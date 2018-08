Siêu giàu Châu Á làm chao đảo Hollywood

Bản quyền hình ảnh Warner Bros

Phim "Siêu giàu Châu Á" (Crazy Rich Asians) mở đầu bằng một câu nói của Napoleon về Trung Quốc: "Hãy để Trung Quốc ngủ yên, vì khi nàng thức dậy, nàng sẽ đánh thức cả thế giới."

Đúng như dự đoán đó, bộ phim với sự nổi bật, lấp lánh, là tác phẩm điện ảnh hài lãng mạn duyên dáng toàn diện.

Câu chuyện về một giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Hoa gặp gia đình bạn trai giàu có ở Singapore là chủ đề không có gì mới mẻ trong thể loại hài lãng mạn.

Nhưng bộ phim sử dụng công thức này quá duyên dáng đến mức bộ phim đầy mới mẻ, mà chủ yếu là nhờ vào dàn diễn viên Châu Á, người Mỹ gốc Á, và người Anh gốc Á hoàn hảo.

Bên dưới bề mặt xa hoa, bộ phim rất sâu sắc về vấn đề danh tính dân tộc, và những xô đẩy của vấn đề văn hóa và tầng lớp: giới nhà giàu mới nổi và nhà giàu truyền thống, sự trọn vẹn trong đời sống riêng tư với nghĩa vụ gia đình.

Quyển tiểu thuyết bán chạy của Kevin Kwan đã được viết sẵn sàng cho phim điện ảnh, với tất cả những yếu tố hài lãng mạn sẵn có, với một nhân vật nữ chính tạo cảm hứng.

Rachel Chu (Constance Wu thủ vai) là cô gái thông minh, dí dỏm, thực tế và đôi lúc cảm thấy bất an, rất phù hợp cho người xem cảm thấy cô gần gũi với họ.

Cô có cuộc sống hạnh phúc ở New York với Nick Young (do Henry Golding đóng), một giáo sư tốt nghiệp trường Oxford, một người quá mức đẹp trai đến nỗi người ta dễ dàng bỏ qua những hành động cứng đầu của anh.

Nam diễn viên chính Henry Golding trả lời phỏng vấn trong lễ ra mắt phim tại Capitol Theatre, Singapore hôm 21/08

Anh đưa Rachel về nhà để dự đám cưới bạn thân, mà không hề cảnh báo cho cô biết rằng gia đình anh và bạn bè là những kẻ siêu giàu. Họ có thể chi hàng ngàn đô la mua một bộ váy hay mua một tòa nhà trong chớp mắt, điều này cho phép bộ phim giới thiệu những trang phục lộng lẫy và địa điểm xa hoa, từ dinh thự sang trọng trang nhã của bà nội Nick đến hòn đảo cát trắng là tài sản tư nơi sẽ tổ chức tiệc độc thân cho cô dâu.

Wu và Golding thể hiện vai diễn vô cùng tự nhiên, khiến bộ phim trông như rất hiện thực thậm chí ngay cả trong những cảnh phim rực rỡ và lộng lẫy nhất.

Trong rất nhiều phim hài lãng mạn, vai trò phụ họa của nhân vật bạn thân với nữ chính là cần thiết.

Ở đây nữ diễn viên và rapper Awkwafina thủ vai bạn học cũ của Rachel, tên là Peik Lin, một nhân vật có nét riêng nổi bật.

Với mái tóc bồng vàng óng, Peik Lin xuề xòa, châm biếm và xuất thân từ một gia đình người Singapore nhiệt tình, với gu màu mè của người giàu mới nổi.

Khi mẹ cô khoe với Rachel phòng khách được mạ vàng quá lố của họ, bà nói căn phòng được tạo cảm hứng từ cung điện Versailles, thì Peik Lin lẩm bẩm, "và phòng tắm của Donald Trump."

Rachel phải vượt qua trở ngại mà các vai nữ chính trong phim hài lãng mạn thường phải đối diện: bị mẹ bạn trai không chấp nhận.

Người dẫn chương trình của SiriusXM, Michael Yo chụp hình cùng Jimmy O. Yang, Awkwafina, Constance Wu, Kevin Kwan, Dương Tử Quỳnh, Henry Golding và Ken Jeong hôm 15/8/2018 tại New York City

Bà mẹ Eleanor Young, do Dương Tử Quỳnh thủ vai (bà là ngôi sao huyền thoại trong phim Ngọa hổ Tàng long) kết hợp sự duyên dáng với quyết tâm đe dọa đầy tinh tế là đẩy một người Mỹ mới nổi ra xa khỏi gia đình bà, và đưa Nick trở lại với doanh nghiệp gia đình.

"Khi con cái xa nhà quá lâu, chúng quên mất mình là ai," bà nhẹ nhàng nói với Rachel trong buổi gặp đầu tiên, tung ra đòn cảnh báo sớm. Dương Tử Quỳnh đã khiến vai bà Eleanor đầy định kiến, nhưng với sự hi sinh rất thành thật của một người mẹ.

