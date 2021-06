Cách phát hiện chính xác người khác đang nói dối

Cách phát hiện chính xác người khác đang nói dối

Nhưng họ không phải là thủ phạm, nhà tâm lý học Maria Hartwig, nhà nghiên cứu về sự lừa dối ở trường John Jay College về Tội Hình Sự tại Đại học City University of New York cho biết.

"Một trong những vấn đề mà giới học thuật chúng tôi đối mặt với sự nói dối, đó là mọi người đều nghĩ họ biết hành vi nói dối vận hành ra sao," Hartwig, đồng tác giả của một nghiên cứu về những chỉ dấu không phải bằng ngôn ngữ về sự nói dối trên Tạp chí Annual Review of Psychology, nói.

Vào năm 2003, nhà tâm lý học Bella De Paulo, giờ đây làm việc với Đại học California - Santa Barbara, cùng với đồng nghiệp dò qua các văn bản khoa học, và tập hợp 116 thử nghiệm so sánh hành vi của con người khi nói dối và nói thật.

Các nghiên cứu tìm hiểu 102 chỉ dấu về hành vi, trong đó có ánh mắt lảng tránh, chớp mắt liên tục, nói to hơn (đây là chỉ dấu không phải ngôn ngữ vì nó không phụ thuộc vào từ ngữ họ dùng), nhún vai, chuyển tư thế và sự chuyển động của đầu, bàn tay, cánh tay hay chân.

Nguồn hình ảnh, A. Vrij et al/AR Psychology 2019/Knowable Magazine

Không có chuyên gia hành pháp hay tình nguyện viên là sinh viên nào có khả năng chọn ra lời nào là đúng, lời nào là sai trong khoảng 54% số lần - chỉ nhỉnh hơn một chút so với cách suy đoán hên xui.

"Trong các nghiên cứu ở quy mô nhỏ thì kết quả rõ ràng là nhờ vào sự may mắn," Bond nói. "Trong nghiên cứu ở quy mô vừa đủ, thì sự may rủi là ngang nhau."

'Thực nghiệm và thực tế là khác nhau'

Họ cho rằng rốt cuộc thì hầu hết tình nguyện viên là sinh viên được hướng dẫn nói thật hay nói dối trong các phòng thí nghiệm tâm lý không phải đối mặt với hệ quả tương tự như nghi can phạm tội trong phòng thẩm vấn hay ở bục nhân chứng.

Trong nghiên cứu sau đó, cũng do Mann và Vrij tiến hành, 52 cảnh sát Hà Lan cũng không làm tốt hơn khi phải phân định giữa lời nói dối và nói thật của những kẻ đã giết chết họ hàng của mình nhưng chối tội bằng cách thể hiện sự đau khổ trong cuộc họp báo truyền hình mà nghiên cứu sử dụng.

"Nếu người chồng giết vợ, anh ta có thể hoảng hốt vì đủ lý do, như hối hận hay sợ bị bắt," Mann cho biết. "Hành vi phi ngôn ngữ thì quá đặc trưng. Cho nên nếu bạn chỉ tập trung vào hành vi phi ngôn ngữ như cảm xúc, bạn có thể gặp sai lầm."

Khẳng định những kết quả này ở quy mô lớn nhiều năm sau, Hartwig và Bond xem xét lại nhiều nghiên cứu so sánh khả năng xác định lời nói dối phải trả giá đắt và lời nói dối không gây ra nguy cơ bị trừng phạt nặng.

Họ nhận thấy không có bằng chứng nào cho thấy ta có thể phát hiện ra lời nói dối của kẻ phạm tội hay người bị kết án nhầm trong điều tra của cảnh sát so với lời nói dối của tình nguyện viên tham gia nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Che giấu

Sau đó, Mann nâng cao mức rủi ro. Một nửa trong số 60 tình nguyện viên khác được trao một phong bì có chứa tiền Nga, Ai Cập và Hàn Quốc, và được yêu cầu che giấu, trong khi nửa còn lại không phải "chuyển lậu" thứ gì hết. Nhưng lần này, Mann cho hai nhà nghiên cứu lên phà, đi lại vòng quanh và quan sát hành khách, có vẻ như so sánh họ với hình trên điện thoại.

