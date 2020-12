Mạng xã hội TQ sẽ tái định hình công nghệ toàn cầu thế nào

Trong hơn 30 năm qua, một vùng đất nhỏ, chỉ khoảng 116 cây số vuông, đã có tác động to lớn vượt bậc tới cách thức chúng ta làm việc, sinh hoạt và vui chơi.

Cùng với các sản phẩm kỹ thuật số được đưa ra từ Trung Quốc, TikTok có tiềm năng tái định hình công nghệ trong tương lai - một tương lai trong đó văn hóa và lợi ích của Thượng Hải hoặc Bắc Kinh có thể sẽ tạo khuôn mẫu cho ngành công nghiệp này ở tầm mức lớn hơn so với những gì mà vùng Vịnh San Francisco đã tạo ra.

"Quan điểm trước đây là Trung Quốc thường đưa ra những phiên bản của riêng mình, dựa trên việc sao chép các sản phẩm kỹ thuật số của phương Tây," Elaine Jing Zhao, giảng viên cao cấp từ trường nghệ thuật và truyền thông thuộc Đại học New South Wales, Australia, nói.

Và các ứng dụng, nền tảng và dịch vụ của Trung Quốc hiện đang rất khác so với những thứ của phương Tây.

Sự trỗi dậy của công nghệ Trung Quốc

Ông Trump đã tuyên bố mà không đưa ra bằng chứng vững chắc nào rằng đây là một mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Người biểu tình tại New Delhi hồi tháng 6/2020 kêu gọi gỡ bỏ các ứng dụng của Trung Quốc khỏi điện thoại

Ông cũng trông đợi rằng các công ty này sẽ bành trướng tham vọng toàn cầu của mình: do thị trường công nghệ nội địa của Trung Quốc đã trở nên bão hòa với quá nhiều cạnh tranh, các công ty sẽ muốn tìm kiếm cơ hội ở các thị trường hải ngoại.

Làm thay đổi công nghệ phương Tây

"Tại Trung Quốc, việc trở thành một siêu ứng dụng là rất phổ biến, nơi bạn có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau mà chỉ cần dùng một ứng dụng," Fabian Ouwehand nói. Ông là sáng lập viên của Many, một công ty marketing Hà Lan chuyên tư vấn cho các công ty và những người có nhiều ảnh hưởng cách sử dụng TikTok và phiên bản tiếng Trung của ứng dụng này, Douyin (Đẩu Âm).

Lý do khiến những siêu ứng dụng trở nên phổ biến như vậy tại Trung Quốc thì thật đơn giản, theo Zhao.

Nhưng các chuyên gia tin rằng công tác nhân khẩu học hỗ trợ rất tốt cho các nhà phát triển ứng dụng. "Người dùng trẻ tuổi sẽ chấp nhận nhanh chóng hơn so với các thế hệ trước, những người vốn hay lo lắng," Ouwehand nói. "Họ đề cao sự tiện lợi hơn so với sự riêng tư."

Tăng cường kiểm soát

Tuy nhiên, bất chấp việc địa phương hóa chính sách kiểm soát đối với các nội dung đăng tải trên nền tảng của mình, TikTok vẫn chủ động hơn nhiều so với các mạng xã hội phương Tây trong việc can thiệp vào điều gì hãng coi là những nội dung có thể sẽ gây rắc rối.

Hãy so sánh những số liệu này với chính sách kiểm soát nội dung của các mạng khác, như YouTube chẳng hạn. Cho tới khi xảy ra đại dịch Covid-19, YouTube chủ yếu dựa vào chính sách kiểm soát tự động thay vì có sự can thiệp của con người, và YouTube đi sau chút ít so với TikTok trong việc chủ động xóa gỡ video.