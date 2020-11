Diệt chuột cứu đảo ở Thái Bình Dương

Diệt chuột cứu đảo ở Thái Bình Dương

Trên đảo Palmyra ấm áp, ẩm ướt, loài gặm nhấm này phát triển mạnh, nhanh chóng sinh sôi và ăn thịt cua bấy, cây con, trứng chim biển và chim non. Các cây dừa xâm lấn từ những đồn điền bỏ hoang cũng gây thêm rắc rối cho lũ chim, tước đi môi trường sống bản địa của chúng.

Theo các nhà bảo tồn, tám loài chim biển sống quanh trong khu vực rộng lớn đã bị mất tích một cách đáng ngại - có thể do lũ chuột đã khiến chúng tuyệt chủng cục bộ. Một số loài cua bị suy giảm, hoặc thậm chí đã hoàn toàn biến mất.

Trên các hòn đảo nhiệt đới khác, bằng chứng cho thấy các cuộc xâm lược của loài gặm nhấm đang ảnh hưởng đến cả loài có liên hệ rất xa xôi như các rạn san hô, do chuột làm gián đoạn nguồn cung cấp phân chim biển giàu chất dinh dưỡng cho chúng.

Trên các hòn đảo có rừng dừa, đất kém dinh dưỡng hơn so với các đảo có rừng bản địa, do nguồn nước trên đảo bị hút cạn. Sinh vật phù du dọc theo bờ biển có rừng dừa ít phong phú hơn, và có ít cá đuối, loài ăn sinh vật phù du hơn so với bờ biển có rừng bản địa.