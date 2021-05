Những điều đã biết và còn chưa biết về đại dịch Covid-19

Những kết quả chưa được thông qua bình duyệt được chấp nhận dễ dàng hơn so với thường lệ, do chưa có đủ những bằng chứng mạnh mẽ để chứng minh. Trong một số trường hợp, các ý kiến gây tranh cãi đơn lẻ thậm chí còn được phóng đại lên.

Những điều chúng ta đã biết

Hệ thống thông gió trong nhà là rất cần thiết

Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa

Rửa tay thường xuyên vẫn rất quan trọng

Tác hại của virus tới từng người là khác nhau

Virus có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng

Virus có tốc độ lây lan chóng mặt

Vaccine Covid-19 an toàn và có hiệu quả

Với gánh nặng cần đáp ứng kỳ vọng của toàn thế giới, các nhà khoa học đã tạo ra các loại vaccine an toàn, hiệu quả và đã được kiểm tra nghiêm ngặt qua các đợt thử nghiệm.

Miễn dịch cộng đồng có thể đạt được thông qua vaccine

Nhưng, ngược lại với những gì bạn nghe được trong thời đại dịch, có rất nhiều lý do khiến cho việc miễn dịch cộng đồng không thể đạt được bằng cách cố ý cho virus lây lan.

Hầu hết các loại vaccine đều chưa ngăn được sự lây lan của virus

Tỷ lệ tử vong vì Covid ở các nước khác nhau là khác nhau

... và sự khác biệt này là do có nhiều lý do, chủ yếu liên quan đến cách tính số ca tử vong. Vì vậy, khó có thể so sánh tỷ lệ tử vong giữa các quốc gia.