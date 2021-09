Thiền định chánh niệm khiến con người trở nên vị kỷ?

59 phút trước

Cái 'tôi' trong thiền định

Lòng vị tha

Ronald Purser, giáo sư về quản lý tại Đại học Bang San Francisco, là người đi đầu trong số đó. Trong cuốn 'McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality', xuất bản năm 2019, ông mô tả làm sao mà các cách thực hành cổ xưa tách rời với giáo lý nhà Phật nguyên thủy.