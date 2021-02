Có nên đổi tên để khẳng định được bản thân?

Dấu hiệu tinh tế của tên gọi

Theo nghiên cứu từ Đại học Stanford và Đại học Toronto, gần một nửa ứng viên xin việc người da đen và người châu Á đã đổi tên trong hồ sơ xin việc của mình nhằm tìm cách xoá đi những dấu hiệu về sắc tộc. (Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những ai "tẩy trắng" sơ yếu lý lịch có khả năng được gọi mời dự cuộc phỏng vấn cao gấp hai lần so với những người để nguyên các thông tin chi tiết về sắc tộc của bản thân.)

"[Việc đọc tên sai] có thể chỉ là chuyện vặt vãnh đối với rất nhiều cá nhân. Những người khác có thể thấy việc này kiểu như là, 'ồ, chuyện đó có gì to tát đâu cơ chứ'," Myles Durkee, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Michigan, người chuyên nghiên cứu về chủng tộc, bản sắc và việc cố ý thay đổi văn hoá gốc (như thay đổi giọng nói, ngữ điệu, tuỳ thuộc vào việc người đó đang có mặt trong tình huống cụ thể nào), nói.

Hiệu ứng Hollywood

Vì rất nhiều những lý do đó mà nhiều ngôi sao nổi tiếng đã nhất quyết không bỏ qua việc phát âm sai tên.

Vào năm 2019, diễn viên hài người Mỹ, Hasan Minhaj, người thường nói về nguồn cội Ấn Độ-Hồi giáo của mình trong chương trình Patriot Act của ông trên Netflix, khi làm khách mời của chương trình The Ellen DeGeneres Show đã chỉnh lỗi cho người dẫn chương trình TV khi cô phát âm sai tên ông: "Nếu cô có thể phát âm Ansel Elgort, thì cô hoàn toàn có thể phát âm Hasan Minhaj." Đoạn clip đó đã được xem hơn bốn triệu lượt trên trang Twitter của ông.

Obeidi cũng ghi nhận rằng cách xử sự của những người nổi tiếng đối với việc đọc tên đúng, trong đó có Uzo Aduba trong loạt phim truyền hình Orange Is The New Black và diễn viên thắng giải Oscar Lupita Nyong'o, đã là chất xúc tác tạo nên sự thay đổi, trong khi Durkee nói rằng đặc biệt là các diễn viên hài, những người có thể thể hiện một cách "thẳng thừng" mà vẫn không bị coi là có thái độ "thù nghịch", đang mang đến sự nhận thức mới trong vấn đề này.