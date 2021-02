Liệu Hollywood có phản ánh chân thực về Ấn Độ?

Liệu Hollywood có phản ánh chân thực về Ấn Độ?

Trong một cảnh nhỏ trong phim mới có tựa đề 'Cọp Trắng' (The White Tiger), được tung ra trên Netflix, doanh nhân con nhà giàu Ashok (do Rajkummar Rao thủ vai) thốt lên với người tài xế của mình, Balram Halwai (Adarsh Gourav đóng), "anh đúng là biết Ấn Độ thực sự đấy".

Đối với Hollywood (và điện ảnh Anh), khi mà Peter Sellers đóng Hrundi V Bakshi trong phim 'The Party' (1968) và Huân tước Alec Guinness đóng Giáo sư Godbole trong phim 'A Passage to India' (1984) có thể vẽ mặt thành sạm màu và cố gắng thể hiện như là người Ấn, thì một phim với dàn diễn viên và đoàn làm phim gần như toàn bộ là người Ấn là một bước tiến.

Khi chủ đề 'mặt da nâu' nổi lên, Bahrani cũng chỉ ra một phim gần đây hơn đã phạm phải cách làm này: 'The Social Network' (2010), trong đó nhân vật doanh nhân Mỹ gốc Ấn Divya Narendra do Max Minghella, có bố mẹ là người Anh-Trung Quốc, thủ vai.

Tìm diễn viên tài năng Ấn Độ

Ngoài Chopra Jonas còn có Irffan Khan (The Namesake, Life of Pi, Slumdog Millionaire); Deepika Padukone (XXX: Return of Xander Cage); Anil Kapoor (Slumdog Millionaire, Mission Impossible: Ghost Protocol); Aishwarya Rai Bachchan (Pink Panther 2, Bride and Prejudice) và Amitabh Bachchan (The Great Gatsby). Và các nhân vật họ đóng không nhất thiết phải là người Ấn Độ trong kịch bản.