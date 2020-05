Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cuộc sống ở Bắc Kinh từ từ trở lại nhịp thường ngày trước dịch

Khi Gao Ting rời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để trở về quê hương vào dịp Tết Nguyên đán, cô đã rất hào hứng về việc đi gặp những người bạn cũ và cùng nhau đi ăn trong các lễ hội tổ chức ngoài trời.

Khi đó, cô nhớ rằng hiếm có ai đeo khẩu trang khi gặp mặt đồng nghiệp hay người dân đi lại tiếp xúc gần trên đường phố. Tất nhiên là bản thân cô cũng không đeo.

Cô rời thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi cô làm việc, chỉ ba ngày trước khi có lệnh "nội bất xuất ngoại bất nhập" vào 23/1, khi có tuyên bố rõ ràng là cần phải khoanh vùng kiểm soát loại virus mới nguy hiểm mà giờ đây chúng ta gọi tên là Covid-19.

Gao, 34 tuổi, đã trải qua 68 ngày "cấm cung" trong căn hộ của cha mẹ mình ở Nghi Xương, một thành phố 4 triệu dân cách Vũ Hán khoảng 300km về phía tây.

"Chúng tôi chỉ có thể ở yên trong nhà. Mỗi ngày đều có người đến đo thân nhiệt chúng tôi," cô nói. "Cảm giác thật tuyệt khi có nhiều thời gian sum họp với gia đình, cùng nhau ăn uống, trò chuyện cả ngày. Cả nhà chúng tôi có tám người, gồm cả gia đình của chị gái và anh rể của tôi."

Hơn hai tháng sau, vào ngày 29/3, Gao trở lại Vũ Hán làm việc. "Có rất nhiều người trên tàu điện ngầm," cô nói về lần đi lại đầu tiên sau dịch. "Ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít."

Ngoài ra, mọi thứ diễn ra như thường lệ. Hầu hết mọi người mải mê với chiếc điện thoại di động trên tay. Gần như là không có thay đổi gì mấy.

Nhưng bức tranh toàn cảnh về công ăn việc làm lại cho thấy một câu chuyện khác.

Thiếu tiền

Gao làm việc trong bộ phận quản lý vận hành của Tập đoàn Vạn Đạt (Wanda) của Trung Quốc, tại một trong những khu vực mua sắm nổi tiếng nhất của Vũ Hán.

Ở Chu Hà Hán Nhai (Chǔhé Hànjiē), con phố dài hiện diện nhiều các thương hiệu quốc tế và địa phương, nhưng tình hình bán buôn có vẻ chậm.

Một phần của công việc Gao liên quan đến việc theo dõi lượng khách hàng tới các cửa hàng và báo cáo cho tập đoàn đã đầu tư và phát triển khu vực này: "Vào năm 2019, hàng ngày trung bình chúng tôi có 60.000 lượt khách. Hiện tại, chỉ có khoảng 10.000 lượt ra vào mỗi ngày."

Mặc dù vậy, công việc của Gao vẫn trở nên bận rộn hơn và khó khăn hơn, và cô thường xuyên ở văn phòng đến tận 9 giờ tối.

Vào cuối tuần, cô làm việc ở nhà, cố gắng hoàn thành những việc còn tồn đọng. Nhiệm vụ của cô cũng liên quan đến cả việc thuyết phục các doanh nghiệp địa phương cố gắng chuyển đến kinh doanh tại các gian hàng còn trống.

"Các thương hiệu hiện buôn bán không được thuận lợi cho lắm [trên đường Chǔhé Hànjiē]. Chúng tôi cố gắng giúp họ. Rất nhiều doanh nghiệp không có tiền và không trả nổi phí thuê mặt bằng. Một số phải đóng cửa."

Và các doanh nghiệp nếu không phải đóng cửa thì cũng phải thận trọng để nhân viên không bị tái nhiễm dịch bệnh.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Mọi người xếp hàng đợi kiểm tra thông tin nhận dạng và đo nhiệt độ tại một lối vào văn phòng ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Các nhà hàng Vũ Hán giờ đóng cửa lúc 7 giờ tối và mọi người không được phép ngồi lại thêm trong đó; rất ít người đi lại ngoài đường phố sau 7 giờ tối.