Không có vai diễn nào non tay trong suốt bộ phim.

Họ hàng của Nick, gồm có người chị họ tên là Astrid (do Gemma Chan diễn), người kết hôn với ông chồng thuộc tầng lớp trung lưu và cuộc hôn nhân đang tan vỡ. Ken Jeong đóng vai người cha dạn dĩ của Peik Lin, và có một đám các cô gái xấu tính trêu chọc Rachel tại bữa tiệc độc thân… Toàn bộ đều không hề có chút định kiến chủng tộc nào.

Jon M Chu đạo diễn nhiều phân đoạn lớn một cách rất dễ dàng, mặc dù có lúc tưởng chừng như họ bị mắc kẹt vào câu chuyện.

Trong một phân đoạn ngắn, bạn của chú rể là Bernard (Jimmy O Yang đóng) biến bữa tiệc tốt nghiệp trên con tàu chở hàng thành một Las Vegas nổi trên biển theo cách vô nghĩa tuyệt đỉnh.

Một cảnh phim âm nhạc với Rachel cố gắng ăn diện, với ca khúc "Material Girl" [Cô gái vật chất] làm nhạc nền, được diễn xuất rất tốt tuy có rơi vào mô-týp cũ quen thuộc.

Bộ phim làm tốt những phân đoạn cảm xúc nhỏ, bao gồm những cảnh giữa Rachel và mẹ cô, bà Kerry (Tan Kheng Hua diễn).

Constance Wu vào vai rất ngọt một cô gái thông minh, dí dỏm, thực tế và đôi lúc cảm thấy bất an, rất phù hợp cho người xem cảm thấy cô gần gũi với họ

Trước khi Rachel rời Singapore, Kerry áp hai bàn tay của mình trên má con gái và giải thích rằng cô có thể trông giống người Hoa ở New York, nhưng là người Mỹ gốc Hoa khi cô gặp một gia đình truyền thống ở nước ngoài sẽ rất khác biệt.

Wu và Dương Tử Quỳnh đã có một số khoảnh khắc gay cấn nhất trong phim, khi Rachel đầy khiêu khích nhưng vẫn thể hiện thái độ tôn trọng người khác phải khổ sở suy nghĩ xem liệu cô có thể trở thành một phần trong đời Nick hay không.

Những cảnh phim lộng lẫy và phân đoạn cảm xúc sánh bước nhau tuyệt đẹp trong đám cưới của người bạn Nick.

Cô dâu bước xuống hành lang được chuyển biến thành dòng suối phủ đầy hoa, khi Kina Grannis hát ca khúc "Can't Help Falling in Love" theo phong cách lãng mạn. Trong suốt bộ phim, các bản nhạc pop do ca sĩ Châu Á hát lại đã làm tăng thêm không khí cho bộ phim, thường là tăng không khí vui vẻ lên.

Bộ phim "Siêu giàu Châu Á" có đời sống riêng so với quyển sách, nhưng cũng có lúc nó bị kìm nén quá mức. Bộ phim mở màn với một cảnh nhớ lại, khi họ hàng của Nick, ướt át và nhếch nhác vì mắc mưa và bị một quản lý khách sạn kiêu kỳ ở London từ chối.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Nếu như phim có những khoảng ngưng lớn hơn thì có lẽ cảnh phim sẽ gây tác động hay hơn, với thiết kế thông minh và đoạn kết có hậu.

Và những gì người đọc sách sẽ mất đó là họ không kinh ngạc lắm khi dần hiểu về nhân vật. Gemma Chan cố gắng khiến nhân vật Astrid sâu sắc nhất có thể, nhưng bộ phim đã không mô tả vì sao cô lại là người chị họ xứng đáng được Nick yêu quý nhất.

Và khi cô chạm ánh mắt với một người đàn ông trong tiệc đám cưới - trong cảnh kết phim cuối cùng gợi ý cho phần tiếp theo của phim - thì chỉ những ai từng đọc cuốn tiểu thuyết mới biết được rằng anh ta là ai, và rằng hai người từng có một cuộc tình dài lãng mạn bên nhau.

Bộ phim được mong đợi rất nhiều, vì đây là dự án Hollywood lớn đầu tiên trong 25 năm qua chỉ toàn diễn viên Châu Á.

Câu hỏi quan trọng không phải là liệu bộ phim có được hưởng ứng của khán giả ngoài châu Á hay không (chắc chắn là nó đã làm được) mà là liệu phim có giành được sự yêu mến của nhóm khán giả vốn không thích thể loại hài lãng mạn hay không (có lẽ).

Vì bộ phim Siêu giàu Châu Á đã cẩn thận vượt ra ngoài cách kể chuyện hài lãng mạn, ta gần như có thể nghe thấy cả đạo diễn và diễn viên cùng nín thở sau hậu trường, mong đợi chính mình đã không chọn sai cách.

Ta dễ dàng có thể tưởng tượng ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm vào cuối phim, khi họ đã thành công trong việc làm hài lòng đám đông khán giả.

Đánh giá: ★★★★☆

