Chống Covid-19 bằng vaccine hay miễn dịch cộng đồng?

Phương cách kỳ quặc

Truyền thuyết kể rằng một bọn trộm mộ đã chế ra loại giấm này để giữ mình an toàn. Cuối cùng thì bọn chúng cũng bị bắt nhưng nhà chức trách đồng ý thả chúng đi để đổi lấy công thức bí mật làm giấm.

Miễn dịch cộng đồng

Nhà dịch tễ học quốc gia Anders Tegnell đã tích cực khuyến khích công chúng không nên đeo khẩu trang, và trong khi phần lớn phần còn lại của châu Âu đã ở trong nhà thì người dân ở quốc gia Bắc Âu này vẫn tự do giao du trong các quán bar, phòng gym, cửa tiệm và nhà hàng.

Khi chúng ta vẫn đang phải đối mặt thế lưỡng phân khó khăn là phong tỏa hay lây nhiễm hàng loạt, thì dưới đây là tóm tắt các lý do tại sao các chuyên gia lại mê mẩn lựa chọn đầu tiên như vậy - và tại sao bạn thực sự không muốn cố tình dính bất kỳ mầm bệnh nào.

Vaccine giúp bảo vệ con người tốt hơn

Trong những ngày tiếp theo, lợn bệnh bị chảy mũi, mắt đỏ, thở há to miệng và thường không muốn đứng dậy.

Đây là lý do tại sao chúng ta bị cúm hết lần này đến lần khác và tại sao những người dễ bị tổn thương cần tiêm chủng cúm hàng năm.

Số người tử vong do Covid-19 cho thấy việc cố tình để lây nhiễm là một phương án nhiều rủi ro

Nhưng vào năm 2018, gần một thập kỷ sau đại dịch cúm lợn, một loại vaccine như vậy cuối cùng đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn III - thử nghiệm quy mô trên người để giúp đánh giá mức độ an toàn và tính hiệu quả.

Ưu thế của vaccine

"Đây là một vấn đề lớn trong bối cảnh Covid-19, bởi vì virus corona nói chung không được như vậy. Vì vậy, nếu nghĩ về vaccine, nếu muốn miễn dịch lâu dài, bạn phải làm tốt hơn so với những gì diễn ra trong tự nhiên."

Hiện vẫn chưa rõ miễn dịch do đã từng nhiễm Covid-19 một cách tự nhiên thì khác gì so với miễn dịch do được chủng ngừa với các loại vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng - bao gồm các vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna, vốn đã cho kết quả ban đầu chứng tỏ hiệu quả trên 90% và 94,5% mỗi loại.