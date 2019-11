Đã đến lúc huỷ diệt 'Kẻ Hủy Diệt'?

Bản quyền hình ảnh Alamy

Ông nói ông sẽ trở lại. Arnold Schwarzenegger hứa như vậy trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt năm 1984, và hẳn khi đó ông chưa nhận ra câu nói "Ta sẽ trở lại" sẽ trở thành câu thoại nổi tiếng nhất của ông, hay nhân vật con robot giết người mà ông thủ vai sẽ trở thành vai diễn định hình chính ông.

Giữ đúng lời hứa, ông xuất hiện trở lại trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét vào năm 1991, cùng với tác giả kịch bản kiêm đạo diễn của bộ phim gốc, James Cameron và ngôi sao cùng đóng trong phim, Linda Hamilton.

Vì sao thế giới sùng bái Vua Ai Cập Tutankhamun

Đòn tâm lý chiến kiểu Anh trước Đức Quốc Xã

Những cô gái nếm đồ ăn cho Hitler

Sau đó, Schwarzenegger một lần nữa xuất hiện trong phần ba Kẻ Hủy Diệt: Sự rỗi Dậy Của Máy Móc (2003), Kẻ Hủy Diệt - Cứu Rỗi (2009), và Kẻ Hủy Diệt - Genisys (2015), nhưng các nhân vật cứ thế đi xa hơn khỏi phong cách phim hành động giật gân hấp dẫn ngay từ đầu, trong bộ phim kinh điển đầu tiên hồi năm 1984.

Và nay, ông xuất hiện trở lại trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối.

Có những dấu hiệu cho thấy bộ phim đảo ngược lại quỹ đạo xuống dốc của loạt phim này.

Lần đầu tiên kể từ năm 1991, Cameron vào lại vai trò nhà sản xuất và đồng tác giả kịch bản (nếu ông không đạo diễn), và Hamilton trở lại là nữ anh hùng trong phim, trong vai Sarah Connor, mặc dù ở Kẻ Hủy Diệt phần 3 cô đã bị giết chết.

"Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối" thậm chí còn được quảng cáo là phần tiếp theo của Kẻ Hủy Diệt 2, nên phần này đã bỏ qua kết cấu câu chuyện khác được xây dựng trong thời gian vừa qua.

Nghĩ thử xem, Christian Bale đã nổi nóng khi đóng phần "Kẻ Hủy Diệt - Cứu Rỗi" đến mức anh quát vào mặt đạo diễn hình ảnh - nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cũng giống như Star Wars: The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao: Thế lực Trỗi dậy"), Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối làm sống lại những nhân vật cũ được yêu chuộng, đồng thời giới thiệu thế hệ nhân vật mới cho một thế hệ khán giả hâm mộ mới (hy vọng là vậy).

Sau đoạn mở đầu vào năm 1998, câu chuyện nhảy tới năm 2020 ở thành phố Mexico City, và chúng ta gặp lại bộ ba quen thuộc của loạt phim: Một người bình thường không chủ đích cuối cùng đã giúp nhân loại lật đổ chúa tể robot; một Kẻ Hủy Diệt từ tương lai trở về quá khứ để giết họ; và một thành viên của lực lượng phản kháng được gửi về quá khứ để bảo vệ họ.

Trong lần này, công dân ngây thơ đó là Dani (Natalia Reyes thủ vai), một cô gái trẻ trung vui tươi làm việc tại một nhà máy sản xuất xe hơi; Kẻ Hủy Diệt là mẫu robot Rev-9 gần như bất khả hủy diệt (Gabriel Luna thủ vai) có thể tách phần cơ thể trơn bóng khỏi bộ xương làm từ sợi carbon; và nhân vật thuộc lực lượng phản kháng là Grace (Mackenzie Davis thủ vai), một siêu chiến binh được tăng cường năng lực thông qua phẫu thuật.

Cả ba nhân vật diễn đều xem được, nhưng hầu hết khán giả sẽ chờ đợi Arnie và Linda xuất hiện - và khi họ xuất hiện, vai diễn thực sự xứng đáng với sự chờ đợi.

Bản quyền hình ảnh Alamy

Gần giống như vai diễn Laurie Strode do Jamie Lee Curtis thủ vai trong phim Halloween năm ngoái - một cách điều chỉnh nội dung trong dạng phim theo loạt bằng cách vờ như nhiều phần nội dung chưa hề diễn ra - như vai diễn Sarah Connor do Hamilton diễn giờ đây tóc bạc, cáu kỉnh, trang bị vũ khí tận răng, có giọng nói trầm và thô ráp đến mức nghe như thể số thuốc lá bà hút sẽ làm bà chết trước khi bất kỳ con robot nào kịp tấn công bà. Bà là biểu tượng từ khoảnh khắc sải bước ra khỏi xe hơi và mang theo một khẩu súng to như cả cái cây thông Giáng Sinh.