Thay vì ra quán ăn, văn phòng Gao đặt bữa trưa và bữa tối giao tận nơi.

Nội quy mới tại nơi làm việc

Trong hầu hết suốt tháng Hai, hàng triệu nhân viên ở Trung Quốc đã làm việc tại nhà. Đối với nhiều người, đây là một trải nghiệm mới.

Giờ đây một số - không phải là tất cả - đã quay trở lại văn phòng, mặc dù hoạt động kinh tế ít hơn có nghĩa là một số công ty đang gặp khó khăn nay phải cắt bớt giờ làm việc và giảm lương.

Những người khác, như Gao Ting, thì đang phải làm việc nhiều giờ hơn trước để cố gắng thúc đẩy tình hình kinh doanh sầm uất trở lại.

Chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã đề xuất tăng thời gian nghỉ cuối tuần lên 2 ngày rưỡi để khuyến khích tiêu dùng.

Tỉnh Giang Tây thuộc phía Đông Trung Quốc mới đây đã triển khai thực hiện phương thức này.

Tuy nhiên, các phương thức mới này là không bắt buộc và các công ty có thể tự do chọn lựa. Các tỉnh khác như Hà Bắc,

Sự hiện diện của Covid-19 vẫn còn nguyên trong suy nghĩ của mọi người, trong lúc các quan chức y tế lo lắng về nguy cơ bùng phát một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Nhiều tòa nhà văn phòng và căn hộ có nhân viên an ninh để quản lý kiểm tra thân nhiệt đối với những người đến đó.

Amal Liu, 26 tuổi, làm việc cho một công ty bảo hiểm quốc doanh lớn của Trung Quốc ở miền nam Thâm Quyến.

Tại văn phòng cô và ở nhiều văn phòng khác cũng vậy, mọi người phải đeo khẩu trang và thực hành giãn cách xã hội.

"Trong căn tin, chúng tôi phải ngồi cách xa nhau," cô nói. Liu đề cập rằng một số đại lý bảo hiểm ở nước ngoài, những người mà cô thường giao tiếp công việc, hiện cũng đang cảm nhận được tác động của việc áp dụng các biện pháp phong toả kéo dài ở nước họ.

"Tôi không thích làm việc tại nhà, khó mà hiệu quả như khi làm việc ở văn phòng," Liu nói, cô là người thích sự nhịp nhàng trôi chảy của quy trình làm việc tại văn phòng.

Đối với những người khác, mối quan hệ với khách hàng quốc tế cũng đã bị hạn chế.

Ariel Zhong, 25 tuổi, làm việc cho ứng dụng phát hành trực tuyến Hu Ya - video game hàng đầu của Trung Quốc tại Quảng Châu và chịu trách nhiệm phát triển các thị trường mới nổi.

Zhong ngồi làm việc chủ yếu tại Mexico, và thường xuyên di chuyển giữa châu Á và châu Mỹ Latin, nhưng cô đã trở về nhà ở Trung Quốc vào cuối tháng Ba.

Khi trở về Trung Quốc, đầu tiên là cô bị cách ly trong một khách sạn và sau đó làm việc tại nhà trong một tuần. Kể từ ngày 15/44, cô bắt đầu đến làm việc tại văn phòng, nơi đã có một vài thay đổi đáng chú ý.

Trước Tết Nguyên đán, giờ làm việc của cô cố định, nhưng "nay thì chúng tôi có thể linh hoạt giờ giấc ngồi tại văn phòng, miễn là chúng tôi làm việc trong khoảng chín tiếng đồng hồ bao gồm cả nghỉ ăn trưa," cô nói.

Những giờ giấc xáo trộn này một phần là do yêu cầu giãn cách xã hội trên giao thông công cộng gây ra sự chậm trễ và cũng là để ngăn quá nhiều người đến và rời khỏi tòa nhà văn phòng cùng một lúc.

