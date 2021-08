Mười cách kiến thiết để làm thế giới tốt đẹp hơn

54 phút trước

Thiết kế hài hòa chứ không đối chọi thiên nhiên

Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế

Cải tiến vật liệu

Đương đầu với sự bất công

Sống cùng nhau

Xa hoa nơi công cộng

Dữ liệu định hình cách chúng ta sống

Tác phẩm 'In the Robot Skies' của nhà làm phim Liam Young khám phá Trí tuệ Nhân tạo và thành phố

Tìm con người trong giai đoạn hậu con người

Phim 'Asia One' của Cao Phi mô tả bên trong một trung tâm phân phối hoàn toàn tự động do công nghệ AI điều hành ở Thượng Hải, nơi con người dường như lạc lõng giữa máy móc, và phim 'In the Robot Skies' của Liam Young là câu chuyện tình yêu ở London trong tương lai gần được kể với, và nói về, máy bay không người lái.