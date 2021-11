Áp lực chinh phục các cột mốc quan trọng trong đời

Bí ẩn của các chuẩn mực xã hội

Tương tự, tỷ lệ sở hữu nhà của người trẻ thấp hơn 8% so với hai thế hệ trước.

Đó là vì cha mẹ không phải là nhân tố duy nhất ảnh hưởng đến những cột mốc này, và những người trẻ sinh ra trong một thế giới rất khác so với thế giới cha mẹ họ biết, và họ vận động rất khác trong thế giới đó.

Nhìn chung, thế hệ thiên niên kỷ có học vấn tốt hơn so với các thế hệ trước - gần 40% ở Mỹ có bằng cử nhân so với chỉ một phần tư thế hệ bùng nổ dân số. Điều đó có nghĩa họ sẽ gia nhập lực lượng lao động trễ hơn, do đó họ cũng bắt đầu để dành tiền mua nhà trễ hơn.