Mặc dù chưa thể đi công tác nước ngoài, Zhong rất vui khi được trở lại làm việc tại văn phòng, bởi điều đó khiến cô làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc của cô cần tốc độ truy cập internet nhanh và ổn định. Song thu nhập thì giảm sút đáng kể, vì 60% tiền lương của cô là từ các phụ cấp ưu đãi đi công tác nước ngoài - điều mà cô không thể làm được trong hoàn cảnh hiện tại.

Cần làm việc linh hoạt hơn?

Zhang Xiaomeng, phó giáo sư văn hóa ứng xử doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh Đào tạo Sau Đại học Cheung Kong ở Bắc Kinh, đã phát hiện ra rằng nhiều nhân viên báo cáo rằng họ bị giảm hiệu quả khi làm việc tại nhà.

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhóm của bà, có 5.835 người được hỏi (thu thập từ các nhân viên của trường nơi bà dạy và nhân viên của các công ty trực tuyến, những người là cựu học viên của trường), hơn một nửa số người tham gia đã báo cáo giảm hiệu quả khi làm việc tại nhà.

Gần 37% báo cáo không có sự khác biệt về hiệu quả, trong khi dưới 10% cho biết họ làm việc tại nhà hiệu quả hơn đến công ty.

Krista Pederson, người làm việc tại Bắc Kinh cho Hogan Assessment Systems, một công ty chuyên phân tích, đánh giá tính cách các cá nhân, nói rằng Trung Quốc đang ở một thời điểm lý tưởng để xoay trục sang một phong cách làm việc linh hoạt hơn, với sự hỗ trợ của công nghệ và cơ sở hạ tầng. Nhưng sự linh hoạt cộng thêm này có thể tốn kém nhiều chi phí.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cư dân Vũ Hán, Trung Quốc đã được gỡ bỏ lệnh phong toả sau gần 11 tuần

"Chúng tôi cũng nhận thấy nay thì nhân viên được trông đợi nhiều hơn trong việc phải đáp ứng nhu cầu công việc vào bất kỳ thời điểm nào, bị áp lực nhiều hơn, buộc phải đáp ứng nhanh hơn hoặc sẵn sàng tham gia các cuộc họp vào lúc muộn hơn hoặc sớm hơn hẳn so với giờ giấc làm việc cố định tại văn phòng," cô nói.

Tuy nhiên, xu hướng này không thể hiện trên tất cả mọi ngành nghề.

"Chúng tôi nghe nói rằng một số khách hàng thuộc khối doanh nghiệp quốc doanh đang loay hoay tìm cách trở lại cách thức làm việc truyền thống trước đây, tức là phải có mặt tại cơ quan, công sở," cô nói. Pederson tin rằng điều này xảy ra là bởi vì "họ là những tổ chức có cấu trúc nhiều ban bệ, người này phụ thuộc vào người kia trong cái cơ cấu đó thì mới hoàn thành được công việc".

Cô nói rằng trong các đánh giá về tính cách cá nhânh, các lãnh đạo trong những công ty này thường đạt điểm cao trong mảng "truyền thống" và "an ninh".

"Các lãnh đạo của doanh nghiệp quốc doanh có xu hướng được điểm cao hơn trong những giá trị này," cô nói. "Họ có xu hướng coi trọng cách điều hành công việc theo cách thức quen thuộc của họ." Cô tin rằng điều này khiến các công ty có lãnh đạo như vậy khó thay đổi và thích nghi hơn.

'Chúng tôi không dám tuyên bố rằng chúng tôi đã an toàn'

Không phải tất cả Trung Quốc bị ảnh hưởng tồi tệ bởi Covid-19, nhưng vẫn có những tác động kéo theo sau.

He Kunfang, 75 tuổi, là lương y y học cổ truyền đã nghỉ hưu. Bà sống với chồng tại Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam ở miền tây nam Trung Quốc. "Chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi virus," bà nói. "Thực phẩm và rau quả được cung cấp ổn định. Nhưng trước đây chúng tôi thường đi bơi ba lần một tuần, giờ đây thì không thể đến hồ bơi được nữa.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cư dân Trung Quốc cuối cùng đã có thể được ra khỏi nhà sau một thời gian dài cách ly

Con gái bà, khoảng 35 tuổi và thường sống ở Bắc Kinh nhưng hiện ở cùng vợ chồng bà.

