Khi con người trở thành năng lượng sưởi ấm các tòa nhà

Để so sánh, tòa nhà ở số hai Đường Beaubourg này trông có vẻ khiêm tốn, nhưng có lẽ nó còn khác thường hơn ở thiết kế, mặc dù nhìn bên ngoài bạn sẽ không hề biết nó. Kể từ năm 2015, tòa nhà được sưởi ấm bởi thân nhiệt con người vốn đông đúc tấp nập ở một ga tàu điện ngầm gần đó.

Nhiệt độ không khí bên trong hầm ga tàu điện ngầm cao hơn ngoài trời khoảng 10 độ C. Ông Genevieve Littot, chiến lược gia về khí hậu và năng lượng thuộc công ty xây dựng nhà ở xã hội Paris Habitat, vốn thiết kế hệ thống khai thác nhiệt, cho biết lượng nhiệt này chủ yếu phát ra từ cơ thể con người di chuyển xung quanh nhà ga và nhiệt lượng tỏa ra từ các toa tàu.

Nhiệt lượng thải ra này cung cấp tới 35% lượng nhiệt cần thiết cho 20 căn hộ của tòa nhà Beaubourg và một cơ sở thương mại ở tầng dưới. Littot cho biết thêm rằng nó giúp giảm thiểu hơn nữa khí thải carbon bằng cách sử dụng hệ thống sưởi chung của cả quận, vốn hiệu quả hơn so với sưởi từng tòa nhà riêng rẽ.

Do đó, tiềm năng giảm phát thải từ hệ thống sưởi là rất lớn - đặc biệt nếu xét rằng một nửa tổng mức tiêu thụ năng lượng trên thế giới là để sưởi ấm nhà ở và các công trình khác.

Nhưng cho đến nay, chuyển động hướng tới năng lượng tái tạo vẫn còn chậm chạp; IEA dự đoán thị phần công nghệ sưởi ấm sạch sẽ tăng gấp đôi cho đến năm 2030 thì mới có 50% cơ hội giữ cho khí hậu toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C.

"Chúng tôi đưa vào nước biển để làm mát hệ thống thông gió ở tòa nhà Kungsbrohuset và Ga Trung tâm Stockholm," ông Roger Björk, quản lý kỹ thuật của Folksam, công ty sở hữu Kungsbrohuset, cho biết. "Khi nước quay trở lại, nó khá là nóng [do được làm ấm bằng thân nhiệt]. Sau đó, chúng tôi tái chế nước để tạo ra nhiệt lượng cho hệ thống sưởi ấm chung."

Chính cuộc khủng hoảng năng lượng thời thập niên 1970 - khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra khiến các nước sản xuất dầu Ả Rập áp đặt lệnh cấm xuất dầu sang Mỹ và Hà Lan, làm cho giá dầu tăng vọt - đã thúc đẩy Thụy Điển phải sáng tạo, Janson cho biết. "Hệ thống sưởi chung nằm trong cách làm của Thụy Điển là sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước, nơi hệ thống sưởi này trở nên một phần tự nhiên trong việc xây dựng thành phố."

Các nhà ga xe điện không phải là không gian công cộng duy nhất tận dụng sự hiện diện của đông đảo con người để sưởi ấm. Một trung tâm thương mại đi tiên phong ở Minnesota của Mỹ cũng dựa một phần vào thân nhiệt con người để sưởi ấm tòa nhà. Thương xá Mall of America không có hệ thống sưởi trung tâm kể từ khi nó khai trương vào năm 1991 - một quyết định táo bạo nếu tính đến mức nhiệt thấp điển hình trong tháng Giêng ở bang này là -15,5 độ C.

"Vào một ngày thì thường có thể có từ 8.000 đến 12.000 nhân viên trong tòa nhà," ông Dan Jasper, phó chủ tịch truyền thông của Mall of America, cho biết. "Nhiều người bắt đầu vào làm từ sáng sớm, nên cho đến khi hầu hết nhân viên bước vào tòa nhà, trong khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng, thương xá đã được sưởi ấm đến mức nhiệt độ dễ chịu."

Chẳng hạn, bệnh viện là thách thức lớn trong việc điều chỉnh nhiệt vì ở đó có nhiều người đi lại và nhiều thiết bị thâm dụng năng lượng sinh nhiệt, nhưng nó cần được phân phối chính xác để đảm bảo nhiệt độ an toàn và thoải mái liên tục, đặc biệt là đối với các bệnh nhân dễ tổn thương.

Hơn 1.000 cửa sổ lắp kính ba lớp đã được lắp đặt trong tòa nhà, bệnh viện đầu tiên có thiết kế như vậy. Mức tiêu thụ năng lượng trong bệnh viện, vốn có khoảng 1.000 giường, cao hơn từ ba đến bốn lần so với một tòa nhà dân cư có quy mô tương đương, do nhu cầu năng lượng cao hơn từ các thiết bị chuyên dụng của bệnh viện.

Các phòng bệnh phải được duy trì ở nhiệt độ 22 độ C - điều này có thể được là nhờ vào cải thiện cách nhiệt. Do các cửa sổ kính ba lớp ngăn không khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào tòa nhà, nó làm giảm nhu cầu năng lượng cần thiết để làm nóng tòa nhà. Bệnh viện cũng sử dụng hệ thống thông gió làm nóng trước không khí trước khi nó được thổi vào phòng để duy trì nhiệt độ trong nhà và ngăn mùi khó chịu.

Những ngôi nhà ấm cúng

Viện Ngôi nhà Thụ động, vốn do Feist thành lập, cho rằng các tòa nhà như vậy tiêu thụ ít hơn khoảng 90% năng lượng sưởi ấm so với các tòa nhà xây kiểu thông thường, và ít hơn 75% so với các công trình mới xây dựng điển hình. Feist ước tính rằng chi phí phát sinh cho thiết kế như vậy chiếm tới 8% đối với một ngôi nhà thụ động cho một hộ gia đình.