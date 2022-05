Ứng viên nên làm gì nếu nhà tuyển dụng phỏng vấn mãi mà không 'chốt'

một giờ trước

Năm công ty nói với ông họ trì hoãn tuyển dụng do dịch Covid-19 - nhưng chỉ sau vòng phỏng vấn cuối cùng. Ba công ty khác mời ông phỏng vấn nhiều vòng cho đến lúc đưa ra câu trả lời thì đến lúc đó họ lại quyết định tuyển nội bộ.

Tuyển dụng - hoặc sẽ mất ứng viên

Paul McDonald, giám đốc điều hành cấp cao của Robert Half ở Los Angeles, nói thời gian trung bình để tuyển người ở Mỹ trồi sụt trong những tháng gần đây. Nó trở nên lâu hơn trong phần lớn năm 2020 và đầu năm 2021 do đại dịch khi các công ty thường 'dắt mũi' ứng viên.

Tất nhiên, các công ty có thể không cố tình dắt mũi ứng viên. Quyết định tuyển dụng cuối cùng có thể bị trì hoãn vì chủ trương thay đổi hay các tình huống không lường trước ngoài tầm kiểm soát - là những lý do có thể khiến công ty phải đẩy lui các cột mốc tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu không truyền đạt rõ những lý do thỏa đáng, đó có thể là lằn ranh đỏ đối với người tìm việc.

Sự mệt mỏi do phải trải qua quá trình phỏng vấn ảnh hưởng đến cả ứng viên và lãnh đạo, do đó McDonald nói rằng các ứng viên không nên ngại hỏi thêm chi tiết về lý do có thêm vòng phỏng vấn, nhất là nếu khó mà lấy thêm ngày phép từ công việc hiện tại. "Nếu bạn phải rút lui, hãy rút lui một cách cao đẹp," ông nói thêm.