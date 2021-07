Hà Lan hiện tại và quá khứ khai thác nô lệ đẫm máu

39 phút trước

Tìm cách biện minh

Trong hơn 250 năm, Hà Lan có các thuộc địa rộng lớn ở các vùng đất mà ngày nay là Indonesia, Nam Phi, Curaçao, New Guinea - và hơn thế nữa - nơi đàn ông, đàn bà và trẻ em nô lệ bị đối xử gần như không phải là con người.

Marten Soolmans - nhân vật trong bức chân dung do danh họa Rembrandt vẽ, một trong những tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất của bảo tàng Rijksmuseum - kiếm được khối tài sản khổng lồ nhờ sức của lao động nô lệ tại Brazil

Người Hà Lan theo đạo Tin Lành ban đầu miễn cưỡng tham gia vào việc buôn bán nô lệ, và một mục sư gọi đó là 'sai lầm của Giáo hội' do người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gây ra.

Lịch sử cá nhân

"Tổ tiên của tôi là người châu Âu, châu Phi và châu Á. Họ là người chủ nô, là nô lệ và lao động di cư. Lịch sử thuộc địa rối rắm này đã được nhìn nhận ở vùng Caribbe với tốc độ nhanh hơn so với châu u, nhưng chúng tôi hiện đang làm theo hướng đó," bà nói.

Nỗi kinh hoàng của câu chuyện chắc chắn trở nên lay động tâm can hơn do tính chất cá nhân của nó, và do biết rằng Wally và các đồng chí của ông đã bị đối xử man rợ dựa trên lập luận tôn giáo giả dối được tạo ra một cách tinh vi vì lợi ích kinh tế.