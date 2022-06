Phải làm sao khi tiền thuê nhà tăng chóng mặt?

Nhưng vào tháng 5, gánh nặng tài chính trở nên quá sức: cô rời New York và chuyển đến Cleveland, Ohio, nơi có mức sống rẻ hơn và hiện cô sống với bạn trai.

Trong nhiều tháng, giá thuê ở New York đã bùng nổ, sau khi giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay trong thời đại dịch.

Chuyện này không chỉ xảy ra ở các trung tâm đô thị lớn như New York: trên khắp nước Mỹ, giá thuê đã tăng kỷ lục 11,3% trong năm ngoái.

Trả gấp đôi hay thôi

Có một số lý do tại sao rất nhiều người thuê nhà trên khắp thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền thuê tăng vọt.

Ở New York, London và các thành phố khác, nhiều căn hộ chỉ đơn giản là bỏ không khi người thuê chấm dứt hợp đồng để chuyển đến vùng ngoại ô rộng rãi hơn sống qua giai đoạn phong tỏa; ví dụ, dân số New York giảm hơn 4% do làn sóng di cư trong đại dịch - khiến giá thuê tụt xuống và chủ nhà tranh nhau.