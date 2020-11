Công nghệ giúp chống lại tuổi già

Chẳng hạn như thiết bị trợ thính cao cấp giờ đây có thêm tính năng an toàn là phát hiện tình trạng té ngã. Áo lót có trang bị nhiều cảm biến là chìa khóa giúp cho hoạt động của Alfred, dịch vụ quản gia ảo do EU phát triển giúp tương tác với người già và giúp họ thực hiện các bài tập và sự cân bằng trong cuộc sống thường ngày. Thế còn Trợ lý ảo Lean Empowering Assistant (Lea) là robot đi bộ, cũng là trợ lý ảo và thậm chí còn có thể làm bạn nhảy, khiêu vũ cùng khách hàng.

Màu xám toàn cầu

Khỏe mạnh trong tuổi già

Câu hỏi còn lại là ai sẽ là người cung cấp sự giao tiếp và tương tác xã hội. Khi tổng số dân cư trong độ tuổi làm việc giảm đi so với người nghỉ hưu, sẽ có ít người có thể trả tiền dưỡng già qua thuế - và có ít bác sĩ, y tá, ít nhân viên trị liệu và điều dưỡng cung cấp trực tiếp những dịch vụ này. Nhóm người có nhu cầu sẽ tăng lên trong khu nguồn lực và ngân quỹ cho sức khỏe bị thắt lại.

Làm bạn với máy móc

Với những người cần giao tiếp thường xuyên hơn so với những cuộc gọi FaceTime thỉnh thoảng diễn ra, không thiếu robot xếp hàng làm bạn tốt của bạn trong những năm xế chiều. Có Pepper, như robot bé nhỏ do Tập đoàn Softbank của Nhật, được coi là vị khách giải trí tại câu lạc bộ xã hội Life 90 ở Prague - "rất ngu ngốc, nhưng cực kỳ vui," theo một trong số những người có mặt.

Và Dự án Enrichme do EU tài trợ đã tung ra robot Tiago do công ty Pal Robotics của Tây Ban Nha sản xuất, đưa nó vào các nhà dưỡng lão. Con robot nháy mắt to lớn này đi lắc lư sau khi sạc, nhắc nhở các cuộc hẹn và lịch uống thuốc, thực hiện các bài tập thể dục hàng ngày và giúp tìm những món đồ đặt nhầm chỗ.