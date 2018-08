'Robot cơ bắp' giúp con người đi lại

Bản quyền hình ảnh Seismic

Từ việc theo dõi mục tiêu đi bộ 10.000 bước chân hàng ngày bằng đồng hồ thông minh đến kiểm tra tài khoản ngân hàng, rất nhiều người trong chúng ta đã tận dụng ưu thế của công nghệ thiết bị đeo tay.

Nhưng thiết bị điện tử có thể đeo trên cơ thể có thể còn xa hơn là những tiện dụng cá nhân. Chúng có thể giúp giải quyết những vấn đề xã hội ở quy mô lớn.

Chẳng hạn như với hiện trạng dân số già đi, vấn đề này "đã trở thành một trong những chuyển biến xã hội quan trọng nhất trong thế kỷ 21", theo Liên hiệp quốc. Số lượng người trên 60 tuổi sẽ có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2050.

Một trong những vấn đề tiềm ẩn của chúng ta là khả năng di chuyển. Khi về già, con người ta gặp khó khăn khi đi lại. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và gây ra những thách thức trong văn phòng, không gian công cộng và tại gia đình.

Công nghệ thiết bị đeo trên cơ thể có thể giúp khắc phục vấn đề. Một "siêu trang phục" tiện dụng và nhẹ nhàng do Seismic thiết kế - sản phẩm robot đeo trên cơ thể của trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận SRI International - sẽ tác động lên cơ bắp của người sử dụng để tăng sức mạnh cho chúng.

Bộ trang phục "cơ điện", được vận hành bởi các động cơ siêu nhỏ, theo cách bắt chước cách cơ bắp con người vận hành. Những khối cơ điện này được tích hợp trong trang phục quanh khu vực các khớp trên cơ thể và được kết nối bằng vải quần áo. Những sợi kết nối này có tác dụng như gân trên cơ thể người.

Một máy tính và cảm biến theo dõi vận động cơ thể cũng được tích hợp vào trang phục; phần mềm sẽ báo cho các cơ trên trang phục biết khi nào nên cử động. Các thành tố công nghệ cơ bản như động cơ, pin và bảng mạch điều chỉnh được tích hợp vào một túi hình lục giác nhỏ, được thiết kế để đem lại sự tiện lợi tối ưu cho người mặc.

Tự do di chuyển

"Hiện nay sản phẩm duy nhất có thể giúp người ta đi lại là khung tập đi và gậy," Rich Mahoney, nhà sáng lập và CEO của Seismic cho biết. (Xe lăn là một thiết bị hỗ trợ khác, nhưng bộ trang phục chỉ hướng đến những người bị giảm khả năng đi lại một chút). "Những cách khác thường là ngồi một chỗ hoặc giới hạn đi lại. Và hầu hết mọi người chọn cách này vì họ không muốn phải gắn với các loại sản phẩm khác."

Để giúp bộ trang phục gọn gàng và hoạt động kín đáo, Seismic làm việc với nhà thiết kế Yves Béhar. "Mục tiêu là làm ra sản phẩm mà bạn thực sự muốn mặc, chứ không phải là trang phục bạn buộc phải mặc," Béhar cho biết. "Tiện lợi là yếu tố cực kỳ quan trọng, cũng như thẩm mỹ."

Seismic hướng đến tung ra trang phục này - sản phẩm đầu tiên trong dòng trang phục tăng cường - vào cuối năm ở những thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh Quốc. Bộ "siêu trang phục" xuất hiện bên cạnh hơn 100 sản phẩm khác trong triển lãm The Future Starts Here (Tương lai bắt đầu từ đây), một triển lãm tại bảo tàng Victoria and Albert ở London.

Cơ bắp giảm sức mạnh gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người khi ta già đi. Đến khi bạn 60 tuổi, quá trình mất cơ vì tuổi tác càng tăng lên - từ tỷ lệ mất 0,5% - 2% mỗi năm ở tuổi 70, sẽ tăng lên 4% ở tuổi 80.

Trang phục này cũng có tiềm năng lớn hơn ngoài thị trường dành cho người lớn tuổi. Các nghiên cứu đang được tiến hành để phát triển sản phẩm hỗ trợ cho người bị tai biến và trẻ em bị bệnh loạn dưỡng cơ. Những ứng dụng trong công nghiệp và an toàn lao động cũng sẽ xuất hiện - chẳng hạn như dành cho những người làm việc trong nhà kho hoặc ở công trường.

"Là nhà thiết kế, tôi tập trung vào đảm bảo công nghệ sẽ được ứng dụng hợp lý cho con người - và điều đó sẽ cải thiện đời sống hàng ngày của chúng ta," Béhar cho biết.

Ông tin rằng công nghệ cho trang phục vẫn còn ở thuở rất sơ khai. Chẳng hạn như một thập niên trước, một thiết bị đeo tay không dùng pin vừa đeo trên ngón tay có thể đo cường độ phơi nhiễm tia UV có vẻ như là điều bất khả thi. "Trong mười năm nữa, công nghệ sẽ ngày càng trở nên vô hình hơn," ông cho biết.

Rất khó để biết công nghệ thiết bị trên trang phục sẽ đi đến đâu trong vài thập niên sắp tới.

Nhưng những tiến bộ đang được áp dụng đến các ngành công nghiệp và người dùng rộng khắp chưa từng có - và giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu - điều chắc chắn là quan hệ cộng sinh giữa con người và công nghệ sẽ có nhiều lợi ích tiềm năng cho tất cả chúng ta.

