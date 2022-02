Singapore: Thịnh vượng nhờ lãnh đạo biết 'khích' và chăm sóc dân

Lịch sử gian nan

Quan niệm này dựa trên ý tưởng người dân sẽ có những lựa chọn tốt hơn cho mình thông qua các chính sách đơn giản, kín đáo trong khi vẫn giữ được quyền tự do lựa chọn điều mình muốn.

Và để hiểu lý do tại sao, chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử nước này.

"Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi chỉ giống như các nước láng giềng, chúng tôi sẽ chết. Bởi vì chúng tôi không có cái gì cả so với những thứ mà họ có. Do đó chúng tôi phải làm ra thứ gì đó khác biệt và tốt hơn những gì mà họ có. Đó là không tham nhũng. Đó là chính quyền hiệu quả. Đó là sự tưởng thưởng dựa trên sự xứng đáng. Và nó đã phát huy tác dụng," ông từng nói trên tờ New York Times.