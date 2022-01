Túp lều nhỏ thôn quê, nơi con người tìm kiếm cuộc sống khác

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, Courtesy of Sigurd Larsen/ Cabin Fever, Gestalten

Nhưng những gì được cảm nhận là khiếm khuyết này lại một trong những lý do làm chúng hấp dẫn. Chúng thể hiện sự thoát ly cuộc sống thường lệ, giúp cư dân có lối sống khác.

Cuốn sách mới nhất của Gestalten về chủ đề này, Cabin Fever (Cơn sốt Nhà nhỏ Thôn quê), do Klanten với Elli Stuhler đồng biên tập, cho thấy từ Úc đến Iceland, cơn sốt vẫn tăng nhiệt.

Các căn nhà gỗ La Loica và La Tagua (do Croxatto và Opazo Arquitectos thiết kế) nằm chênh vênh trên cao bên bờ biển siêu thực Thái Bình Dương ở Chile; trong khi các căn nhà gỗ Folly của Malek Alqadi nằm ở sa mạc phía nam California. Ở đây, "những bức tường dày và mái nghiêng dốc của các căn nhà gỗ cách nhiệt giúp con người có thể trụ được quanh năm," kiến trúc sư thiết kế các mẫu nhà này nói.

Mikko Jakonen từ hãng thiết kế Puisto Studio ở Helsinki hưởng ứng điều này: "Ở một nơi an toàn có thiên nhiên hoang dã bao quanh thật sự làm trỗi dậy điều gì đó nguyên thủy trong ta. Nó làm cho những muộn phiền hàng ngày của chúng ta tan biến."

Mặt trước của nhà Casa Etérea ở Mexico (do Prashant Ashoka San Miguel de Allende thiết kế) và nhà Synvillan ở Thụy Điển (do Sandellsandberg Arkitekter thiết kế) được làm bằng thép đánh bóng phản chiếu thiên nhiên xung quanh.

Trong khi đó, ở nhiều nơi, những tấm kính lớn đem đến góc nhìn không bị che chắn - rất có thể đó là lý do bạn đến đây - thậm chí thấy còn gần hơn. Giống như nhiều căn nhà trong sách, Khu nghỉ mát Kivijärvi của hãng Puisto Studio ở Phần Lan có một bức tường hoàn toàn tráng men.

Nhiều căn trong số này là sự áp dụng hiện đại cấu trúc khung chữ A truyền thống. Các gian ngủ nhỏ nép dưới mái nhà trong mẫu Hytte Imingfjell ở Na Uy do hãng Arkitektværelset Imingfjell thiết kế, hay trong mẫu nhà On Mountain Hut của On ở Thụy Sĩ, Folly ở California, và La Loica và La Tagua ở Chile.