Lần này, 120 người quan sát cố gắng tìm ra ai là người "chuyển đồ lậu" trong video đã đoán đúng chỉ 39,2% - thấp hơn rất nhiều mức hên xui. Mann cho rằng lý do là vì "kẻ chuyển đồ lậu" rất cố gắng để tỏ ra bình thường, trong khi tình nguyện viên là "người vô tội" chỉ cần hành động một cách tự nhiên. Sự ngạc nhiên của họ khi bị dòm ngó lại bị coi là chỉ dấu của tội phạm.

"Không có quá nhiều nghiên cứu so sánh giữa cảm xúc nội tâm của một người với những gì người ta nhìn từ bên ngoài," ông giải thích. "Điểm chính là, những người nói dối thường cảm thấy lo âu hơn, nhưng đó là cảm xúc nội tâm, và nó khác với những gì họ thể hiện ra bên ngoài khiến người khác quan sát thấy."

Trong một thử nghiệm, Hartwig dạy kỹ thuật này cho 41 nhân viên cảnh sát, mà sau đó họ đã xác định người nói dối chính xác đến 85% số trường hợp, so với 55% trong số 41 nhân viên khác chưa qua huấn luyện. "Mức độ phán đoán chính xác được tăng lên đáng kể," Hartwig nói.

Trong một nghiên cứu giả lập nhiệm vụ gián điệp do Mann và đồng nghiệp cùng công bố năm ngoái, 122 người tham gia đã gặp một "điệp viên" ở quán ăn trong trường học, trao đổi mật mã, sau đó nhận một gói hàng.

Tiếp đó, người tham dự được yêu cầu kể lại thành thật về những gì đã xảy ra, và họ có thể nêu ra nhiều chi tiết hơn đến 76% về trải nghiệm tại địa điểm đó khi tham gia phỏng vấn miêu tả so với những người được yêu cầu che giấu cuộc trao đổi mật mã.

Thay đổi chậm chạp từ cơ quan hành pháp

Tuy nhiên, ở Mỹ, những cải tổ dựa trên khoa học vẫn chưa tạo ra thay đổi đáng kể trong giới cảnh sát và sĩ quan an ninh.

Chẳng hạn với trường hợp Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông thuộc Bộ Nội an, họ vẫn sử dụng cách phát hiện lời nói dối qua hành vi đối với hành khách đi các chuyến bay cần bị thẩm vấn.

Với những nhân viên dựa vào những căn cứ mơ hồ và mâu thuẫn đó để tìm manh mối về vi đáng ngờ, thì có lẽ cũng không ngạc nhiên gì khi hành khách đã gửi 2.251 lời phàn nàn chính thức trong khoảng thời gian từ năm 2015-2018, cho rằng họ đã bị khoanh vùng dựa trên quốc tịch, chủng tộc, dân tộc hay vì lý do khác.

Một quan chức từ Bộ Nội An nói với các điều tra viên từ Quốc hội rằng "theo lẽ thường" thì các chỉ dấu hành vi là đáng xem xét sử dụng trong "chương trình an ninh hợp lý và vì mục đích phòng vệ" dù chúng không đạt chuẩn về học thuật theo các bằng chứng khoa học.

Nhưng theo Mann, khi ta không biết bao nhiêu kẻ có thể là khủng bố đã lọt lưới kiểm tra an ninh, thì không thể đánh giá sự thành công của chương trình. Và trong thực tế là vào năm 2015, lãnh đạo của TSA đã bị điều chuyển công tác sau khi Bộ Nội An lật tẩy những điệp viên trong một điều tra nội bộ đã thành công khi vận chuyển lậu thuốc nổ và vũ khí thật qua cổng an ninh sân bay đến 95% số lần.