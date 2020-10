Điều gì khiến một số người 'bắt cá hai tay'?

Quan hệ tình nhiều bên

Nhà tâm lý học Justin Lehmiller yêu cầu 4.000 người Mỹ mô tả khát khao tình dục họ muốn trong cuốn sách của ông, Hãy Nói Tôi Nghe Bạn Muốn Gì (Tell Me What You Want).