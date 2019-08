Nên làm gì khi bị tấn công bằng vũ khí hoá học

Cơ chế giết người của các loại chất độc thần kinh

Sarin và các chất độc thần kinh khác như VX và Novichok là nhóm các hóa chất được gọi là phốt phát hữu cơ - là chất cũng hiện diện trong nhiều loại thuốc trừ sâu.

Sarin độc hơn gấp 25-50 lần so với xyanua, trong khi VX lại độc gấp đôi sarin, còn Novichok có khả năng gây tử vong cao gấp năm đến tám lần.

Chúng gây tử vong bằng cách vô hiệu hóa một loại enzyme có tên là acetylcholinesterase, là chất chịu trách nhiệm phân giải acetylcholine - phân tử gửi tín hiệu qua lại giữa các tế bào thần kinh.

Khi không có cơ chế điều hòa quan trọng này, acetylcholine sẽ tích tụ trong các khớp thần kinh, nơi hai tế bào thần kinh chạm nhau - gây kích thích quá mức lên cơ bắp và tuyến tiết của nạn nhân.

Trạng thái bị kích thích liên tục này gây chảy nước mắt, đổ mồ hôi, buồn nôn, tràn dịch vào đường hô hấp và gây co giật mất kiểm soát. Nếu không được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân sẽ ngã quỵ và hôn mê, chết ngạt do các cơ đường hô hấp co thắt dữ dội.