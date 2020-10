Thế giới hoang tưởng tràn vào đời thực thời đại dịch

Lịch sử của sự hoang đường

Rồi đến thập niên 1970, bê bối Watergate bị phơi bày (trớ trêu thay vụ này xoay quanh Tổng thống Richard Nixon, người thường đổ thêm dầu vào lửa, thể hiện sự bất tín nhiệm đối với giới tinh hoa) khiến công chúng mặc sức tưởng tượng và dẫn đến làn sóng các bộ phim thuyết âm mưu rùng rợn mới về những hành động đáng ngờ bên trong Chính phủ Hoa Kỳ. Đó là các phim như The Parallax View (1974), The Conversation (1974), Three Days of the Condor (1975), và tất nhiên, gồm cả bộ phim tuyệt vời làm về sự kiện Watergate là All the President's Men (1976).