phổ biến trong các mối quan hệ sông xa nhau có thể cần mở rộng đến cách chúng ta nghĩ về công việc. Hy vọng của bà là văn hóa của việc giáo dục có thể thay đổi, rằng ta có thể chuyên nghiệp hóa con người để xem các kỹ năng mà ta truyền đạt cho họ có thể áp dụng được cả ở ngoài các loại công việc hạn hẹp đó".

Với sự bất chắc về công việc sẽ như thế nào trong tương lai, đây là lời khuyên hữu ích nói chung, không chỉ cho những người có thể sẽ kết hôn với người ở rất xa.

