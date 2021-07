Tại sao sếp lương cao gấp hàng ngàn lần nhân viên?

51 phút trước

Gốc rễ của khuynh hướng 'giá cả quyết định mức lương'

Đi trên băng mỏng

Bên cạnh các cách đo lường truyền thống là xét kinh nghiệm và năng lực vốn vẫn áp dụng từ trước tới nay, các ủy ban sử dụng tiêu chuẩn so sánh như một phần quan trọng của quy trình - tìm ra mức lương CEO so với mức lương lãnh đạo ở các công ty tương đương, theo Steven Clifford, cựu CEO và tác giả cuốn 'The CEO Pay Machine'. Thông thường mức lương sẽ ở điểm phần trăm 50, 75 hoặc 90, do đó sẽ liên tục duy trì hoặc tăng lương, ông viết.