Vì sao hộ chiếu mỗi nước mỗi khác

Quốc huy in trên trang bìa? Màu sắc của hộ chiếu? Những trang bên trong được thiết kế tinh xảo? Từng yếu tố thẩm mỹ trong cuốn hộ chiếu của bạn đều mang ý nghĩa nào đó.

Danh phận Đài Loan

Tuy nhiên, gần đây, đảng Sức mạnh Thời đại (New Power Party) ủng hộ xu hướng Đài Loan độc lập đã phát động nguồn lực cộng đồng nhằm thiết kế lại cuốn hộ chiếu thông qua một cuộc thi.

Phần lớn những thiết kế lọt vào vòng chung kết đã tiến thêm một bước nữa, không phải nhờ sự lựa chọn của họ về các mô-típ hoa văn vừa vui tươi vừa truyền thống trang trí trên hộ chiếu, mà là do một sự dứt bỏ cực kỳ cơ bản: xoá luôn ba từ tiếng Anh "Republic of China" ("Cộng hòa Trung Hoa") khỏi mẫu thiết kế.

Từ tấm da thuộc đến cuốn hộ chiếu ngày nay

Được nhắc đến từ sớm nhất là giấy thông hành, có chức năng tương tự như hộ chiếu, được miêu tả trong Sách Nê-hê-mi-a thuộc Kinh Cựu ước, miêu tả cách việc nhà tiên tri vào khoảng năm 450 trước Công nguyên đã được cấp những lá thư của Vua Ba Tư Artaxerxes I, với nội dung đòi các quan tổng trấn ở những vùng đất bên ngoài sông Euphrates dành cho ông một lộ trình an toàn để đến Giu-đa.

Nguồn hình ảnh, Trustees of the British Museum

Hộ chiếu Anh hiện đại có thể coi là đầu tiên được cấp vào năm 1915. Được làm bằng một tờ giấy duy nhất, tài liệu này được gấp lại trong một bìa cứng có in hình quốc huy của Vương quốc Anh.

Cũng chính hình tượng kỳ lân và sư tử đó - đại diện cho Scotland và Anh - được kính cẩn tôn vinh trong cuốn hộ chiếu ngày nay, cùng với hai phương châm tối thượng (bằng tiếng Pháp, vì chúng có từ thời lịch sử khi đồng Norman của Pháp là đơn vị tiền tệ được giới tinh hoa Anh sử dụng rộng rãi): dieu et mon droit ( Chúa và quyền của tôi), và honi soit qui mal y pense (xấu hổ thay cho kẻ nghĩ điều thất đức).

Hãy xem bức ảnh hộ chiếu của Ngài Arthur Conan Doyle một trăm năm trước, trong đó ông cùng với vợ và hai con trai ngồi trên xe do chó kéo (cả gia đình có thể đi nước ngoài với một tấm hộ chiếu duy nhất).

Lướt qua các hộ chiếu cổ, bạn sẽ thấy những tấm ảnh mọi người đang tạo dáng trong vườn nhà hoặc bên bờ biển, đang hút thuốc lá, đọc báo và chơi nhạc. Không có tấm ảnh nào chụp chân dung họ - và cảm nhận về tính cách cá nhân thì được coi trọng hơn so với nhận diện khuôn mặt người đó.

Đặc trưng của từng quốc gia

Trong các trang bên trong, hộ chiếu ngày càng cố gắng truyền tải nhiều hơn các đặc trưng của đất nước, in sẵn trên các trang của họ hình các di tích quốc gia, kỳ quan thiên nhiên và những công dân ưu tú, cứ như thể hộ chiếu là tài liệu giáo khoa về xã hội dân sự.

Cho đến khi cuốn hộ chiếu màu xanh hải quân sẽ bắt đầu được phát hành vào cuối năm nay, các trang bên trong của hộ chiếu Vương quốc Anh hiện thời bao gồm các hình tác phẩm điêu khắc khổng lồ Thiên thần phương Bắc của nghệ sỹ Anthony Gormley; chân dung họa sĩ John Constable; và chân dung lập trình viên máy tính đầu tiên, nhà toán học Ada Lovelace. Hình ảnh mái đầu của Shakespeare được in chìm vào mỗi trang dưới dạng hoa văn mờ.

Còn trong bản tái thiết kế hoàn chỉnh gần đây nhất của hộ chiếu Hoa Kỳ, được phát hành vào năm 2007, thì có một bản khắc về trận chiến đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của quốc ca Mỹ Lá cờ chói lọi ánh sao (The Star-Spangled Banner), cùng với Núi Rushmore, gia súc sừng dài và một chiếc thuyền buồm.

Điều này khác xa so với hộ chiếu của đất nước Gabon. Cho đến khi được thiết kế lại theo công nghệ sinh trắc học, đây có thể là cuốn hộ chiếu tôn vinh phụ nữ nhất trên thế giới, trên trang bìa của nó in hình ảnh một bà mẹ ngực trần đang cho con bú.

Đòi hỏi về tính bảo mật cao

Một số đặc điểm nổi bật nhất của hộ chiếu hiện đại cũng là do lo ngại về vấn đề an ninh; chẳng hạn như xem xét bản tái thiết kế năm 2015 của Canada.

Đối với bản thiết kế lại hộ chiếu Đài Loan, cuối cùng, chính phủ đã quyết định bỏ hình ảnh trà sữa trân châu và gấu. Phiên bản mới trông gần như giống hệt với phiên bản cũ, điểm khác biệt quan trọng là các từ tiếng Anh "Republic of China" được thu nhỏ hết cỡ, giờ đây được dùng viền quanh hình tượng mặt trời thay vì in nổi bề thế phía trên hình tượng mặt trời bằng một phông chữ to tướng như trước.