"Con gái tôi là một phiên dịch tự do chuyên dịch cho các hội nghị; công việc của nó bị ảnh hưởng," bà nói.

Du lịch trong nước vẫn còn bị hạn chế nghiêm ngặt và vì vậy, lĩnh vực tổ chức hội nghị quốc tế chứ chưa nói gì tới cả ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề - một kiểu tác động đang lan rộng trên toàn thế giới. "Con gái tôi phải trả tiền thuê nhà ở Bắc Kinh cũng như các khoản vay, phí và bảo hiểm khác của nó."

Các trường học bắt đầu dần mở lại từ giữa tháng Ba sau thời gian đóng cửa kể từ cuối tháng Một.

Với 278 triệu học sinh, công tác hậu cần và việc tính toán thời điểm mở cửa là rất quan trọng.

Việc này được thực hiện dần từng giai đoạn trên khắp các tỉnh, với các trường học ở tỉnh Hồ Bắc sẽ mở cửa sau cùng, vào đầu tháng Năm.

Các biện pháp phòng ngừa sức khỏe giống nhau được thực hiện tại các trường học cũng như ở nơi làm việc, theo đó thời gian bắt đầu mở cửa phải lệch giờ giữa các nhóm, việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội vẫn tiếp tục được thực thi.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Học sinh ăn trưa giữ khoảng cách xa nhau tại một trường học vào ngày đầu tiên mở cửa trở lại tại Quảng Châu, Trung Quốc

Đối với Yun Tao, nhân viên một tập đoàn kỹ thuật nhà nước ở Bắc Kinh, và con gái 16 tuổi của cô, mọi thứ thật không dễ dàng.

"Tôi mệt mỏi vì nấu ăn ba lần một ngày cho con gái," cô nói. "Ngoài việc chăm sóc con, tôi cũng cần dành nhiều thời gian để giám sát việc học hành của nó nữa, đồng thời vẫn phải giải quyết công việc hàng ngày của mình, dù rằng tôi không cảm thấy mình làm việc hiệu quả như khi làm việc ở cơ quan. "

Con gái duy nhất của Yun, học sinh lớp 10 tại một trường trung học quốc tế ở Bắc Kinh, đã không đến trường hơn ba tháng nay.

"Học trực tuyến do tình trạng phong tỏa kéo theo những khó khăn. Con tôi không có nhiều động lực học hành, và chúng tôi, những bậc phụ huynh, thì có rất nhiều thứ cần phải làm so với trước kia, như là phải in ra bài tập, điểm danh hàng ngày, xử lý các trục trặc kỹ thuật máy móc, v.v... Cảm giác như không còn chút thời gian nào nữa sau khi tôi làm xong hết các thứ từ việc cơ quan cho tới việc nhà," Yun nói thêm. "Tuy nhiên, có một điều tốt là giờ đây tôi nấu ăn ngon hơn trước nhiều."

Nhiều quốc gia đang dõi theo Trung Quốc để xem cuộc sống nơi đây sẽ như thế nào khi quy định "ở yên trong nhà" được dỡ bỏ.

Nhưng vẫn còn nhiều điều bất ổn ở Trung Quốc và nhiều người cảm thấy lo lắng khi họ chứng kiến ​​các quốc gia khác phải gồng mình để ngăn chặn virus.

"Chúng tôi vẫn còn trong thời kỳ có virus corona, chưa hết dịch," Ariel Zhong nói, nhấn mạnh rằng sự kết thúc của đại dịch toàn cầu này phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực tập thể trên toàn thế giới.

"Nhìn vào các quốc gia khác - [chúng tôi] có thể nói rằng chúng tôi an toàn... Song nếu các quốc gia khác không kiểm soát được nó, tất cả chúng ta lại sẽ bị ảnh hưởng."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.