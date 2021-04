Nên ăn cá thế nào để tốt cho sức khoẻ, trí não?

Chúng ta đều biết cá được coi là một loại thực phẩm lành mạnh, nhưng phụ nữ mang thai lại được khuyến cáo nên hạn chế ăn cá. Lợi ích sức khỏe từ việc ăn cá có lớn hơn so với những rủi ro không, đặc biệt là khi nguồn cá ngày càng cạn kiệt?

Tuy nhiên, do ngày càng sẵn các thực phẩm có nguồn gốc thực vật và do mối quan ngại ngày càng cao về sự bền vững của nguồn hải sản cũng như những dấu vết khí thải carbon phát sinh liên quan tới việc khai thác hải sản, đã có một số người đặt câu hỏi liệu chúng ta có cần cá trong chế độ ăn uống hay không.

Kể từ năm 1974 đến nay, Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc nói rằng trữ lượng hải sản đạt tiêu chuẩn an toàn bền vững sinh học đã giảm từ 90% xuống chỉ còn dưới 66%.

Nhiễm độc kim loại nặng

"Việc chất độc tích tụ nhiều khả năng sẽ tạo ra nguy cơ cho các loài động vật hoang dã bị đánh bắt làm thức ăn trực tiếp cho con người," ông nói. Bởi các nguyên liệu xuất xứ từ biển được thu hoạch làm thức ăn cho cá nuôi thường đều đã được làm sạch, loại bỏ các chất độc hại, cho nên cá nuôi thường an toàn hơn so với cá đánh bắt trong tự nhiên.

Nhưng vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn, vì có bằng chứng cho thấy mức thủy ngân được tìm thấy trong đại dương có thể tăng lên do Trái Đất ấm hơn. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy, nó sẽ giải phóng lượng thủy ngân - vốn bị giữ lại trong lòng đất đóng băng - vào các dòng nước.

Axit béo

Một cách để tránh tổn hại tiềm ẩn do phơi nhiễm với thủy ngân nhưng vẫn nhận được omega 3 là uống bổ sung viên dầu cá. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt hàng thực hiện - xem xét các chất bổ sung omega 3 trên nhiều kết quả nghiên cứu về sức khỏe - cho thấy chúng không có tác dụng tương tự được như khi ăn cá béo.