Vua Sư tử trên màn ảnh: sự sáng tạo đầy cuốn hút

Con đường chinh phục thế giới của K-pop

Cách xây dựng hình tượng để thiên hạ tôn sùng

Sự xuất hiện của Schwarzenegger thậm chí còn được chào đón hơn. Sự lặng lẽ… cách thể hiện câu thoại lạnh lùng vô hồn… cơ thể trông như những khối đá Stonehenge khổng lồ dựng đứng… thậm chí dù ở tuổi 72, ông vẫn vào vai con robot bất khả chiến bại hay hơn bất kỳ diễn viên nào (Luna đơn giản là không có được phong thái đe dọa như vai diễn cần đến). Và ông trông cũng khá xúc động, khi thể hiện là một cỗ máy giết người được cải biến và an cư trong đời sống của một người đàn ông chăm sóc gia đình có râu mép bạc màu.

Dồn vào bộ phim là hai thế hệ nhân vật, bộ phim "Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối" gần như quá đông diễn viên, hệt như bộ phim "Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Thế Lực Trỗi Dậy", kết quả từ việc kịch bản đan cài quá nhiều và các chuỗi hành động lẫn lộn khiến người xem khó theo dõi.

Quá nhiều cảnh phim quay trong ánh sáng yếu mờ ảo không giúp cải thiện tình hình.

Một cuộc đấu tay đôi được quay dưới nước giữa đêm khuya, vì vậy có lẽ bạn cũng phải nheo mắt nhìn xuyên qua kính mát có thương hiệu Kẻ Hủy Diệt khi xem cảnh phim đó.

Bản thân Cameron chắc chắn đã cải thiện cảnh quay này, nhưng đạo diễn của Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối là Tim Miller (cũng là đạo diễn phim Deadpool), cũng tái hiện một chút phong cách Cameron.

Ông giữ lại nhịp độ và phong thái của các phần trước phim Kẻ Hủy Diệt; cấu trúc quay phim trên đường, với cảnh truy đuổi trên đường cao tốc bị phá hủy, phần chuyển tiếp tĩnh lặng ở giữa những nhà trọ bụi bặm trên sa mạc, và sự kiệt quệ lẫn gan lì cân bằng của nhân vật đã từng trải qua nhiều chinh chiến.

Nói ngắn gọn, đây là bộ phim Kẻ Hủy Diệt tạo cảm giác nó đúng là phim Kẻ Hủy Diệt thực sự.

Bạn thậm chí có thể nói là phim này quá là chuẩn chất phim Kẻ Huỷ Diệt, mà chính là bởi thế cho nên việc nó kết thúc có vẻ như thật vô nghĩa.

Bộ phim có thể thu lợi nhuận, và nó chắc chắn là sự tái hợp ngọt ngào giữa Schwarzenegger và Hamilton, nhưng ngoài ra chẳng có lý do chính đáng nào cho Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối tồn tại.

Bộ phim chẳng có ý niệm gì mới về tiền mệnh và ý nguyện gì khiến khán giả phải chững lại, cũng không có hiệu ứng hình ảnh hay cảnh quay mới mẻ nào khiến tim ta đập nhanh hơn.

Nó chẳng có gì hay hơn những bộ phim trước từng làm.

Tất cả những đoạn tăng hiệu ứng đều giả tạo, những câu trả lời cho hàng loạt các câu hỏi đều chán đến kinh ngạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trí tuệ Nhân tạo trong phim được gọi tên là Legion thay vì tên Skynet? Sẽ thế nào nếu mục tiêu của Kẻ Hủy Diệt là Mexico thay vì Mỹ? Điều gì sẽ xảy ra nếu người bảo vệ cô ấy là một phụ nữ thay vì là đàn ông?

Hai phần trước của Kẻ Hủy Diệt có vẻ không hoàn hảo lắm, nhưng một phần lấy bối cảnh tương lai và phần kia có một số đoạn du hành vượt thời gian chuyển biến bất ngờ trong phim, vì vậy ít nhất là các phần phim đó cũng cố gắng tạo ra điều khác biệt.

Bộ phim Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối chẳng có mục tiêu gì hơn là trở thành rượu cũ trong bình mới - và bộ phim chỉ có vậy.

Có lẽ bộ phim không thể thoát khỏi số mệnh đen tối của chính nó.

Ở giai đoạn này, có vẻ như việc làm thêm các phần mới cho Kẻ Hủy Diệt cũng là nỗ lực bi đát như khi cố làm thêm các phần mới cho phim Alien [Quái Vật Ngoài Hành Tinh].

Trong cả hai trường hợp, đã có hai phần phim mở đầu quá hoành tráng (phần phim Alien thứ hai do Cameron đạo diễn), theo sau bởi các phần phim tiếp nối, lặp lại và phái sinh chẳng thể nắm bắt được sự hấp dẫn kỳ diệu trước đó.

Và trong cả hai trường hợp, hai bộ phim đều bắt đầu với một tiền đề là phim kinh dị khoa học viễn tưởng đầy kẻ xấu xa đơn giản.

Nếu cứ giữ sự đơn giản đó cho các phần sau, bạn chắc chắn sẽ chỉ làm ra một bản sao phim dở hơn. Làm câu chuyện thêm phần phức tạp và bạn sẽ đánh mất sự hấp dẫn gay cấn của phim.

Những nhà sản xuất phim Kẻ Hủy Diệt - Định Mệnh Đen Tối đã chọn giải pháp đầu tiên - một bản phim làm lại dở hơn - và kết quả cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng nếu đó là sản phẩm tốt nhất họ có thể nghĩ ra, thì sao phải quan tâm chứ? Đã đến lúc loạt phim này bị khai tử.

★★★☆☆

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.