Vua Sư tử trên màn ảnh: sự sáng tạo đầy cuốn hút

Với cốt truyện thần thoại về sự sống và cái chết, chưa nói đến dàn diễn viên sư tử và linh cẩu, Vua Sư tử khó lòng là một ứng viên về hiệu ứng hình ảnh thực tế.

Nhưng tác phẩm mới này đi vào chủ nghĩa tự nhiên, với tính chân thực đến choáng ngợp khi hình ảnh được tạo ra trên máy tính của những đàn ngựa vằn, voi và linh dương sải bước trên màn ảnh giữa khung cảnh châu Phi rộng lớn đi về phía Mỏm đá Tự hào mà ở đó Vua Mufasa đang đứng chờ để nâng lên đứa con của mình, Simba.

Với Vòng tròn Sự sống vút lên ở phía sau, bối cảnh hùng vĩ này đưa chúng ta vào thế giới mê đắm của bộ phim trước khi có một lời nào được nói ra.

Có thể tất cả đều là hình ảnh vi tính, nhưng Vua Sư tử đem lại cảm giác như đời thực hơn nhiều phim hành động thực được làm lại gần đây từ các tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney.

Trung thành với cốt truyện

Cảnh mở đầu này tái hiện y chang gần như từng cảnh một màn mở đầu của bản gốc hoạt hình được dàn dựng vào năm 1994.

Không cần thám tử để phân tích tại sao bộ phim đó nhanh chóng trở thành kinh điển.

Nó có những con vật đáng yêu và ganh đua với phim Bambi về cái chết cảm động trong câu chuyện về tình cha mẹ.

Các bài hát gốc của Elton John và Tim Rice rất hào hứng và sôi động, giờ đây chúng đã trở nên hết sức quen thuộc.

Bộ phim của Jon Favreau hài hước hơn bản gốc, ngay cả khi nó đẩy mạnh phần chủ đề hắc ám của cốt truyện. Nó thêm một vài cảnh hữu ích và hai bài hát bình thường. Nhưng cho dù như vậy, nó không đi xa khỏi câu chuyện hoạt hình kinh điển.

Đây không phải là sự tái hiện mang tính nghệ thuật và có viễn kiến như phiên bản trên sân khấu Broadway. Ở đó, đạo diễn Julie Taymor đã thêm vào âm nhạc âm hưởng châu Phi, mặt nạ và những con rối khổng lồ tuyệt vời một cách tài tình.

Tuy nhiên, phim này là một bản làm lại thận trọng lấy gợi ý từ những hình ảnh giống đời thực.

Một số diễn viên có sự thể hiện giống thật hơn những diễn viên khác, khiến cho giọng điệu phim hơi thất thường.

Nhưng nếu Vua Sư tử mới không liền mạch như các phiên bản trước, thì trong phim cũng phiêu lưu từ đầu đến cuối và cũng hấp dẫn không kém.

Lời của các con vật không hoàn toàn khớp với miệng - một thiếu sót rõ ràng giữa rất nhiều những kỹ xảo tài tình. Sự mất tập trung đó sớm tan biến, khi sức mạnh của câu chuyện bắt đầu phát huy.

Giống như trong bản gốc, những lời nói đầu tiên phát ra từ miệng người em trai đầy thù hằn của Mufasa, Scar (Chiwetel Ejiofor đóng), nói với con chuột mà hắn sắp bắt rồi ăn thịt.

"Cuộc sống không công bằng," hắn nói, khởi đầu chủ đề về sự thù địch - cả trong thế giới động vật và giữa anh em.

Scar trong phim này vẫn mưu tính giết Simba và thừa kế ngai vàng, nhưng đây là nhân vật thay đổi triệt để nhất so với bản gốc.

Trước đây, Scar do Jeremy Irons thủ vai có đôi mắt xanh ngọc và chiếc bờm đen lộng lẫy, nói ra những câu thoại bằng một giọng điệu khinh thị, láu cá đến nỗi đây vẫn là một trong những vai ác không thể xóa nhòa nhất của Disney.

Còn nhân vật Scar mới thì có mạn sườn gầy nhom, khuôn mặt bị tàn phá và bộ lông xơ xác. Ejiofor nói những lời thoại của mình trong tiếng gầm gừ hiểm ác gần như quá chìm xuống và quá thực cho tác phẩm cường điệu này.

Hành động như thực

James Earl Jones, diễn viên duy nhất từng tham gia bộ phim đầu tiên quay lại tham gia phim mới này, rõ ràng là gương mặt không thể thay thế trong vai Mufasa.

Jones mang lại sự đáng tin cậy cho nhân vật cường điệu so với đời thực này, khi Mufasa dạy cho một Simba còn nhỏ (JD McCrary) về chu kỳ của tự nhiên, trách nhiệm của một vị vua và làm sao mà cha ông từ các vì sao nhìn xuống dẫn đường cho con cháu.

John Oliver có những câu nói đùa ướt át cố tình trong vai chim mỏ sừng Zemo, bay xung quanh và lượn trên đầu Simba để bảo vệ cậu sư tử bé.

