Dùng rác thải nhựa để làm những con đường bền chắc

một giờ trước

Biến rác thải thành đường đi

The plastic that goes into roads would otherwise go to landfill or the incineratorMột làn đường bình thường cần phải có 10 tấn bitum đường mỗi km, và với việc Ấn Độ làm hàng ngàn cây số đường giao thông một năm, tiềm năng sử dụng chất thải nhựa tăng lên nhanh chóng. Cho đến nay, đã có 2.500 km những con đường nhựa này đã được xây ở Ấn Độ.