Cũnng như Ejiofor, Oliver đọc rap các bài hát nhiều hơn là hát, tạo hiệu quả hoàn hảo.

m nhạc hòa quyện vào hành động rất ngọt đến nỗi nếu không như thế thì sẽ ngược ngạo - khi Simba nhảy múa và hát bài 'Tôi không thể đợi ngày trở thành Vua', phim dường như quá ưa thích bối cảnh giống như trong phim tài liệu của kênh National Geographic.

Ngay cả khi Simba nhỏ không nhận ra, bài hát đó nói về một cậu bé mong muốn cha mình chết.

Giống như trong bản gốc, cậu ta không phải đợi lâu. Nhưng trước hết cậu phải trải qua một số cảnh hành động cực kỳ đáng sợ, trong đó cảnh những con linh cẩu hung ác đuổi cậu và Nala, bạn và là người yêu tương lai, vào một đường hầm.

Xuyên suốt bộ phim, Favreau và nhà quay phim tài ba Caleb Deschanel bắt chước các chuyển động máy quay của các phim hành động.

Cách làm này có thể được cảm nhận rõ ràng nhất khi chúng ta thấy Simba hoảng sợ đang chạy thẳng về phía chúng ta trong đường hầm, hoặc bị kẹt trong đàn linh dương đầu bò đang giẫm đạp lên mọi thứ, trong lúc Mufasa tức tốc đi cứu con.

Khi Mufasa đang cố leo lên vách núi và Scar đẩy ông xuống vực, âm nhạc tuyệt vời từ dàn nhạc của Hans Zimmer càng làm tăng hiệu ứng của cảnh quay.

Lời thoại dí dỏm

Sau tất cả những bi kịch đó, bộ phim đã có bước chuyển thông minh sang hài hước khi Simba bỏ đi và gặp những người bạn mới.

Billy Eichner được chọn vào vai Timon, con sa thử ý nhị, và Seth Rogen trong vai Pumbaa, con heo rừng tốt bụng nhưng huênh hoang - hai nhân vật này nằm trong số những nhân vật hạnh phúc nhất trong phim.

Eichner, người gần như bỏ chạy trong phim, có giọng điệu bi quan dí dỏm trong lời thoại. "Hãy để tôi đơn giản hóa nó cho cậu. Cuộc sống thật vô nghĩa," Timon nói với Simba, cười nhạo ý nghĩ về những 'vị vua đã chết đang ở trên bầu trời đang dõi theo chúng ta'. Dĩ nhiên, anh ta sẽ thay đổi ý kiến.

Phiên bản vui tươi của bài hát Hakuna Matata do Eichner và Rogen trình bày đưa chúng ta đến cảnh Simba băng qua màn hình dưới dạng cái bóng khi cậu ta lớn lên thành sư tử trưởng thành, xuất hiện ở phía bên kia màn hình với giọng lồng tiếng của Donald Glover.

Glover là một Simba trưởng thành tuyệt vời, lột tả được sự bồng bột trẻ con ở tuổi thiếu niên với nam tính sung mãn.

Beyoncé đóng vai Nala trưởng thành và cả hai cùng nhau hát 'Can You Feel the Love Tonight'. Beyoncé mang đến sự mãnh liệt đầy thuyết phục cho nhân vật, và một số cảnh mới với mẹ của Nala và mẹ của Simba, Sarabi (Alfre Woodard), đem đến thêm cảm giác đương đại.

Phụ nữ kiêu hãnh như thế rất mạnh mẽ - họ rượt đuổi linh cẩu. Đơn giản chỉ là một cái gật đầu, nhưng đáng để làm.

Âm nhạc hay

Beyoncé rõ ràng được giao vai đó vì tài năng âm nhạc của cô. 'Spirit', bản nhạc giống như bài quốc ca mà cô đồng sáng tác và thể hiện, hoàn toàn ổn, nhưng có cảm giác khiên cưỡng, vang lên khi Nala và Simba quay trở lại Mỏm đá Tự hào để có trận đối đầu cuối cùng với Scar.

Bài hát mới của Elton John xuất hiện dưới các dòng giới thiệu cuối cùng, 'Never Too late', nhạt nhòa so với bản gốc.

Đã có những lời cằn nhằn giận dữ của một số nhà phê bình đầu tiên vốn coi tác phẩm này là vô hồn và đối xử với nó như thể đó là tội ác chống nhân loại.

Họ cần uống thuốc 'không phải lo lắng'. Sự tức giận vô lý đó - phiên bản mới thậm chí còn không phải là tội ác chống điện ảnh - nó cho thấy ký ức về bản gốc quý giá như thế nào.

Chúng ta có thể xem lại bản gốc vì sự cuốn hút và vẻ đẹp của nó và vì tài tử Jeremy Irons.

Xem bản mới vì sự vui nhộn của nó và được đắm mình vào một thế giới giả tưởng mà có cảm giác như thật.

Tác phẩm Vua Sư tử mới đầy sức cuốn hút đã chứng tỏ rằng cốt truyện và âm nhạc của nó có khả năng chuyển thể vô tận, và cũng tương đối rõ ràng dễ hiểu.

Đánh giá: ★★★★☆

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.